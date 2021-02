Druhá polovina sezony tak i nadále zůstává v ohrožení, případný restart je v nedohlednu. „Jakkoli si to nepřeji, jsem v tomto skeptický. Pokračování nic nenasvědčuje,“ ví dobře trenér Ořechova Jaroslav Hastík.

„Vždyť jen na dohrání podzimních restů bude potřeba měsíc. I pak by regulérnost soutěže byla zpochybňována. Ani hrát s podmínkou pravidelného testování není v našich poměrech reálné. Myslím si, že tato fotbalová sezona nakonec půjde do kytek. A moc se obávám, aby tam poté rychle nešel i celý amatérský fotbal,“ přidává sklesle známý šestašedesátiletý funkcionář a kouč.

Jak je to nyní v Ořechově? Rozdal jste hráčům na startu zimní přípravy nějaké úkoly, nebo je necháváte být s tím, že až se situace zlepší, opatření rozvolní, začnete s tréninkem?

Ještě před rokem jen málokdo tušil, čeho se dočkáme. Niterný čínský vetřelec a chaotické reakce našich politických lídrů v krátkém čase nabouraly a postupně rozložily téměř vše, co až dosud nějak fungovalo, fotbal nevyjímaje. Stálo nás to už hodně, včetně mnoha ztracených životů. Přesto všechno se nemohu smířit s tím, že bych se milovaného sportu měl vzdát. Věřím navíc, že právě pohyb na čerstvém vzduchu, byť i jen v rámci daných pravidel a omezení, nám pomáhá tomu neviditelnému nepříteli lépe vzdorovat. A o to se snažíme i v Ořechově. Sice jen s hrstkou kluků, ale jsem rád i za ně. Žádné konkrétní zadání však našim hráčům nedávám. Jde spíš o udržení jejich zájmu o aktivní sportování, a to v jakékoliv míře či formě. Pokud se situace zlepší, plynule přejdeme do běžného přípravného režimu. Zatím se ale nemáme čeho chytit …

Máte myšlenky řešit stávající kádr? Lákáte nějaké posily?

Posty a posily teď v klubu neřešíme. Ne, že bych o ně nestál, ale v tomto provizoriu jaksi ubyly na významu. V jednačtyřiceti letech se rozhodl ukončit kariéru obránce David Sklenka a do Vnorov přestoupil jeden z trojice našich brankářů Roman Kuriál. O nikom dalším nevím. Několik hráčů i základní sestavy jsem však neviděl od posledního mistráku. Brzy se však rozjaří a začne růst pampeliška, tak snad se pak objeví.

Jak snášíte současné období bez fotbalu? Sledujete zápasy alespoň v televizi nebo děláte věci, na které nemáte běžně v sezoně čas?

Lidé jsou už hodně frustrovaní a není snadné si v tomto nečase zachovat potřebný nadhled i svěží mysl. Každý se navíc potýkáme i se spoustou osobních starostí a problémů. Zažitý fotbalový rytmus mně sice chybí, ale v televizi si fotbal klidně odpustím a dám přednost třeba biatlonu nebo Evě Samkové na prkně. Mojí vakcínou proti covidu je kolo, tenis, voda, slunce, spánek, sauna a knihy. Mnohé z tohoto je nám teď zapovězeno, a proto se moc těším, až zima pomine. Velké naděje pak vkládám do voleb. Nikoli však do fotbalových, ale těch říjnových do poslanecké sněmovny… Dozrál čas na zásadní změnu.

A co fotbalové volby? Věříte, že přinesou nějakou změnu k lepšímu?

Fotbal je sice i určitou vizitkou celé společnosti, ale dělat si o něm plané iluze je zatím jak předčasné, tak i bláhové. Proto si i myslím, že na republikové úrovni k nějakému zásadnímu vylepšení jeho obrazu hned tak nedojde. Možná někoho zklamu nebo i naštvu, ale já osobně okresním a krajským fotbalovým volbám nijak velký význam nepřikládám. Pro mě jako fotbalového trenéra je důležitější stav a atmosféra v klubu, v jehož rámci působím. Od řídícího svazového orgánu v podstatě očekávám jen základní servis, počínaje řádným rozlosováním soutěží a konče delegací férových rozhodčích. Na úrovni OFS Uherské Hradiště mně nepřísluší cokoli hodnotit. Co se týká Zlínského KFS, tak zde většinou komunikuji jen se sekretářem Radovanem Lukášem, svazovým trenérem Petrem Zapletalem či předsedou STK Stanislavem Travencem a s nimi žádný problém nemám. Naopak, jde o muže na svých místech. O funkce ve svazových orgánech jsem nikdy neusiloval, daleko bližší je mi práce přímo s hráči a v klubu.

Co říkáte na sérii Slovácka, které v lize zvítězilo pětkrát za sebou a vylepšilo klubové maximum ze sezony 2003/2004?

Nevím, jestli překvapilo, ale určitě potěšilo. Myslím, že se tu po delší době podařilo sestavit kompaktní a vyvážený tým, který má nejen svoji kvalitu, ale i perspektivu. Je téměř jisté, že ligu letos Slavia vyhraje rozdílem parníku, o další pohárová místa se však popere pět až šest uchazečů. Pokud Slovácko vydrží v nastoleném trendu, rozhodně není bez šance. A to by bylo jedno z mála pozitiv této podivné doby.