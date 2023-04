Na Širůchu se nebojovalo jenom o důležité tři body, postup do I. A třídy, ale i o život.

Fotbalisté vedoucího Starého Města (žluté dresy) ve šlágru 17. kola krajské I. B třídy skupiny C zdolali druhý Ořechov 3:2 a přiblížili se k postupu. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Velikonoční nedělní souboj fotbalistů vedoucího Starého Města s druhým Ořechovem poznamenal kolaps jednoho z domácích příznivců, který se bezvládně svalil na betonové schody za jednou z branek a duel 17. kola krajské I. B třídy skupiny C musel být na konci první půle přerušen, protože zraněného diváka pomáhal zachraňovat také hostující obránce David Váňa.

„Všichni ze Starého Města mu moc děkujeme. V té chvíli šel fotbal stranou a každý z nás si uvědomil, že jsou na světě důležitější věci než fotbal,“ prohlásil trenér Jiskry Petr Sonntag.

I. B třída sk. C, 17. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – TJ SOKOL OŘECHOV 3:2 (1:1)

Branky: 8., 65. a 81. Martin Petek - 32. Roman Trlida, 83. Roman Špendlík. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 220.

Hráče obou týmů situace zasáhla, čtyřiatřicetiletého muže totiž řada z nich znala osobně.

Domácí příznivec totiž v minulosti hrával fotbal za Nedakonice, Kunovice, Zlechov, Bílovice nebo právě Staré Město.

Po včasném zásahu jiných příznivců, mezi kterými byl i fotbalista slovenské prvoligové Skalice Roman Haša, a hlavně Váni, vzápětí dorazila na stadion záchranná služba.

Po ošetření diváka odvezla do uherskohradišťské nemocnice a zápas se nakonec dohrál bez většího zpoždění.

„Mám pocit, že jsem nikdy v kariéře ještě nezažil, aby byl zápas přerušen kvůli jednomu z diváků, který byl v ohrožení života. Navíc, když mu v těžké chvíli pomáhal jeden z našich hráčů. Byla to ojedinělá situace,“ uvedl trenér Ořechova Jaroslav Hastík.

Postup sudího Zpěváka a jeho kolegů, kteří ve 43. minutě utkání přerušili a zbytek první půle nechali dohrát až po čtvrthodinové pauze kvitoval.

„Myslím, že to rozhodčí vyřešili správně, když přerušili hru a umožnili našemu lékaři pomoct a zakročit,“ míní Hastík.

Svěřenci Davidu Váňovi za to, že přispěl k záchraně, vyslovil uznání. „Nebylo to poprvé, kdy při zápase takto pohotově zareagoval. Už v minulosti pomohl v utkání spoluhráčům či protihráči. Já tvrdím, že mít mužstvu lékaře se vyplatí. David je ceněný a my jsme rádi, že ho mezi sebou máme,“ prohlásil Hastík.

Porážka 2:3, které hostům zhatila plány na postup do vyšší třídy, šla tentokrát stranou.