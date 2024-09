Vyhráli, ale žádná selanka to nebyla. Fotbalisté Dolního Němčí byli v nedělním zápase 5. kola I. A třídy skupiny B produktivní, trestali chyby soupeře. Svěřenci trenéra Tomáše Kuchaře přehráli Šumice 5:2, tak velký rozdíl mezi okresními rivaly ale nebyl.

„Výsledek je hezký, ale pro hosty krutý,“ říká trenér FK Dolní Němčí Tomáš Kuchař. „Byl to vyrovnaný, remízový zápas. Hosté se snažili, bojovali, utkání jim ale nevyšlo. Šance byly na obou stranách, my jsme byli efektivní a šťastnější,“ přidává.

I. A třída sk. B, 5. kolo -

FK DOLNÍ NĚMČÍ – TJ ŠUMICE 5:2 (2:1)

Branky: 1. a 69. Radim Kroča, 3. Michael Palík, 55. Libor Kadlček, 90. Šimon Pešl – 42. Dalibor Mikulec, 72. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 105.

Domácí měli úžasný vstup do zápasu, ve 3. minutě vedli 2:0. Skóre otevřel Kroča, vzápětí se trefil Palík.

„Prvních dvacet minut bylo z naší strany vynikajících. Kluci ale zničehonic přestali hrát a Šumice převzaly otěže zápasu do svých rukou. Od 20. do 70. minuty byly lepší a výsledek zkorigovaly,“ přiznává Kuchař.

Za hosty na konci první půle snížil Mikulec na 2:1.

„Vstup do zápasu byl od nás katastrofální, po dvou hrubých jsme prohrávali 0:2. Pak jsme se ale probrali a hru zvedli. Začali jsme hrát, kombinovat a vytvářet si šance. Kelíška ale vychytal brankář, Červenka trefil tyč. I tak se nám podařilo ještě do přestávky po standardní situaci snížit,“ říká kouč Šumic Pavel Dvořák.

Hosté i po změně stran pokračovali v aktivní hře, srazil je ale třetí gól stopera Kadlčka. Zkušený zadák potrestal další zaváhání protivníka. Na 4:1 zvýšil v 69. minutě Kroča.

„V poli to však dál bylo vyrovnané. My jsme útočili, domácí chodili do naší otevřené obrany. Nám se sice podařilo Kelíškem snížit, ale v poslední minutě jsme inkasovali popáté a bylo to,“ povzdechl si Dvořák.

Dolní Němčí, kterému scházel akorát Peprník, tak zvítězilo 5:2 a odčinilo předcházející porážku v Bojkovicích.

Šumice padly počtvrté z pěti duelů. „Pro nás je to hodně krutý výsledek. Bohužel doplácíme na hrubé chyby,“ dodal zklamaně Dvořák.