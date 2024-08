Za pár minut bylo hotovo. Fotbalisté Bojkovic měli proti Dolnímu Němčí skvělý vstup do zápasu, brzy vedli 2:0 a zbytek utkání si v klidu pohlídali. Slovácká Viktoria neměla v nedělním utkání 4. kola I. A třídy skupiny B problémy. Okresního rivala zdolala bez větších obtíží 4:0 a vrátila se zpět na vítěznou vlnu.

„Soupeř si za celé utkání vypracoval dvě velké šance, které nedal, my jsme kromě gólů nastřelili tyčku, břevno a neproměnili další dvě tutovky. Po celý zápas jsme byli herně lepší. Od začátku jsme byli aktivnější, víc jsme drželi míč, kombinovali. Soupeř nás extra nenapadal, přišlo mi, jakoby v určitou chvíli rezignoval a utkání se jenom tak dohrávalo,“ říká bojkovický trenér Martin Kolář.

I. A třída sk. B, 4. kolo -

SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE – FK DOLNÍ NĚMČÍ 4:0 (2:0)

Branky: 1. Vojtěch Dolina, 7. Tomáš Andrlík, 52. Vít Dolina, 79. Matyáš Chovanec. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 200.

Hosté v Bojkovicích nijak nezářili. Poprvé v sezoně vyšli střelecky i bodově naprázdno.

„Věděli jsme, co nás v Bojkovicích čeká. Je to jeden z nejtěžších soupeřů. Bojkovice mají zkušený tým, tuto soutěž hrají dlouho a pokaždé jsou někde nahoře,“ říká předseda Dolního Němčí Ludvík Zimčík, který vedl tým místo kouče Tomáše Kuchaře, jenž byl na dovolené.

Svěřence ale chválit po utkání nemohl. „Zápas silně ovlivnil začátek, protože jsme už v 7. minutě prohrávali 0:2. Nezachytili jsme úvod, kluci se nedostali do tempa. Bojkovice byly herně lepší, nám to nešlo. Byla škoda, že Vojta Straňák ve 35. minutě zahodil tutovku a nesnížil na 2:1. Byla to naše jediná šance,“ přiznal.

Domácí protivníka téměř k ničemu nepustili. „Je pravda, že Dolní Němčí má oproti minulé sezoně jiný tým. Jeho kvalita je nižší. Nevím ale, v jakém složení odehrálo předcházející zápasy,“ uvedl Kolář.

„Nám samozřejmě pomohl skvělý začátek, velice rychlý gól, který jsme dali hned z první akce po dvaceti nebo třiceti sekundách. V 7. minutě to bylo 2:0, což samozřejmě ovlivnilo celý zápas. Dolní Němčí bylo pasivní,“ přidal kouč Bojkovic.

Slovácké Viktorii chyběl akorát Martinec, soupeř dorazil bez Michaela Palík, který dlouhodobě laboruje se zády. „Ale doma by už měl nastoupit,“ věří Zimčík.