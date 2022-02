„Dost si to užívám, protože není jednoduché se prosadit v tak silné konkurenci. Bylo opravdu těžké vyhrát. Mám za sebou dobré období, celému týmu se dařilo. Jsem za to moc rád,“ prohlásil pětadvacetiletý kanonýr.

V tradiční městské anketě triumfoval vůbec poprvé. Předtím byl jenom v roce 2017 pátý, letos vystoupal mezi jednotlivci až na vrchol.

Sportovec města Hluk za rok 2021

Jednotlivci: 1. Tomáš Martiš (fotbal) - 99 hlasů, 2. Dušan Tesařík (armwrestling) - 84 hlasů, 3. Martin Krchňáček (florbal) - 75 hlasů, 4. Roman Sopůšek (fotbal) - 60 hlasů, 5. Václav Vaculovič (armwrestling) - 44 hlasů, 6. David Šuránek (basketbal) - 43 hlasů.



Kolektiv: 1. Armwrestling - 59 hlasů, 2. fotbalové družstvo mužů Spartaku - 58 hlasů, 3. florbalové družstvo mužů - 45 hlasů

A není se co divit, devatenáct branek za polovinu sezony nikdy dříve nedal. „Myslím, že to je nejvíc. Třeba minulý rok jsem dal jenom jedenáct gólů, ale to jsme dvě kola nehráli,“ říká.

Společně se zbytkem prvního mužstva Spartaku pak skončil mezi kolektivy druhý, přetahovanou o první místo o jediný bod ovládli členové klubu armwrestlingu v čele legendárním Dušanem Tesaříkem, který byl mezi jednotlivci druhý právě za Martišem.

„Bylo to hodně vyrovnané, ale pákaři jsou u nás hodně úspěšní. Získávají trofeje a medaile po celém světě. Není ostuda s nimi prohrát. Taky si toho s kluky hodně vážíme,“ prohlásil známý útočník.

Letošní vyhlášení se vzhledem k pandemii koronaviru uskutečnilo v komorním prostředí hlucké pizzerie jen s minimem pozvaných hostů.

„Samozřejmě mě to mrzelo. V minulosti tam vždy bylo kolem stovky lidí, byla to super akce. Pokaždé jsme se dobře pobavili. Teď tam byli jenom čtyři sportovci a pět organizátorů či pozvaných hostů. Pořadatelé neměli prostor galavečer nachystat. Nikdo na podzim nevěděl, co bude. Nechtěli to dlouho plánovat a pak to třeba muset kvůli covidu zrušit. Práce i čas by přišli vniveč,“ chápe Martiš.

Nyní společně s týmem ladí na zimním turnaji v Uherském Brodě formu na jarní odvety. Hlučané na Gambrinus Cupu třikrát suverénně vyhráli, obávaný kanonýr skóroval ve všech třech duelech. Újezdci, Dolnímu Němčí a Mladcové dohromady nasázel pět branek.

ZT Uherský Brod: Hluk i Nivnice nadále stoprocentní, Slavkov zdolal Újezdec

„Start druhé poloviny sezony už vyhlížím. Letní příprava je mnohem kratší, trvá jenom tři týdny. Na podzim ale skončíme posledního října a pak máme čtyři měsíce pauzu. Už se těšíme, ale ještě si musíme chvíli počkat,“ uvedl.

Spartak vstoupí do jarních odvet z druhého místa a devítibodovou ztrátou na vedoucí Osvětimany. Umazat manko bude vzhledem ke kvalitě kádru okresního rivala nesmírně složité, Martiš ale věří, že postup letos klapne.

„V Osvětimanech skončil kapitán Petrucha, tři kluci se vrátili do Slovácka. Vím, že asi přivedou nějaké hráče, ale oproti podzimu budou oslabené. Doufám, že budou ztrácet a my budeme stoprocentní,“ přeje si.

„A i když je nedoženeme přeskočit, musíme si pohlídat alespoň to druhé místo, protože Osvětimany nahoru jít stejně nechtějí, takže i stříbrná pozice může být postupová,“ ví dobře forvard Spartaku.