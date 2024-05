Dlouho živily naději na senzační triumf, rvaly se o cennou trofej. Fotbalistky Slovácka ve finále Poháru žen FAČR trápily favorizovanou Slavii, dlouhých sedmdesát minut držely bezbrankovou remízu. V závěru ale dvakrát inkasovaly a na stadionu ve Velkém Meziříčí nakonec padly 0:2.

Fotbalistky Slovácka (modré dresy) podlehly ve finále Poháru žen FAČR pražské Slavii 0:2. | Foto: SK Slavia Praha

Branky Pražanek, které pouhé čtyři dny po zisku titulu porazily soupeře z Uherského Hradiště znovu a obhájily double, vstřelily Khýrová s Bartovičovou.

„Slovácko velmi dobře bránilo a my jsme se tam nemohli dlouho dostat. Chyběla nám větší kvalita v útočné fázi, ale ve druhém poločase jsme to pak prolomili a pak jsme si to už pohlídali. Moc jsme si ten zápas užili i díky fanouškům. Hrálo se na krásném stadionku a jsem moc rád za to, kolik našich fanoušků na zápas dorazilo. Atmosféra tady byla úžasná,“ řekl po skončení zápasu trenér vítězného týmu Karel Piták.

Zdroj: Youtube

Moravanky si na krk pověsily stříbrné medaile, i přes prohru si vychutnaly další velký úspěch.

„Chyběl nám jenom kousek, ale pro nás to byl skvělý zápas, který našim mladým holkám může v budoucnu jedině pomoct. Jsem na ně pyšný a hrdý. Nemáme se za co stydět. Už dlouho jsem neviděl žádný tým takto dlouho trápit Slavii,“ prohlásil trenér fotbalistek Slovácka Miroslav Zbořil.

„Podali jsme fakt dobrý výkon. Holkám nemám až na dvě situace, které předcházely inkasovaným brankám, co vytknout. Máme hlavy nahoře. Budeme chvilku smutní, brzy se však z toho oklepeme. Snad se tento výkon přeneseme i do zbytku sezony,“ přeje si Zbořil.

Jeho tým podlehl pražské Slavii v sobotu na hřišti v Kunovicích 0:3. V ligovém zápase nezvládl začátek, soupeři nestačil. Z nevydařeného duelu se ale poučil. Ve finále poháru byl daleko důslednější, bránil svědomitě, bez větších chyb.

„Samozřejmě vždycky to jde uhrát lépe. Já si ale až do prvního gólu nevybavuji žádnou velkou šanci Slavie, která samozřejmě měla tlak, převahu, zkušené hráčky jsme si ale dokázali pohlídat,“ těší Zbořila.

Pražanky v úvodní části zahrozily pouze jednou. Po nacvičeném signálu pálila kapitánka Bartovičová bodlem do břevna.

Hned po změně stran se do šance hnala Szewieczková, českou reprezentantku ale zastavila Krejčířová.

Celek z Uherského Hradiště dlouho odolával, v 63. minutě šel málem do vedení.

Pěčková se dostala na levém křídle k míči přes Šlajsovou a poslala před bránu střílený centr, na který ve skluzu na malém vápně těsně nedosáhla Nyby.

„Chybělo nám deset centimetrů. Pokud bychom skórovali, mohlo to vypadat jinak,“ ví Zbořil.

Jenže Moravanky povedenou akci nedotáhly a vzápětí inkasovaly. Po spolupráci Šurnovská s Szewieczkovou se střelou na zadní tyč prosadila Khýrová.

Triumf favorita završila Bartovičová po nakrátko rozehraném rohu. Slovenská fotbalistka dotlačila míč do sítě po velkém závaru před brankou Slovácka.

Závěr už si Slávistky bez problémů pohlídaly a domácí pohár ovládly potřetí za sebou, tým z Uherského Hradiště skončil těsně pod vrcholem.

„Zápasy se Slavií jsou strašně těžké. I když jsme se na utkání důkladně připravovaly, takový nápor nejde ustát celých devadesát minut. Holky musím i přes prohru pochválit. Nechaly tam všechno, jsem na ně pyšná,“ prohlásila kapitána Slovácka Barbora Růžičková.

Šestadvacetiletá brankářka si duel užila i přesto, že v hledišti měly jasnou převahu příznivci Slavie. Celkem duel ve Velkém Meziříčí sledovalo 1375 diváků.

„Nečekala jsem, že přijde tolik lidí. Je vidět, že Slavia má spoustu příznivců. Našich fanoušků tady nebylo tolik, ale těm co přišli a podpořili nás, děkujeme. Šlo hlavně o rodiče a další rodinné příslušníky,“ vzkázala Růžičková.

„Kulisa byla krásná, atmosféra skvělá,“ dodala.

Fotbalistky Slovácka se musí ve zbytku sezony soustředit na boj o třetí místo v ženské lize. V neděli doma hostí od čtrnácti hodin Spartu. Atraktivní duel se hraje na Městském stadionu Miroslava Valenty.