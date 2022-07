Dubcová po přestupu do AC Milán: Splnil se mi dětský sen. Zázemí je fantastické

Po parádní sezoně ve Slovácku, kterému patnácti brankami pomohla k třetímu místu i k postupu do kvalifikace o Ligu mistryň, obdržela životní nabídku. I když fotbalistka Michaela Dubcová byla blízko návratu do Sassuola, kde před třemi lety působila, nakonec následuje sestru Kamilu do AC Milán.

Fotbalistka Michaela Dubcová bude společně se sestrou Kamilou hrát za slavný AC Milán. | Foto: AC Milan

Třiadvacetiletá dvojčata z Valašska se slavným italským klubem podepsala smlouvu na dva roky. Pocity jsou úžasné. Se sestrou se nám splnil náš dětský sen – hrát ve velkém klubu společně,“ přiznává reprezentantka. Nabídek měla víc, ale žádná z nich se nemohla rovnat té, kterou předložil italský gigant. „Už jsem byla celkem rozhodnutá, že se vrátím do Sassuola. Tou dobou ale sestra jednala s AC Milán. Později z jednání vyplynulo, že mi také dají šanci a že můžeme se sestrou přestoupit společně,“ líčí Michaela Dubcová. „Určitě bylo našim společným přáním spolu zase hrát, a že se to povedlo v tak velkém klubu je až neskutečné,“ přidává. Zpráva o přestupu dvojčat Dubcových proletěla médii, objevila se snad na každém sportovním webu. Mimořádný transfer tak zaregistrovala nejen rodina, ale i také přátelé a spousta bývalých spoluhráček nejenom ze Slovácka. „Ohlasy byly skvělé. Dostala jsem plno gratulací. Moc si této podpory vážím,“ říká. Michaela Dubcová přestoupila ze Slovácka do AC Milán, kde se potká i se sestrou Angažmá v Miláně bere jako odměnu za dosavadní práci, velkou motivaci ukázat, že si zaslouží nosit červenočerný dres. „Věřím, že se můžu každým tréninkem zlepšovat a jako hráčka růst. Udělám maximum a uvidíme, na co to bude stačit. Jinak cíle klubu jsou ty nejvyšší. AC Milán ani jiné mít nemůže,“ ví dobře. Rodačka z Poličné už se nyní zabydluje v Miláně. Bydlet bude se sestrou. „Do tréninkového centra to máme asi pět kilometrů,“ hlásí. Prohlédnout město módy si ale ještě nestihla, nyní se věnuje pouze fotbalu. Za sebou má několik tréninků, v pátek s týmem odcestovala na soustředění do hor. „Zatím se naplnily mé očekávání,“ přiznává. „Zázemí je tu fantastické. Máme své tréninkové centrum, které je dopoledne vyhrazené pouze pro ženský tým. Je zde několik hřišť, velká posilovna s veškerým vybavením, místnosti pro fyzioterapie,“ popisuje. Také o fotbalistky AC Milán se stará početný realizační tým. „Vše je tu propracované. V těchto věcech se to s Českem moc srovnávat nedá. Samozřejmě obsahová náplň tréninků se zase tolik neliší, za to kvalita ano. Člověk musí hrát rychle, na vše je méně času,“ líčí. Formu nejen dvojčat Dubcových v létě otestují jiné italské týmy. V srpnu hráčky AC Milan letí na prestižní turnaj do Ameiky, kde se utkají s týmy, jakou jsou Racing Louisville FC, Tokyo Verdy Belez nebo Tottenham Hotspur FC. Prosadit se do základní sestavy nebude vůbec jednoduché. „Konkurence je tu obrovská,“ přitakává bývalá opora Slovácka. Foden, Gündogan či Stones. Naděje Slovácka vyzvaly hvězdy Manchesteru City Družstvo sice převážně tvoří italské hráčky, ale je v něm i několik zahraničích posil. „Zastoupení národností je tu různorodé. Jsou tu holky z Francie, Španělska, Švédska, Polska a samozřejmě České republiky,“ usmívá se. Díky přestupu do slavného klubu se z ní stala plně profesionální hráčka. I když fotbalistky se těžko přiblíží platu Zlatana Ibrahimoviče či dalších mužských hvězd, ani ženy si v AC Milán stěžovat rozhodně nemohou. „Do práce chodit nemusím,“ směje se sympatická blondýna. „Když člověk příliš nerozhazuje, tak se dá i něco ušetřit. Takhle jsem to měla ale i v Sassuolu. Tady v Itálii je ženský fotbal daleko víc prestižní a jdou do něj větší finance než v Česku,“ připomíná. Na rozdíl od bývalých spoluhráček z Uherského Hradiště si ale letos nezahraje kvalifikaci o postup do Ligy mistryň. Fotbalistky AC Milán totiž skončily v italské lize až třetí za Juventusem a AS Řím.

