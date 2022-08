„Po konci kapitána Kobzinka jsem na ni určený, ale kluci samozřejmě chtěli, abych ji šel kopnout, protože vědí, že po hattricku přinesu něco do kasy,“ říká s úsměvem hrdina víkendového střetnutí na Bělince, kde hosté z Újezdce přehráli domácí Kunovice 4:1 a udrželi letošní neporazitelnost.

„Jsem rád, že jsme to tady urvali, protože v Kunovicích to nikdy není jednoduché. Naopak, většinou je to vyhecované, ale zvládli jsme to,“ těší jednatřicetiletého fotbalistu.

Hostům proti okresnímu rivalovi vyšla sázka na defenzivu a rychlé kontry. „Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany. Dobře jsme bránili, hráli jednoduše nakrátko a rychle do útoku,“ líčí.

Zatímco útočník Pomajbík ze čtyř velkých šancí proměnil pouze jednu, Solařík byl daleko produktivnější. Hattrick si užíval, vždyť na něj mezi muži dosáhl vůbec poprvé. „Naposledy jsem dal tři góly snad někdy v dorostu, ale zápas si nevybavuji,“ přiznává s úsměvem.

Zkušený obránce ale na ploše není od střílení branek, úkoly od trenéra má úplně jiné. „Dřív jsme hrával stopera nebo krajního beka, teď jsem se malinko posunul, takže se do šancí dostávám víc. Dneska mi to tam padlo dvakrát na hlavu a trefil jsem se i z penalty, které mám nakopané, ale jinak musím hlavně bránit,“ připomíná.

Újezdec po obratu získal první výhru a ke dvěma bodů za remízy v Nivnici a doma s Buchlovicemi, přidal další tři. „Jsem rád, že jsme hlavně venkovní zápasy takto zvládli,“ těší nejen Solaříka.

Do Újezdce jej vloni v létě zlákal Zdeněk Šebesta. I když oblíbený kouč po sezoně zamířil do Uherského Brodu, kde se stal šéftrenérem mládeže, zkušený zadák v týmu zůstal. „V kabině i ve vedení jsou super lidi. Docela si to tu užívám, jsem tady opravdu spokojený,“ vyznává se.

Předtím dva roky nosil dres Nevšové, divizi a krajský přebor si zahrál v Uherském Brodu. „Teď už jsou kluci úplně jinde. Jsem rád, že se jim tak daří,“ říká.

Čtyři roky prožil odchovanec ČSK ve Zlíně na Vršavě. V dorosteneckém týmu byl třeba se Stanislavem Dostálem, Tomášem Čelůstkou, Jakubem Jugasem či Tomášem Hájkem. „Byly to perfektní čtyři roky, i když přes některé kluky bylo těžké dostat se do sestavy,“ upozorňuje.

Zatímco někteří tehdejší parťáci to dotáhli až do nejvyšší soutěže a fotbalem se živí, on se vrátil domů do Uherského Brodu a teď vypomáhá Újezdci v krajské I. A třídě. „Ale fotbal mě baví stejně,“ dodává.