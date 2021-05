Tradiční celek z Uherského Hradiště sice po nedohrané sezoně končí s pouhými šesti body předposlední, sestup se ho ale v žádném případě netýká. Příprava na další ročník může začít.

„Je to pro nás výhoda, že se sezona zase nedohrála. Na podzim jsme kvůli opravě a výstavbě nových kabin odehráli všechno venku. Naše výsledky ani výkony nebyly optimální,“ přiznává trenér Dolního Němčí Petr Kadlček.

I když slovácký celek byl připravený sezonu dohrát, v zimě to vzhledem kvůli přísným vládním opatřením s tréninkem vůbec nehrotil. „Společně jsme začali trénovat až před dvěma týdny,“ přiznává.

Ani nyní, po rozvolnění nařízení a zlepšení situace ohledně pandemie to nebudou fotbalisté Dolního Němčí s tréninkem nijak zvlášť přehánět.

„Samozřejmě se pokusíme dohnat manko, zlepšit fyzickou kondici, ale že bychom byli na hřišti každý den, to určitě ne,“ usmívá se.

Tradiční účastník krajské I. A třídy skupiny B ani žádné velké změny v kádru neplánuje. Týmů zůstává pohromadě, nastupovat budou zase hlavně odchovanci, domácí kluci.

„Nic nového u nás není. Ani jsme o žádném posílení neuvažovali. Stavíme to na vlastních hráčích,“ připomíná. „Samozřejmě si uvědomujeme, že máme v mužstvu i starší kluky. Jestli někdo z nich skončí, netuším. Osobně mi nikdo nic neřekl, na tréninky chodí všichni,“ říká.

Fotbalisté Dolního Němčí se už těší na nové kabiny, které by měli být hotové do konce května. „Ještě to není všechno dodělané, ale stavba je skoro hotová,“ hlásí Kadlček.

Tréninky Nivnice vede Uhlíř

V sousední Nivnici, které v minulém neúplném ročníku skončila až dvanáctá, řeší především pozici hlavního trenéra. V klubu totiž ze zdravotních důvodů skončil Libor Matoušek, který ve funkci nahradil Václava Uhlíře a s týmem odehrál jenom šest podzimních utkání. Další už zkušený kouč nepřidá. „Nejsem na tom zdravotně dobře. Pro fotbal jsem toho udělal dost. Nechávám to druhým,“ vzkázal Matoušek.

Tréninky fotbalistů Nivnice nyní vede Václav Uhlíř. Devětačtyřicetiletý kouč v Nivnici skončil po nedohrané minulé sezoně, od léta se věnuje mládeži Slovácka. Vedení klubu by ale známého odborníka přivedlo zpátky.

„Vašek nám momentálně vypomáhá. Jsme s ním v jednání. Byli bychom rádi, kdyby to vyšlo a zase nás trénoval,“ přeje si nejen nivnický funkcionář Milan Bršlica.