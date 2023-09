Starší dorostenci Jiskry Staré Město slaví první výhru po postupu do divize. Svěřenci trenéra Romana Abrháma si na Širůchu poradili s béčkem Prostějova, béčko Hanáků v 6. kole přehráli 6:0 a v tabulce se posunuli na deváté místo.

Mladší dorostenci Starého Města (modré dresy) v 6. kole MSDD-E prohráli na Širůchu s Prostějovem B 2:3. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

O víkendu se dvakrát prosadili Lukáš Kunovjánek s Ondřejem Zeleným, další branky slováckého celku zaznamenali Jakub Hájek a David Tureček.

„Konečně nám to tam začalo padat,“ oddechl si trenér Jiskry Roman Abrhám.

„V prvních třech zápasech jsme se trošku trápili s koncovkou, teď od samotného začátku kluci makali, šli si za výhrou. Taky viděli, že jediný bod je po třech kolech málo. V hlavách si to trošku srovnali a soupeře od samotného přehráli. Konečně se chytil Ondra Zelený s Lukášem Kunovjánkem, až na dlouhodobě zraněného kapitána jsme byli v plné sestavě,“ přidal.

Jiskra rozhodla nedělní duel třemi brankami v prvním poločase. Skóre v 9. minutě otevřel Hájek, do přestávky se prosadili i Kunovjánek se Zeleným. Oba střelci skórovali i po změně stran, v 54. minutě se trefil i David Tureček.

„Také soupeř si vypracoval nějaké šance, závary. Na rozdíl od nás ale dělal velké chyby v obraně, které jsme potrestali. Naši útočníci hostující zadáky dobře dostupovali, byli pod tlakem,“ říká Abrhám.

Dorostenci Starého Města si jasnou domácí výhrou 6:0 zlepšili náladu i skóre. Šikovným mladíkům pomáhají i starty mezi dospělými. Hned pět hráčů zasáhlo do utkání se Zborovicemi v krajské I. A třídě.

„Klukům to určitě hodně dává. Sice mohou cítit únavu, ale zase jim to zvyšuje sebevědomí. Pomáhá jim, když hrají a trénují s muži. Je to ale a omega všeho,“ míní Abrhám.

Poslední výsledek ale nijak zvlášť nepřeceňuje. Dobře ví, že dorostence Jiskry čekají další těžké zápasy, náročné souboje.

„Příští utkání může být úplně jiné,“ ví dobře Abrhám. „Jak už jsme zjistili, mezi krajským přeborem Zlínska a moravskou divizí je obrovský rozdíl. Není to o level, jak jsem si myslel, ale i o dva. Pro kluky je to obrovský skok, ale perou se s tím dobře,“ dodává šéftrenér Starého Města.

Čtyři body zatím získali i mladší dorostenci Jiskry, kteří Prostějovu B podlehli 2:3.

MSDD-E, 6. kolo -

Starší: JISKRA STARÉ MĚSTO – PROSTĚJOV B 6:0 (3:0)

Branky: 27. a 62. Lukáš Kunovjánek, 38. a 85. Ondřej Zelený, 9. Jakub Hájek, 54. David Tureček. Rozhodčí: Zapletal – Bartoň, Martinák. Diváci: 100.



Mladší: JISKRA STARÉ MĚSTO – PROSTĚJOV B 2:3 (0:2)

Branky: Matyáš Válek vlastní, 66. Martin Tomaštík – 23. Kirill Pořízka, 38. Jakub Ventrča vlastní, 81. Daniel Kozák. Rozhodčí: Bartoň – Zapletal, Martinák. Diváci: 69.