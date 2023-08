Připravená a odhodlaná Nivnice rozhodla páteční předehrávku na Širůchu již v úvodní půlhodině. „Nic jsme nepodcenili. Věděli jsme, co nás čeká, do čeho jdeme. Soupeř prošel I. B třídou bez porážky, střílel hodně branek. My jsme ale byli vzadu pozorní a organizovaní, vpředu hrozili z brejků,“ říká.

První proměnil hned ve 2. minutě Kelíšek, druhý kontr zakončil právě Dubský. Hosté už si výsledek pohlídali, do tabulky zaknihovali první tři body.

„Letos chceme hrát na špici, skončit do třetího místa,“ přiznává.

Nivnice má slušný kádr, svoji kvalitu, takže nižší cíle si ani klást nemůže. Už na Širůchu demonstrovala svoji sílu, nováček ale favorita i s podporou fanoušků zlobil.

„Atmosféra byla velice dobrá, lidí došlo dost. Sice fanoušci přáli spíše soupeři, ale vím, že na tribuně byli i naši fandové. Snad si utkání užili a udělali jsme jim výsledkem radost,“ uvedl.

Trenéra Ondrůška na Širůchu přepadla nostalgie, Staré Město s Nivnicí prohrálo

Nejen příznivci vyhlíželi start sezony už minulý týden, kvůli vydatnému dešti a nezpůsobilé hrací ploše se ale první kolo kompletně odložilo.

„Byl jsem hodně zklamaný. Na utkání s Koryčany jsem se těšil, bohužel jsem si musel s kluky týden počkat,“ poznamenal.

O to větší radost z výhry pak měl. Žádné bujaré oslavy se ale v Nivnici v pátek večer nekonaly. „Měli jsme to v plánu, ale nakonec to předseda zrušil,“ tvrdí s úsměvem.

Fotbalisté Nivnice mají před sebou náročný program. Už ve středu je čeká osmifinále Poháru hejtmana Zlínského kraje proti Luhačovicím.

„Soupeře znám, pravidelně sleduji jejich videa na youtube. Trenérovi předám informace, postřehy. Je to hratelný soupeř. Máme na to je porazit,“ věří.

Kryštof Dubský stejně jako mladší bratr Ondřej prošel mládeží Uherského Brodu. Před dvěma lety zamířil do Nivnice, kde je spokojený.

„Vyšší soutěž mě pořád láká, ale tady je hodně dobrá parta, super kolektiv,“ pochvaluje si.

Takže z týmu rozhodně neutíká. Navíc kvůli studiu na vysoké škole v Brně nebude mít na fotbal až tolik času. „Nastupuji na výšku, obor management sportu. Bude ze mě trenér nebo učitel tělocviku,“ usmívá se.