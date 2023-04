Třaskavé derby v Nivnici, které o Velikonocích sledoval pět set diváků, skončilo divokou remízou 3:3. Všechny branky padly v prvním poločase. Hosté z Dolního Němčí, které už v 8. minutě přišli o vyloučeného brankáře Semanka, dvakrát dotáhli manko a nakonec na půdě rivala urvali cenný bod.

Fotbalisté Nivnice (žluté dresy) remizovali se sousedním Dolním Němčí 3:3. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Fotbalově to nebylo příliš koukatelné, my jsme na obrat v oslabení neměli už síly a proto jsme spokojení i s bodem. I přes to, že ale Nivnice hrála celý zápas přesilovku, tak nás nedostala pod žádný tlak a za obětavý výkon patří klukům poděkování,“ prohlásil trenér Dolního Němčí Zdeněk Skopal.

Jeho tým nerozhodný výsledek na rozdíl do soupeře bral. „Vzhledem k tomu, že jsme skoro celý zápas hráli proti desíti, tak je pro nás remíza ztráta,“ ví dobře nivnický kouč Miroslav Ondrůšek.



I. A třída sk. B., 17. kolo -

TJ NIVNICE – FK DOLNÍ NĚMČÍ 3:3 (3:3). Branky: 8. Radim Straňák, 22. Vlastimil Velecký, 38. Ondřej Dubský - 1. Pavel Krchňáček, 31. Libor Kadlček, 45. Václav Ondřejka. Rozhodčí: Hrubý. Červená karta: 6. Semanko (Dolní Němčí). Diváci: 500.

Zásadní chvíle emotivního duelu přišla hned v úvodu. Domácí stoper Stojaspal dlouhým pasem našem za hostující obranou Veleckého. Zkušený forvard byl u balonu dříve než brankář Semanko, který jen srazil na zem a následovala červená karta pro zkušeného gólmana. Z nařízeného trestného kopu navíc Straňák překonal nerozchytaného náhradníka Kadlčka a bylo to 1:1.

„Oprávněné vyloučení hostujícího brankáře Semanka utkání samozřejmě ovlivnilo. My jsme se bohužel v dlouhé přesilovce zbytečně přizpůsobili soupeři, který jen nakopával balony dopředu. Měli jsme dát míč vice na zemi a soupeře přehrát kombinačně,“ uvědomuje si Ondrůšek.

Jeho tým ale vstoupil do derby špatně. Hosté šli do vedení hned z první akce zápasu, ve třicáté sekundě se hlavou prosadil Pavel Krchňáček.

Vzápětí mělo Dolní Němčí další šanci, ale po průniku Tinky skvěle zasáhl domcí brankář Hlasiš.

„Do Nivnice jsme odjížděli s cílem zvítězit, což jsme začali naplňovat od první minuty, kdy Pavel Krchňáček vstřelil vedoucí branku. Vzápětí jsme mohli vést dvoubrankovým rozdílem, ale šanci jsme promarnili, což rozhodlo o dalším průběhu utkání,“ míní Skopal.

První poločas byl divoký, plný branek. První obrat v bláznivém zápase završil Velecký, jenž se trefil po centru Stojaspala.

Dolní Němčí ale po jedné z řady standardních situací výsledek srovnalo. Centr Kelíška s přispěním stopera Libora Kadlčka skončil nečekaně v domácí síti. „Libor se gólově prosadil asi po pěti letech,“ nechápal Skopal.

Jeho tým v první půli inkasoval ještě jednou. Po dlouhém výkopu gólmana Hladiše se prosadil střídající Ondřej Dubský, jenž chvíli předtím nahradil zraněného stopera Vrágu.

Nivnice mohla v závěru první půle své vedení navýšit, ale K. Dubský míč do sítě neprocpal a Bumbalík mířil po rohu vysoko nad.

Na druhé straně tak přišel trest. Těsně před přestávkou po dlouhém nákopu Tinky z téměř poloviny hřiště Ondřejka usměrnil hlavou míč mimo dosah bezmocného Hladiše a srovnal na 3:3.

„Tři zbytečné inkasované góly mě mrzí. Bohužel dva z nich jsme dostali ze standardních situací, které jsme si nepohlídali. Přitom sami jsme si vytvořili nějaké šance a z nich proměnili jenom tři,“ štvalo Ondrůška.

Druhá půle už nic zásadního nepřinesla. „I v deseti jsme druhý poločas takticky zvládli skvěle. Jak my, tak Nivnice jsme měli jednu brankovou příležitost, ale skóre se už neměnilo,“ dodal Skopal.

Zápas pode očekávání provázely emoce, spousta faulů. „Utkání moc klidné nebylo. Bohužel hosté vytvořili na sudího tlak a ten to příliš nezvládl,“ tvrdí kouč Nivnice, který v nedělním duelu postrádal nejen Pácla, ale Těthala, Josefíka, Soukeníka, Vítka a Valentu.

Dolní Němčí kleslo v tabulce I. A třída sk. B na šesté místo, Nivnice je až osmá.