„Nemám žádné indicie, že by chtěl někdo končit, takže kádr je pohromadě a nachystaný. Teď jen záleží na tom, jak se projeví dlouhá přestávka a kdy se rozjede další sezona,“ říká pětačtyřicetiletý kouč.

Zprávu o předčasném ukončení letošní sezony přijal s nadhledem. Nic jiného mu stejně ani nezbývalo.

„Jsem optimistický člověk. Co neovlivním, to až tolik neřeším. Vím, že si musíme počkat do doby, než to bude dobré,“ zůstává v klidu Liška.

Na začátku pandemie si ale nemyslel, že se jarní část sezony zruší.

„Očekával jsem, že se to nějakým způsobem vyřeší a že se druhá poloviny sezona se zpožděním ještě rozběhne. Chvilku jsem se k tomu upínal, ale po měsíci, vzhledem ke globální situaci, už bylo jasné, že ročník bude odpískaný, protože jsme žili v celosvětové bublině a věděl jsem, že kvůli výkonnostnímu fotbalu nikdo nebude omezení řešit,“ prohlásil bojkovický trenér.

Liška tak po předčasně odpískané sezoně začal přemýšlet, jak bude postupovat dál. Vláda nakonec minulý týden zmírnila opatření a povolila sportovcům zase trénovat, čehož využili i hráči Slovácké Viktorie, kteří začali s přípravou.

„Ale nijak to nehrotíme. Každý týden budeme mít jenom jednu jednotku,“ hlásí Liška.

Ten ovšem následující týdny nebere jako přípravu na další sezonu.

„Do poloviny června budou tréninky dobrovolné. Chci, aby se kluci trošku udržovali v pohybu a byli v kontaktu se spoluhráči. Chceme tam vsunout i nějaké přáteláky,“ říká.

Ve druhé polovině června dostanou bojkovičtí fotbalisté volno a na začátku července začnou s klasickou letní přípravou.

„Počítám s tím, že se podzim rozjede normálně a že se stejně jako v minulých letech zase začne kolem desátého srpna,“ věří Liška.

Jedinou posilou je Vojtěch Dolina. Zkušený křídelník sice v klubu působil již na podzim, ale přípravu absolvoval v třetiligovém Uherském Brodě. V týmu účastníka MSFL ale definitivně skončil a natrvalo se vrátil domů.

„Rozhodlo se to už v době, kdy se nevědělo, zda se sezona rozběhne nebo se ukončí. Nakonec to celé padlo a Vojta se k nám nestihl zapojit, ale nyní už s námi půjde normálně do přípravy,“ říká.

Žádné další posily Bojkovice nelanaří. „Hlavní je, že jsme udrželi podzimní kádr,“ dodává spokojeně.