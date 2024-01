Před sezonou došlo k přeřazení ze skupin, Dolní Lhota z I. B třídy skupiny A přešla do „béčka". V první části ročníku získala 15 bodů, což jí do odvetných duelů poskytlo solidní polštář pro záchranu v této soutěži.

Do té však půjde bez Aleše Vyškovského. Nahradil ho bývalý trenér Šumic (I. A třída) Martin Zicha, se kterým vám nyní přinášíme exkluzivní rozhovor.

Pane trenére, jak se uskutečnilo vaše angažmá v Dolní Lhotě?

Po osmi a půl letech jsem skončil v Šumicích. Tyto kluby jsou trochu provázané, v zimě spolu hrají přáteláky. Dolní Lhota mě navíc oslovovala už v předchozích letech, znám i některé hráče. V klubu poté zjistili, že končím u Šumic, tak mě znovu kontaktovali. Teď jsem u nich. (úsměv)

Předposlední Šumice přišly o trenéra. Zicha po osmi letech v klubu skončil

Šumice o vašem konci referovaly v polovině listopadu. Do práce se vrháte jen měsíc a půl po takto dlouhém angažmá.

S klubem jsme se zatím domluvil na půl roku, jestli vše budu časově zvládat. Pokud ne, pokračovat nebudu. Mám děti, holku vozím na tréninky na Slovácko. Někdy se to časově kryje a je to hodně náročné.

Už jsme mluvili o Šumicích. Prozradíte důvod vašeho konce v klubu?

Nebyl jsem vyčerpaný, ani jsem si nechtěl odpočinout. Kluci se však kvůli pracovním důvodům tolik tomu nevěnovali. Trénovali jsme dvakrát týdně, ve středu nás bylo pět šest, spojovali jsme se s mládeží, s dorostenci nás bylo dvanáct třináct. V pátky nás z „áčka“ bylo kolem jedenácti. V I. A třídě to takto nejde. Byl to jediný důvod – nikdo mě nevyhodil, nikdo mě nepranýřoval. Jen mi to už nedávalo smysl. Sám jsem navrhl, ať to vezme někdo místní, že je to rozumnější.

Teď už trénujete Dolní Lhotu. Od kdy?

Hned od začátku nového roku, tedy od 1. 1. 2024. S kluky jsme se už potkali, trénují celou zimu, každé pátky si chodí zahrát. Společně jsme začali druhý týden v lednu, spíše to je zatím poznávací. Všechny jsem ještě nepoznal, tak rychlý nejsem. Ještě se mi to občas plete. (úsměv) Půl mužstva však už znám.

Aleš Vyškovský, bývalý trenér Dolní Lhoty: „Je to kvůli rodině, mám čtyři kluky. Jeden z nich začal ve Zlíně hrát hokej. Nejdříve jsme se domluvili na roční spolupráci, pak jsem se ještě nechal přemluvit. Teď už to ale vážně časově nestíhám.“

Osm a půl let jste trénoval Šumice. Jaké to je jít do jiné kabiny, mančaftu?

Je to příjemná změna, trénujeme v rozumném počtu. Věkový průměr mužstva je 21,5 roku, je tu i vazba na dorost. Kluci mají chuť trénovat a zlepšovat se. Vidím tu budoucnost, dává mi to smysl.

Už máte v plánu přípravu?

Měli bychom odehrát šest utkání, většinou s týmy z I. A a I. B třídy. Na přelomu února a března nás čeká herní soustředění v Brumově.

Budete po příchodu zasahovat do současného kádru?

Vrací se nám kluci po zranění, postupně je budeme dávat dohromady. Pokusíme se stáhnout dva hráče z hostování, rád bych přivedl i jednoho dva zkušenější fotbalisty. Upřímně ale nevěřím, že se nám to v zimě povede.