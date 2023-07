Většina fotbalistů z regionu míří ze lepšími podmínkami do Rakouska, čtveřice borců ze Slovácka to vzala opačným směrem. Radek Polách, Lukáš Kučera, Pavel Velecký stejně jako trenér Milan Orlovský po letech opustili FC Matzen a společně se dohodli na angažmá v Kunovicích.

Fotbalista Lukáš Kučera nastřílel v dresu Matzenu sto branek. | Foto: se svolením Lukáše Kučery

„Jsme rádi, že jsou u nás,“ těší trenéra Jiřího Vojtěška.

Zatímco Polách s Kučerou budou pro účastníka zlínské I. A třídy obrovskými posilami, čtyřicetiletý Velecký bohatou kariéru spíše dohrává a bude spíše předávat cenné zkušenosti mladším spoluhráčům a vypomáhat v případě potřeby.

Další bývalý hráč Slovácké Slávie Uherské Hradiště, Milan Orlovský, bude na Bělince působit jako asistent trenéra Jiřího Vojtěška.

Další staronovou tváří je Pavel Šmatelka. Pětadvacetiletý středopolař přichází do Kunovic z třetiligového Uherského Brodu.

Slovácký celek nyní shání ještě gólmana. „Máme pouze Lukáše Němčického a s jedním brankářem nemůžeme do sezony jít,“ ví dobře Vojtěšek.

Jinak je s podobou kádrem celkem spokojený. Pokračují mazáci Perůtka s Kundrtem, pryč jsou pouze někteří mladíci a také Roubal, který odešel na volný přestup do Prakšic.

Trenér Hastík kývl na nabídku Koryčan. Z prvního tréninku se vrátil před půlnocí

Adam Bartoš jde studovat vysokou školu do Brna, odkud pochází. „Je to škoda, protože to byl hrozně fajn kluk i poctivý fotbalista, ale vím, že se s tím nedá nic dělat,“ uvedl Vojtěšek.

Odchovanec Martin Svoboda bude hrát za sousední Slovácko C, Zámečník s Mandincem se vrátili do mateřských oddílů a připravují se s třetiligovým Uherským Brodem, respektive Slováckem B.

„Absolvují tam přípravu a uvidíme, co bude pak. Třeba se k nám ještě vrátí,“ věří kouč.

Fotbalisté Kunovic odstartovali krátkou letní přípravu v úterý, chystat na start I. A třídy skupiny B se budou dvakrát týdně.

Před prvním mistrovským utkáním sehrají tři přípravné zápasy. První v sobotu 22. července proti Kozojídkám, další v Boršicích a ve Vnorovech.

Jelikož do krajského přeboru se Kunovjané nepřihlásili, první soutěžní duel je čeká na začátku srpna, kdy na Bělince vyzvou Dolní Němčí.

To už byl měla být na hlavní hrací ploše funkční nová závlaha, která pomůže zlepšit trávník.