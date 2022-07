Parta trenéra Lukáše Motala ve středečním utkání na hřišti v Humpolci zdolala soupeře ze středních Čech 5:4 na pokutové kopy a slaví postup do severního Irska, kde se od 10. do 16. října utká nejen s domácím týmem, ale i zástupci Walesu a Švédska.

Finále UEFA Regions' Cup:

Středočeský KFS - Zlínský KFS 0:0, 4:5 na penalty

Penaltový rozstřel: Horňák 0:1, Poberežský 1:1, Chovanec 1:2, Sirotek 2:2, Klečka nedal, Přibyl 3:2, Sopůšek 3:3, Slavík 4:3, Juřica 4:4, Folwarczny nedal, Pavelka 4:5, Veselý nedal.

Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Poživil. Diváci: 205.

Středočeský KFS: Dědek – Poberežský, Václavík, Skořepa, Veselý, Bureš (57. Sirotek), Pánek (10. Čížek), Přibyl, Nekvinda, Slavík, Folwarczny. Trenér: Kormaník.

Zlínský KFS: Švec – Miklík, Glozyga, Horňák, Bršlica – Krajča (88. Chovanec), Sopůšek, Kašík, Jakubowicz (90. Pavelka), Juřica – Kvasnica (73. Klečka). Trenér: Motal.

„Samozřejmě máme obrovskou radost stejně jako každý jiný tým, který něco vyhraje. Euforie je velká. Kluci si za výhrou i postupem šli. Troufnu si říct, že jsme byli v zápase o kousíček lepší, byť při penaltách už to s námi vypadalo špatně, ale po tom, co soupeř v páté sérii nedal, jsem věřil, že to zvládneme,“ uvedl trenér Zlínského KFS Lukáš Motal.

Vyrovnaný zápas skončil v hrací době bez branek. Rozhodující gól vstřelil v šesté sérii střídající Pavelka. Veselý totiž stejně jako o chvíli před ním kapitán Folwarczny v rozhodující chvíli selhal.

„Kluky jsem na penalty neurčoval. Šel ten, kdo se cítil a věřil si. Třeba Klečka ji v prvním zápase proměnil, teď trefil tyč, ale pokutový kop zahodili v mnohem důležitějších zápasech daleko větší hvězdy,“ připomněl Motal.

Jinak samotný duel mnoho vzruchu nepřinesl. „Ještě v prvním poločase byly k vidění nějaké šance, náznaky, ale druhá půle už byla taktičtější. Žádný z týmů nechtěl udělat chybu,“ vypozoroval kouč vítězů.

Středočeský KFS přišel hned v úvodu o zraněného záložníka Pánka. Ještě před jeho střídáním v 10. minutě ale zahrozili Zlíňané. Po přihrávce aktivního Miklíka se ve vyložené pozici ocitl Kvasnica, slušovický forvard ale mířil nepřesně.Soupeř zahrozil o chvíli později, ale gólman Švec skvěle zasáhl.

Finále národní kvalifikace UEFA Regions' Cupu vyhráli fotbalisté výběru Zlínského KFS, když ve středu na stadionu v Humpolci porazili Středočeský KFS po penaltovém rozstřelu.Zdroj: www.fotbal.cz

Další tutovku Středočechů zazdil Veselý. Moravané se rovněž tlačili do zakončení. Blízko gólu byl v závěru prvního poločasu Krajča, opora Baťova ale hlavičkovala v záklonu po centru Juřici zblízka nad. Druhá půle byla opatrná, takticky svázaná. Moc šancí k vidění nebylo.

Rozhodnout mohl 80. minutě zlínský kapitán Horňák, stoper Strání ale po rohu Sopůška mířil vedle. Na druhé straně po parádním uvolnění nebezpečně pálil z dálky Přibyl. Rozhodnutí nakonec přinesly pokutové kopy.

Zdroj: Youtube

V nich byly blízko vítězství Středočeši. Klečka totiž ve třetí sérii poslal míč jenom do tyče. Postup měl na kopačce v páté sérii Folwarczny. Ten ale složitou situaci neustál a balon nasměroval nad.

Celek ze Zlínska toho využil, Pavelka svůj pokus bezpečně proměnil a gólman Švec pak skvělým zákrokem završil triumf Moravanů. Výběr Zlínského KFS tak může slavit postup do evropské kvalifikace UEFA Regions' Cupu.

Ta proběhne v Severním Irsku, kde se vedle zástupců domácí země a zástupců České republiky představí ještě také týmy z Walesu a Švédska.

Vítěz kvalifikační skupiny, která se odehraje v termínu 10. až 16. října, pak postoupí na finálový turnaj. Ten se koná až v druhé polovině června roku 2023.Do té doby ale mají borci z krajského výběr čas.

Cestou z Humpolce mohli vše probírat a slavit. „Nevím, jak moc to bude bujaré, když se jde ve čtvrtek do práce, ale kluci si nějaké pivo dají. O víkendu je pak čekají klubové povinnosti,“ připomíná Motal.

Fotbalisté výběru Zlínského KFS vyhráli finále národní kvalifikace UEFA Regions' Cupu v Humpolci.Zdroj: www.fotbal.cz