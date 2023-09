Znovu neinkasovali a brali všechny body. Fotbalisté Topolné ve třetím z posledních čtyř utkání zvítězili 1:0 a v tabulce krajské I. B třídy skupiny se vyhoupli před Polešovice na druhé místo. Čtvrteční sváteční dohrávku ve Vlčnově rozhodla branka Jaroslava Hoferka z 67. minuty.

Fotbalisté Vlčnova (bílé dresy) v 7. kole I. B třídy skupiny C přehráli Prakšice 5:1. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Pro nás to jsou další cenné venkovní body. Se štěstím jsme udrželi čisté konto, herně to ale nebylo zdaleka tak dobré jako v minulých zápasech,“ přiznává trenér Topolné Ondřej Hoferek.

Favorizovaní hosté se na půdě okresního rivala pořádně nadřeli. „Naše výhra se nerodila vůbec lehce. Chyběla lepší mezihra, ani nasazení nebylo tak dobré jako v jiných duelech,“ prohlásil Hoferek.

Topolné citelně scházel stoper Pavlica, hosté však měli problémy především v útočné fázi. „V prvním poločase jsme neproměnili tři dobré šance, na druhé straně gólman Mikel vytáhl jednu střelu z šibenice,“ líčí.

Vyrovnaný a bojovný duel rozsekla až trefa Jaroslava Hoferka po změně stran. Nikdo jiný se ve svátečním střetnutí netrefil.

Dvě penalty Bělašky k výhře nestačily. Zlechov remizoval v Malenovicích 3:3

„Ve druhém poločase se nám herně dařilo o něco lépe, ale měli jsme i štěstí, když soupeř po standardkách jednou nastřelil tyč a pak i břevno. Vlčnov se proti nám prezentoval jako důrazný a odhodlaný soupeř,“ prohlásil Hoferek.

Ani snaha ale domácím k dalším bodům nestačila. „Klukům i přes další prohru nemohu upřít snahu, nasazení. Všichni bojovali, dali do toho všechno, ale když nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ ví dobře trenér Vlčnova Václav Činčala.

Jeho tým dvakrát orazítkoval konstrukci branky, měl i jiné možnosti ke skórování, ale na brankáře Mikela si nepřišel a nakonec z toho byla pátá letošní porážka.

„Je to škoda, alespoň bod jsme mohli uhrát,“ míní Činčala. „Topolná sice měla herně navrch, v sestavě měla šikovné kluky, ale ti naši bojovali, hráli lépe než v jiných zápasech. Bohužel tam nic nedotlačíme,“ štve Činčalu, který v dohrávce 1. kola kromě dlouhodobých marodů postrádal Šobáně a Hanáka.

Prakšice neproměnily tři šance

Už na čtvrté místo se po čtvrteční dohrávce vyhouply Zdounky, které přehrály poslední Prakšice 4:0. Hattrickem se blýskl Karel Vaňhara, jeden gól dal Marek Přibyl.

„Vůbec jsme neodehráli špatný zápas. Porážka je pro nás zbytečně krutá,“ myslí si hostující trenér Vladimír Polák.

Jeho tým se dlouho držel, živil naději na přijatelný výsledek, bodový zisk. Závěr ale nezvládl, domů odjel s prázdnou.

„Poslední dva góly padly až v poslední desetiminutovce, když už naše hlavy nebyly nastavené moc na bránění,“ říká Polák.

Prakšice se v zápase hned třikrát ocitly samy před domácím brankářem Šestákem, ale žádnou z příležitostí nevyužily.

Ještě za bezbrankového stavu Vlček nedotáhl kličku, vyrovnání na 1:1 pak odmítl střídající Gajdušek s Dedíkem. Oba v zakončení selhali. „Pokud bychom z těchto třech šancí dali gól, vypadalo by to jinak,“ je přesvědčený Polák.

Zdounky ale neinkasovaly a protivníka dorazily dalšími trefami.

„Domácí mají výborný, běhavý a fyzicky dobře připravený mančaft, který byl proti nám produktivní. My jsme umřeli na krásu. Pořád čekáme na zápas, kdy to zlomíme a výsledkově se to obrátí,“ dodal Polák.

I. B třída sk. C, dohrávka 1. kola -

FC MALENOVICE - SK ZLECHOV 3:3 (1:2)

Branky: 3. a 81. Martin Bartek, 56. Petr Menša – 6. z penalty a 77. z penalty Michal Bělaška, 34. Michal Salinger. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 123.



TJ VLČNOV – TJ TOPOLNÁ 0:1 (0:0)

Branka: 67. Jaroslav Hoferek. Rozhodčí: Fridrich – Brhel. (Hubál). Diváci: 103.



TJ ZDOUNKY - TJ SOKOL PRAKŠICE – PAŠOVICE 4:0 (1:0)

Branky: 33., 81. a 90. Karel Vaňhara, 59. Marek Přibyl. Rozhodčí: Konečný – Trampota, Hebnar. Diváci: 65.