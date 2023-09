Potvrdili roli velkého favorita, další jasnou výhrou se naladili na nedělní šlágr v Kroměříži. Fotbalisté Nivnice zvládli i čtvrteční domácí dohrávku 1. kola s Koryčany, poslední tým tabulky také díky hattricku Tomáše Kelíška přehráli 6:0 a navýšili náskok před druhou Hanáckou Slavií B na pět bodů.

Fotbalisté Nedachlebic (modré dresy) v 6. kole krajské I. A třídy skupiny B podlehli béčku Kroměříže 1:3. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Pro nás je to povinné, ale důležité vítězství,“ říká trenér Nivnice Miroslav Ondrůšek.

Jeho tým sváteční duel jednoznačně ovládl, soupeře z Kroměřížska bez větších problémů přehrál.

„Bylo to o tom, kdy dáme první gól,“ míní. „Soupeř k nám přijel s defenzivní taktikou. Byl zalezlý, čekal na brejk, nějakou standardku. V celém zápase si po našich zbytečných chybách vytvořil jenom dvě příležitosti, které vyřešil gólman Junaštík. My jsme s ohledem na náročný program dali příležitost i dalším hráčům, po poločase vedli 3:0. Chtěli jsme pošetřit třeba Kelíška, který nakonec dal hattrick,“ líčí s úsměvem Ondrůšek.

Dravý křídelník šel do hry hned v 6. minutě místo zraněného Kryštofa Dubského, jenž si obnovil svalové zranění a musel brzy střídat. Velecký kvůli pracovním povinnostem nastoupil až po změně stran. Favorit ve druhé půli přidal další tři branky a vylepšil si skóre. V neděli v Kroměříži to však bude mít daleko složitější.

Zatímco Nivnice neskutečně válcuje protivníky, Újezdec se stejně jako loni trápí. Parta kouče Jiřího Vystrčila nezvládla ani sváteční dohrávku v Nedašově, kde prohrála 0:3.

„Výsledek je pro nás krutý,“ hlesl hostující trenér. „Při vší úctě k soupeři se s Nedašovem dalo normálně hrát, bodovat. Měli jsme na to, abychom tam i bez Pěničky a Bíny něco získali. Bohužel jsme neměli potřebné štěstí a větší klid v koncovce. Šance na dvě branky určitě byly, všechno bylo proti nám,“ láteří.

Na mysli ale rozhodně neměl trojici rozhodčích, v tomto směru bylo všechno v pořádku. Hosté doplatili na vlastní nemohoucnost, trable ve finální fázi.

„V prvním poločase jsme tam měli nějaké náznaky nebo pološance. Vždycky nám ale chyběl půlkrok nebo nějaký kousek, abychom dali gól,“ posteskl si Vystrčil.

„Ve druhém poločase jsme šli skoro dvakrát sami na brankáře, ale nic z toho nebylo. Zato domácí prokázali větší kvalitu v zakončení, dali nám tři góly a bylo hotovo,“ uvedl hostující kouč.

Skóre otevřel v 60. minutě Michal Kolínek, pak se dvakrát trefil Tomáš Kalík. Posila ze Šanova už nastoupila v Kroměříži, ve čtvrtek si ale připsala první trefy v novém klubu.

„My jsme rádi, že jsme zvládli i další domácí utkání v tomto týdnu. Po debaklu v Kroměříži jsme se potřebovali rehabilitovat před vlastními fanoušky, což nám vyšlo,“ těší kouče Nedašova Tomáše Kolínka.

„První poločas byl ještě celkem vyrovnaný. Herně jsme možná byli o něco lepší, ale nebylo to od nás úplně ono. Mě překvapilo, že k nám Újezdec přijel s defenzivní taktikou a spoléhal spíše na brejky. Celkově ale výkon hostů odpovídal postavení v tabulce. Byť se snažili a byli sympatičtí, my jsme byli po změně stran lepší a dominovali. Nakonec jsme vyhráli zcela zaslouženě,“ hodnotí duel Kolínek.

Zatímco Nedašov se i po osmi duelech drží v popředí tabulky, Újezdec je s pěti body až dvanáctý. „Bohužel nemáme možnost udělat žádnou změnu, která by vedla k lepšímu. Nyní se musíme soustředit jenom na boje o záchranu,“ dodal Vystrčil.

Ve čtvrtek doma selhaly i Nedachlebice, které sice vedly nad Těšnovicemi po prvním poločase 1:0, ale o náskok v závěrečné čtvrthodině přišly a nakonec před vlastním publikem padly 1:3. Dvakrát se trefil Karel Majkrič, triumf celku z Kroměřížska završil v poslední minutě Radek Janoštík.

Trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček neměl pro výkon mužstva pochopení. „Od nás to byla katastrofa,“ nebral si servítky. „Bohužel kluci nedodržují taktické pokyny, dělají si na hřišti co chtějí. Chybí nám organizace hry, větší zodpovědnost,“ štve Čtvrtníčka.

Domácím nepomohla ani rychlá trefa Pavla Hubáčka. Těšnovice se dlouho zastřelovaly, střelecky se prosadily až v posledních patnácti minutách.

„Hosté skórovaly po našich chybách, když neumíme nabrat nabíhajícího hráče a místo toho stojíme a jen se díváme. Těšnovice to ale sehrály dobře. Jen my pořád působíme na hřišti jako diváci,“ kroutí hlavou Čtvrtníček.

Tým z Kroměřížska zvítězil v I. A třídě podruhé za sebou a v tabulce se nenápadně dere nahoru.

„Naše výhra je zasloužená. Vytvořili jsme si víc šancí a v poli jsme byli lepší,“ tvrdí hostující kouč Petr Bíbr.

Těšnovice nerozhodily ani zahozené příležitosti nebo neproměněná penalta obránce Hrabala v první půli. Mířil jen do břevna.

„Pro diváky to byl pohledný zápas. V prvním poločase se hrálo nahoru a dolů. Soupeř proměnil jednu šanci, my nic. Ve druhé půli jsme domácí přišpendlili na jejich polovinu, vytvářeli si šance. Nedachlebice se spoléhaly jenom na brejky, v závěru už to byl náš koncert,“ dodal spokojeně Bíbr.

Krajská I. A třída skupina A pokračuje kompletním 9. kolem o víkendu.

I. A třída sk. B, dohrávky 1. kola -

TJ NIVNICE – FC KORYČANY 6:0 (3:0)

Branky: 20., 45. a 79. z penalty Tomáš Kelíšek, 35. Radim Straňák, 46. Viktor Soukeník, 63. Vlastimil Velecký. Rozhodčí: Ambroz – Rochovanský, Večeřa. Diváci: 250.



TJ NEDACHLEBICE – TJ TĚŠNOVICE 1:3 (1:0)

Branky: 9. Pavel Hubáček – 74. a 89. Karel Majkrič, 90. Radek Janoštík. Rozhodčí: Bartoň - Svoboda, Němec. Diváci: 269.



TJ NEDAŠOV – TJ SOKOL ÚJEZDEC – TĚŠOV 3:0 (0:0)

Branky: 73. a 84. Tomáš Kalík, 60. Michal Kolínek. Rozhodčí: Zpěvák – Kotačka, Tureček. Diváci: 420.