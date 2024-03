Deutsch začal nedělní duel mezi náhradníky, nakonec se stal jedním z hrdinů. Do hry šel už ve 25. minutě, kdy za nepříznivého stavu 0:2 střídal Šmída.

Šikovný forvard pomohl domácí mužstvo pozvednout, nastartoval Zlechov k obratu.

„Začali jsme špatně, když jsme ve třetí minutě prohrávali 0:2. Obrana nebyla vůbec jistá, postupně jsme se ale rozkoukali. Zvýšili jsme důraz, pohyb a začali soupeře dostupovat a předu už to bylo daleko lepší,“ míní.

Deutsch se prosadil ve 38. minutě po centru Salingera ve 38. minutě. Další chvíle šikovného útočníka přišla ve druhé půli za nerozhodného stavu 2:2. Šestnáctiletý mladík poslal míč do šestnáctky soupeře a spoluhráč z dorostu Němčický po zaváhání malenovických zadáků pohotově uklidil balon do sítě.

„Naštěstí jsme to otočili a vyhráli, za což jsme moc rádi,“ radoval se.

Zlechov po hororovém začátku otočil zápas s Malenovicemi. Rozhodli dorostenci

Zlechovský talent si start do jara i přes rozpačitý začátek užíval. Z první trefy v krajské I. B třídě měl velkou radost, ale žádné oslavy neplánoval.

„Už jsem se trefil i v přípravě za muže. Jsem na to zvyklý,“ usmíval se.

Deutsch poprvé nastoupil za dospělé Zlechova loni proti Starému Městu. Pak se ale z mužského fotbalu vytratil, nastupoval pouze za dorost.

„Měl jsem menší pauzu,“ přiznává. „Nevěřil jsem si a neměl ani formu. Tak jsem se na to vykašlal a hrál jenom za dorost,“ přidává.

V zimě ale začal makat a nyní je zpátky v prvním týmu. Příprava mu vyšla. Dařilo se mu herně i střelecky, v zápasech prokázal svůj talent.

Ten ale sám o sobě nestačí, což ví i Deutsch. Proto chodil na každý trénink, běhal, aby byl na druhou polovinu sezony dobře nachystaný.

„A nyní mi to tam padá,“ usmívá se.

Přechod do mužů zvládl skvěle. Problémy mezi dospělými nemá, byť rozdíly v soutěžích samozřejmě jsou. „V dorostu je to strašně pomalé. V mužích mám na všechno méně času, ale tím, že jsem rychlý, tak to zvládám,“ říká.

Deutsch je rodákem ze Zlechova, patří do tamní akademie. V žácích působil rok v Otrokovicích, chvilku byl v Mařaticích. Nyní je zpátky doma a sní o velké kariéře.

Ostrožská Nová Ves má novou jedničku, Polešovice srazila góly ze vzduchu

Již brzy může přijít nabídka z velkého klubu.

„Trenér Urbanec mi říkal, že se ozvala Ostrava a mělo o mě zájem i Slovácko, ale to asi neklaplo, takže nejdřív odejdu až po sezoně,“ zůstává v klidu.

Od trenérů Urbance či Matouška se může dost přiučit. Oba jsou přísní, umí zvýšit hlas. Na své svěřence jsou přísní, nic jim neprominou.

Starší spoluhráči vzali dorostence mezi sebe, mladíky respektují. „Normálně se bavíme. Věkový rozdíl není mnohdy znát, ale samozřejmě respekt ke klukům mám,“ dodává závěrem.

K soupeřům ale příliš shovívavý není, i proto se teď o něm mluví, píše.