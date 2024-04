Po dlouhé době se vrátila na Slovácko, do rodného kraje, odkud se vydala do světa, za velkou kariérou. Fotbalistka Kamila Dubcová se v dresu národního týmu představila v Uherském Hradišti, kde česká ženská reprezentace na úvod kvalifikace o postup na mistrovství Evropy podlehla favorizovanému Dánsku 1:3.

Fotbalistky Česka se v kvalifikaci utkaly s Dánskem | Video: Libor Kopl

„Pocity jsou smíšené. Výkon a předvedená hra nebyly vůbec špatné. Měla jsem z toho dobrý pocit. Byly jsme aktivní, jenom jsme se nebránily. Mrzí nás ale výsledek. Měly jsme na to, abychom minimálně bod uhrály,“ je přesvědčená záložnice AC Milán.

Rodačku z Poličné na Valašsku kouč Karel Rada právem chválil. „Předvedla velmi dobrý výkon, svoji sílu na balonu. Byla aktivní, chtěla hrát. Driblinkem podržela balon, vyvezla ho,“ vyzdvihoval po pátečním zápase.

Dubcová si návrat na rodnou Moravu náramně vychutnala. V hledišti měla rodiče, bratra, babičku, dědu, strýce, ale i známé, přátele.

„Když jsem působila ve Slovácku, na hlavním stadionu jsem hrála snad jenom jednou, o to víc jsem si to užila,“ vyznává se.

„Atmosféra byla fakt úžasná. Musím poděkovat všem divákům, kteří nám fandili, hnali nás dopředu,“ přidává.

Ani fanoušci ale české fotbalistky k bodům nedotlačili. Po poločase byl stav nerozhodný 1:1, aktuálně třináctý tým světového žebříčku si však ve druhém dějství vytvořil tlak a potvrdil roli favorita.

„Chvíli jsme se rozkoukávaly, pak jsme se ale chytly. Cítila jsme z našeho týmu sílu. Měly jsme tlak i šance. Bohužel zápas rozhodly dva slepené góly. Pak už jsme nedokázaly dát kontaktní branku,“ smutní.

Podívejte se: české fotbalistky na úvod kvalifikace podlehly Dánsku

I přes domácí prohru hledala spíše pozitiva. „Ověřily jsme si, že můžeme hrát i s takto silným týmem, jako je Dánsko. Samozřejmě chceme postoupit na EURO, ale víme, že nás nic lehčího nečeká. Všechny zápasy jsou o zkušenostech," pronesla.

I když jsou Dánky aktuálně třinácté na světě, pětadvacetiletá středopolařka si na ně věřila.

„Na seniorské úrovni jsme s nimi nikdy nehrály a nevěděly, co od nich úplně čekat, určitě se ale s nimi dalo hrát. Není to takový tým jako Španělsko, které nás čeká v úterý,“ míní.

Proti úřadujícím světovým šampionkám to bude příští týden ještě větší fičák. „Zápasy se Španělskem jsou pokaždé utrpení, spíš kondiční trénink bez balonu. Asi nebudeme mít tolik míč na noze, i tak se ale pokusíme uhrát co nejlepší výsledek. Musíme být ale důsledné v obraně a mít i štěstí. Bez něj to proti nejlepšímu týmu Evropy nepůjde,“ tuší.

Na turnaj, který uspořádá příští rok Švýcarsko, projdou přímo první dva celky ze všech čtyř skupin elitní úrovně A. Týmy na třetích a čtvrtých místech mají jistotu baráže. Češky kromě Dánska a Španělska čeká ještě silná Belgie.

Trenér Rada v těžkých duelech spoléhá i na Dubcovou, o kterou na startu kvalifikace málem přišel.

Někdejší opora Slovácka a Slavie Praha si totiž na úterním tréninku smolně zlomila malíček na levé ruce a musela do zlínské nemocnice, kde jí prst lékaři rovnali. „Moc příjemné to nebylo,“ přiznává s úsměvem.

O tom, že by zápas v Uherském Hradišti vynechala, ale vůbec neuvažovala. „Byla jsem nastavená tak, že chci hrát. Obavy šly stranou,“ tvrdí.

Ruku jí tak při utkání s Dánskem zdobila speciální dlaha. Se sádrou by hrát nemohla.

„Šlo o to sehnat nějakou dobrou fixaci. Nakonec to bylo hezky vyztužené, nebylo to tvrdé,“ pochvalovala si.

I tak jí ale zranění místy limitovalo. „Já si rukama hodně pomáhám. Levou jsem nemohla tolik využít třeba při krytí míče. Zápas mě ale nakonec tak strhnul, že jsem nad tím v soubojích ani nepřemýšlela,“ líčí.

Rodačka z Poličné má za sebou zvláštní sezonu. Na začátku byla zraněná, moc nehrávala. Vše se změnilo až v polovině ročníku, po výměně kouče. Ani trenérská rošáda ale fotbalistkám AC Milán k postupu mezi pět nejlepších týmů italské ligy nestačilo.

„Zaspaly jsme začátek, nyní hrajeme pouze o záchranu. Jsme ale šesté a s těmi slabšími soupeři vyhráváme. Konec je takový poklidný,“ tvrdí.

Kamila Dubcová v Serii A letos nastoupila ve dvanácti zápasech, připsala si gól a tři asistence. „Nepadá mi to tam jako v Sassulou, na branky spíš nahrávám,“ přiznává.

Na hřišti i v šatně se už musí obejít bez sestry Michaely. Dvojče totiž ukončilo hráčskou kariéru. V Miláně ale zůstalo, ve slavném klubu dělá u juniorského týmu asistentku trenéra.

„Vydala se jiným směrem, ale u fotbalu chtěla zůstat. Svého rozhodnutí nelituje,“ dodává sestra.