„V tom silném větru to nešlo vůbec slyšet,“ tvrdí Doruška. „Já jsem byl rozhodnutý, že na penaltu půjdu, tak jsem se soustředil. Nikdo mi nepřišel ani třeba poťukat na rameno, něco říct,“ přidává.

Technický středopolař nakonec pokutový kop bezpečně proměnil, takže už to po utkání nikdo neřešil, ale stejně … Kdyby byl Boček hlasitější, přenechal by mu balon ? „Nepustil bych ho,“ přiznává s úsměvem hrdina nedělního souboje v Uherském Ostrohu, kde hosté ze sousední Ostrožské Nové Vsi zvítězili 6:2.

Doruška se na demolici rivala podílel hned čtyřmi brankami. V letošní sezoně přitom skóroval jenom jednou. „Nevím, kde se to ve mě najednou vzalo,“ směje se.

Hattrick si naposledy připsal loni v září, a to hned dvakrát během jediného týdne. Pokaždé přitom skóroval v jiném dresu.

Nejprve v okresním přeboru Zlínska pomohl rodnému Vysokému Poli, kam kvůli hodovému zápasu na jediný den přestoupil z Ostrožské Nové Vsi, otočit duel v Mladcové. V neděli zase společně s Martinem Zálešákem úřadoval v krajské I. B třídě skupiny C při kanonádě v Jankovicích.

V neděli ke třem trefám přidal ještě jednu branku navíc a přikrášlil své letošní statistiky.

Ostrožané hlavně díky Doruškovi opouštěli hřiště s debaklem. Přitom v první půli byli lepší a klidně mohli duel rozhodnout ve svůj prospěch. Nestalo se a po přestávce začali úřadovat hosté.

„Výsledek je pro soupeře krutý, ale my jsme věděli, že když druhý poločas budeme hrát s větrem v zádech, nebudou mít domácí šanci vyjet z obrany a budeme je přečíslovat,“ uvedl.

Taktický plán Novovešťanům vyšel dokonale. Navíc jim nahrálo zranění stopera Romana Šálka, klíčového muže domácí defenzivy. „Uherský Ostroh byl do té doby opravdu nebezpečnější,“ uznal Doruška.

Borci v zelenobílých dresech vzadu nestíhali,jen díky výtečnému gólmanovi Bočkovi šli do kabiny o přestávce za přijatelného stavu 1:1. „V prvním poločase jsme byli mizerní. Nic nám nefungovalo, nepomáhal nám ani vítr. Taky hřiště bylo tvrdé a hrbolaté. Bylo to těžké pro všechny. Nejsme tak kvalitní tým, abychom na takovém hřišti dokázali hrát jako Real Madrid,“ říká.

Jinak se ale oba celky vypořádaly s obtížnými podmínkami slušně. Nestranný divák se fotbalem bavil. Domácí fandové nechápali proměnu ani příděl, hostující příznivci si zato vychutnávali triumf nad tradičním sokem. „Čekal jsem tvrdší utkání. Kopání nebylo žádné. Byl to férový zápas,“ překvapilo Dorušku.

Derby významně nenarušilo ani zranění hlavního rozhodčího Katrňáka, kterého po úderu míčem do hlavy musel nahradit asistent Dostálek. „Nikdy jsem to nezažil. Byla to taková rarita,“ míní.

K zábavnému odpoledni přispěli i hostující fanynky, které se na zápasy náležitě vystrojily. Hlasitých příznivců Nové Vsi bylo ale na stadionu víc. Slavit se u jezer bude až za týden. „Je neděle. Necháme to na příští sobotu, kdy máme ukončenou,“ prozradil třicetiletý záložník.

Parta kouče Martina Voráče bude mít co rozebírat a zapíjet. Po mizerném začátku se chytla a nakonec i díky nejlepšímu střelci a svému kapitánovi Martinu Zálešákovi poskočili na klidné šesté místo. Hůře než osmí Novovešťané nebudou.

„Na ten špatný začátek byl podzim docela dobrý. Hodnotil bych to za dva,“ vystavil svému týmu vysvědčení bývalý hráč Vlachovic, Brumova či Újezdu.