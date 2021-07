„Chci se prosadit v české lize. Svými výkony se budu snažit pomoct týmu. Jsem moc ráda, že mohu být součástí takového družstva i klubu,“ vyznala se v rozhovoru pro oficiální web Slovácka mládežnická reprezentantka Slovenska, která stejně jako její kamarádka a spoluhráčka Tamara Morávková do Uherského Hradiště přišla ze Slovanu Bratislava.

Právě v dresu slovenského šampiona zažila atmosféru ženské Ligy Mistrů. Nyní si v prestižní soutěži zahraje znovu. „Na Ligu mistrů se těším. Vím, že nás čekají zajímaví soupeři,“ uvedla.

„S mojí první účastí v Lize mistryň se pojí spousta zážitků a pocitů. Vážím si, že jsem v tak mladém věku mohla nastoupit. Převládal u mě respekt ze zkušeného soupeře. Byla to však pro mě cenná zkušenost, stejně jako pro celý tým,“ doplňuje.

Nyní už je ale ze Slovanu Bratislava pryč, nyní se rve za Slovácko. V Uherském Hradišti ovšem není poprvé. Před lety se v Uherském Hradišti zúčastnila Dne dívčího fotbalu.

„Byla to zajímavá zkušenost,“ usmívá se.

„Tehdy jsem ještě byla malé děvče, které se přišlo pobavit fotbalem a poznat něco nového. Co si tak pamatuji, byla to velmi dobře zorganizovaná akce. Cítila jsem se tu fakt příjemně,“ vybavuje si i po letech.

Tentokrát ale fanynka Argentince Lionela Messiho a Američanky Alex Morgan nedorazila na Moravu jen na otočku, působit tu bude delší dobu.

S milovaným fotbalem začínala v Senici jako šestiletá. Nastupovala v chlapeckém týmu, občas si zahrála i proti Slovácku. „Jsem velmi vděčná, že mi klub umožnil trénovat a hrát s chlapci až do čtrnácti let. Bylo to velmi motivující s nimi držet krok,“ říká.

Na střední školu ale nastoupila do Bratislavy, takže nezměnila jenom prostředí, ale i klub. Ve slavném Slovanu první rok nastupovala za juniorky, potom se dostala i do žen.

„Na Slovanu byly výborné podmínky prů můj rozvoj a také super kolektiv,“ pochvaluje si.

Nyní má před sebou novou etapu, posun v kariéře. Jak změnu prostředí a přechod do české ligy zvládne, ukáží až mistrovské zápasy. Potenciál v sobě sympatická brunetka rozhodně má.