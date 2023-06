Prohrají bez boje. Fotbalisté Buchlovic nejedou na zápas do Kunovic, kde měli hrát v sobotu. Jelikož neuspěli u soupeře s žádostí o změnu termínu víkendového duelu 25. kola I. A třídy skupiny B, při řadě absencí nedají tým dohromady a prohrají kontumačně 0:3.

Hrající trenér Buchlovic a kapitán David Křiva po sezoně v klubu končí. | Foto: Deník/Libor Kopl

O svém záměru dopředu upozornili vedení Kunovic i KFS Zlín, kam ve čtvrtek písemně zaslali své rozhodnutí s odůvodněním.

„Víme, že nás čeká finanční postih, ale moc jiných možností bohužel nemáme. Vybrali jsme tu nejméně bolestivou variantu. Raději zaplatíme osm tisíc korun svazu a dva tisíce soupeři, než abychom jeli do Kunovic v osmi lidech, ve dvacáté minutě odstoupili pro malý počet hráčů a pak poslouchali naštvané diváky,“ říká hrající trenér Buchlovic David Křiva.

I proto celek z Uherskohradišťska dopředu informoval svaz, aby na utkání neposílal delegované rozhodčí, soupeř nechystal hřiště. „V klubu jsme to řešili a nakonec se domluvili takto. Je to náš první kontumovaný zápas za poslední roky, jiné problémy jsme doposud neměli. Za mě je to daleko menší průšvih než někam přijet a pak to zabalit,“ míní Křiva.

Buchlovice chtěly situaci zachránit. V týdnu jejich hrající kouč oslovil kolegu Jiřího Vojtěška, s žádostí o změnu termínu ale neuspěl. „Věděli to dlouho dopředu, překládat to nechceme,“ říká trenér Kunovic.

Flek a spol. sice běžně hrávají své domácí duely v neděli dopoledne, tentokrát ale kvůli absencím několika hráčů vedení klubu zápas přeložil na sobotu a vznikl problém.

„Jsou tam nějaké oslavy, akce, jindy nám to opravdu nevyhovuje. Hlavně v pracovní den hrát nemůžeme, kluci chodí na směny, nedáme to dohromady,“ upozorňuje Vojtěšek.

Okresního rivala je mu líto. Podle někdejšího beka Synotu si mohly Buchlovice vypomoct dorostenci, kteří hrají v sobotu po obědě v Mařaticích, což ale odmítly.

„Chybí nám sedm hráčů ze základní sestavy. Kromě mě ještě Vašek starší, Hromada, Kunc, Martin Kořínek, Lukeštík a Tomešek. Nemá cenu, aby tam jeli čtyři kluci a zbytek dorostu. Za to trápení nám to nestojí,“ ví Křiva.

Zatímco Kunovicím tři body pomohou k záchraně krajské soutěže, Buchlovice si jenom pohorší skóre. Porážka je nijak nebolí, sezonu dohrávají spíše z povinnosti. Forma z podzimu je dávno pryč, úzký kádr a marodka přináší spíše trápení.

I tak ale Křiva se svými parťáky skončí v I. A třídě skupiny B daleko od poslední Bylnice, jiných namočených týmů.

Co však bude příští rok, není jasné. Jistý je konec hrajícího kouče Davida Křivy. Klíčová postava buchlovického týmu po sezoně v mateřském klubu ukončí své působení jako hráč i trenér.

„Bylo toho na mě za ty roky moc,“ říká třiatřicetiletý fotbalista.

„V Buchlovicích trénuji ještě přípravku, takže to pro mě bylo vše časově náročné. Chtěl bych se více věnovat rodině a dvouletému synovi,“ přidává.

Křiva svůj verdikt oznámil spoluhráčům i lidem z vedení v předstihu, aby se mohli případně nachystat, zařídit. „Rozešli jsme se v dobrém,“ tvrdí.

„Buchlovice jsou moje srdcová záležitost, klub mám rád. Nikde jinde jsem tak dlouho nebyl,“ připomíná.

Nyní jedna z hvězd I. A třídy skupiny B zvažuje svoji budoucnost. Varianty jsou dvě. Buď zůstane na Moravě a kývne na nabídku jiného oddílu, nebo zamíří do Rakouska.

Ať zamíří Křiva kamkoliv, Buchlovice bez něj budou sotva poloviční.