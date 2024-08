Nechtějí soupeře přetláčet, ale přehrávat. V neděli se jim to povedlo dokonale. Fotbalisté Dolního Němčí ve 3. kole krajské I. A třídy skupiny B deklasovali neškodný Nedašov 9:0 a zlepšili si náladu po dvou předcházejících remízách. Střeleckou show řídil čtyřgólový Tomáš Hibler.

„Pro nás to by jednoduchý a strašně pohodový zápas. Hosté k nám přijeli oslabení, soupeř byl fakt slabší. Sice jsme dali devět branek, ale další šance jsme spálili. Kluky musím i tak pochválit, hráli opravdu výborně,“ lebedil si trenér Dolního Němčí Tomáš Kuchař.

I. A třída sk. B, 3. kolo - FK DOLNÍ NĚMČÍ – TJ NEDAŠOV 9:0 (4:0)

Branky: 29., 32., 64. a 90. Tomáš Hibler, 17. a 34. Lukáš Bobčík, 15. Radim Kroča, 52. Vojtěch Straňák, 68. Tobiáš Huspenina. Rozhodčí: Ogrodník. Diváci: 125.

Jeho tým v zápase naprosto dominoval, neškodnému protivníkovi nedal žádnou šanci. Hosté byli rádi, že unikli dvojcifernému výprasku.

„Celý zápas se hrálo jednu bránu. Nevybavuji si, že by hosté vystřelili. Vyzdvihnout musím hostujícího brankáře, který nám snad chytil deset branek,“ nechápavě kroutil hlavou Kuchař.

Svěřence učí jiný herní styl. Celek ze Slovácka chce po letní obměně kádru a konci zkušených opor hrát spíše kombinačně.

K dispozici má jiné typy hráčů než úspěšný předchůdce Skopal. „Už nejsme tak soubojový mančaft,“ vzkazuje soupeřům Kuchař.

Všimli si toho i borci z Nedašova. „Je vidět, že Dolní Němčí má nového trenéra, v sestavě má plno mladých kluků,“ zjisti také kouč Tomáš Kolínek.

Také on musel v neděli kromě veteránů povolat i snaživé mladíky. „Bohužel nás není moc. Vlastní vinou jsme přišli o dva vyloučené, další kluci jsou zranění, takže nastoupit museli kluci z béčka. Většina patří mezi staré pány, hrát jsem musel i já. Hodně z nich má přes čtyřicet let. Taky nám vypomohli dorostenci, kteří měli v nohách dopolední zápas. Jsem rád, že to absolvovali a pomohli nám,“ prohlásil Kolínek.

Svěřence i po debaklu chválil za přístup, poctivou práci. „I když jsme prohráli takto vysokým rozdílem, bereme to v klidu. Pokud bychom nastoupili v lepší sestavě, uhráli bychom lepší výsledek, ale v tomto složení jsme nic velkého nečekali,“ přiznává.

Zatímco jarní duel v Nedašově byl extrémně vyhrocený, v neděli byl naprostý klid. „Prostředí v Dolním Němčí bylo velmi přátelské,“ uznal Kolínek.

Domácím chyběl dlouhodobě zraněný Palík. Vedení klubu dotahuje příchod čtyř hráčů. „Jsou to spíše mladší kluci a z nižších soutěží,“ prozrazuje Kuchař.