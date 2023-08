Fotbalisté Dolního Němčí slaví v I. A třídě skupiny B první letošní výhru. Svěřenci trenéra Zdeňka Skopala zvládli těžkou středeční dohrávku 1. kola, na Bělince přetlačili domácí Kunovice 2:1 a napravili dojem z neúspěšného startu. Tři body hostům vystřelil v 85. minutě záložník Michael Palík, který proměnil pokutový kop.

Fotbalisté Kunovic prohráli s Dolním Němčí 1:2 | Video: Libor Kopl

„Po vydřené remíze s Kroměříží B a porážce na Mladcové to pro nás byl velmi důležitý zápas. Věděli jsme ale, že to pro nás bude těžké utkání. Známe sílu soupeře a taky víme, že z Bělinky se body vozit lehce nebudou, my jsme to ale zvládli a připsali jsme si velmi cenné vítězství,“ radoval se hostující kouč Zdeněk Skopal.

I. A třída sk. B, dohrávka 1. kola -

FOTBAL KUNOVICE – FK DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (1:1)

Branky: 40. Martin Krchňáček, 85. Michael Palík z penalty – 44. Jakub Salay. Rozhodčí: Zicháček – Martinák, Bartoň. Žluté karty: Horáček, Velecký, Marovič – Palík. Diváci: 180.

Zatímco fotbalisté Dolního Němčí se odrazili do středu tabulky, Kunovice poprvé vyšli bodově naprázdno. „Každá domácí ztráta vždycky mrzí,“ uvedl kunovický kouč Jiří Vojtěšek.

Kunovice na startu sezony sužují absence, ztrát každým kolem přibývá. Po nedělním derby se Starým Městem vypadli ze sestavy Šmatelka s Kaňovským, dlouhodobě chybí i Perůtka s Řiháčkem, po faulu Ondřejky navíc dohrál i stoper Kundrt.

„To jsou pro nás velké zásahy,“ říká Vojtěšek.

„Do zápasu jsme šli s vědomím, že máme zraněné hráče i pracovně mimo, ale kádr má dvacet lidí, takže dostali příležitost jiní. Zápas byl jiný než v neděli. Budu se opakovat, ale opravdu se nadřeme na každý gól. Zato Dolní Němčí, které bylo v poli vyhranější a zkušenější, nějaké extra šance nemělo a využilo z minima maximum,“ prohlásil Vojtěšek.

Hosté zahrozili v 18. minutě. Po úniku Stojaspala mířil Ondřejka ve vyložené pozici.

„Do utkání jsme vstoupili dobře. Úvodní čtvrthodinu jsme plnili to, co měli, poté se do hry dostali i domácí. Utkání bylo celkově vyrovnané, nějaké šance měly oba týmy,“ říká Skopal.

Kunovice zahrozily hlavičkou Salaye nad a nepřesným zakončením Polácha.

Do vedení šlo na konci první půle Dolní Němčí. Po akci a přihrávce Stojaspala se trefil Martin Krchňáček. „Kluci to sehráli krásně. V tu dobu jsme zaslouženě vedli,“ míní Skopal.

Okresní rival ale přispěchal s bleskovou odpovědí, skóre ještě do přestávky srovnal. Prosadil se zblízka dorážející Salay.

„Domácí bek prošel přes půl hřiště, nedokázali jsme ho zastavit. Naši fanoušci se sice dožadovali odpískání ofsajdu, který také signalizoval asistent rozhodčího, ale soupeři nahrával náš hráč, takže sudí gól správně uznal,“ ví dobře kouč Dolního Němčí.

Kunovice mohly výsledek otočit v úvodu druhé půle, Kučera ale hlavičkoval pouze do břevna. Další pokus hlavou mu lapil gólman Semanko. Zkušený brankář si poradil i s trestným kopem Polácha.

„Do druhé půle jsme nevstoupili úplně dobře,“ připouští Skopal. „Soupeř sice zahrozil, nastřelil břevno, což snad ale byla jeho jediná šance po změně stran. My jsme hráli vzadu zodpovědně, dobře bránili. Po většinu druhé půle se hra odvíjela na polovině domácích, kteří jenom nakopávali balony a čekali na nějaký únik, který ale nepřišel,“ uvedl Skopal.

Rozuzlení a nejvíc emocí přinesla až závěrečná desetiminutovka. Nejprve se na sudího Zicháčka zlobili hosté. Stojaspal uháněl sám na brankáře Passlera, po kontaktu s kunovickým obráncem Horáčkem upadl, hra ale pokračovala dál.

„V naších očích to byl jasný faul a červená karta pro domácího hráče,“ nabídl svůj pohled Skopal. Stejně to viděli i hostující fandové na tribuně.

Zanedlouho rozhodčímu spílal soupeř. Po souboji Kučery se stoperem Petrem Bobčíkem nařídil arbitr pokutový kop, který Palík s přehledem proměnil a zařídil Dolnímu Němčí výhru 2:1.

„Za mě byl pokutový kop přísný, protože úplně stejný zákrok byl v prvním poločase na Kučeru,“ vracel do úvodu střetnutí Vojtěšek.

Oslabení domácí už na remízu nedosáhli, pečlivě bránící protivník si závěr pohlídal.

Středeční dohrávku na Bělince zhlédlo 180 diváků, taková kulisa jalo při nedělním derby Kunovic se Starým Městem rozhodně nebyla.

„Mě těší, že naši příznivci byli více slyšet než domácí fandové, tímto bych jim chtěl poděkovat. Snad nás budou podporovat dál,“ přeje si Skopal.

Hostům ani nevadilo, že jim chyběli Mikulec a Roman Bobčík. „V této sestavě bychom měli dva kluky nahradit,“ je přesvědčený Skopal.

Jeho tým čeká v neděli doma Zborovice, Kunovice jedou do Újezdce.