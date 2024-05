Smlsli si i na sousedovi. Fotbalisté Uherského Ostrohu v jarní části sezony dál zůstávají bez porážky. Svěřenci trenéra Romana Šálka uspěli i v Ostrožské Nové Vsi, hlavnímu rivalovi oplatili domácí podzimní porážku a po výhře 3:2 poskočili v neúplné tabulce na druhé místo! Vítězný gól si v 83. minutě připsal dorostenec Dalibor Petráš.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi doa prohráli s Uherským Ostrohem 2:3 | Video: Libor Kopl

„Po zápase určitě posedíme, zazpíváme si,“ usmíval se po utkání hostující kouč Roman Šálek.

Derby hodně prožíval. Vždyť v Ostrožské Nové Vsi vyrostl, je tamním odchovancem. Bývalý klub chtěl moc porazit, do hráčů to hustil již od zimy. Tak moc toužil mateřský oddíl porazit. Přání se mu nakonec vyplnilo.

I. B třída sk. C, 21. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – FK UHERSKÝ OSTROH 2:3 (0:1)

Branky: 68. David Jurásek, 94. Lukáš Franta – 39. Martin Zálešák, 64. Miroslav Durna, 83. Dalibor Petráš. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 110.

„Zápas jsem bral prestižně, klukům do kabiny něco přinesu,“ slibuje.

V Uherském Ostrohu prožívají nadmíru povedené období. Na jaře ještě neprohrál. Jediné dva body ztratil v Buchlovicích, kde remizoval 2:2.

„Je to neuvěřitelné, s tímto jsme fakt nepočítali,“ tvrdí. Důvod dobrých výsledků ale zná. „Je to hlavně díky zimní přípravě, kdy jsme fakt makali. Kluci šli nadoraz, teď z toho těží. Dokážou vydržet hrát až do devadesáté minuty, což dříve nebývalo,“ říká.

Sobotní triumf byl ale vykoupený vážným zraněním Michala Horáka. Středopolař Ostrožanů v úvodu druhé půle smolně upadl po hlavičkovém souboji s Doruškou a poranil si kotník. Z trávníku jej odnesli na nosítkách. „Je to pro nás velká ztráta, protože Michal je náš nejdůležitější hráč,“ připomíná.

I bez něj to však hosté zvládli, byť ke konci střetnutí měli i namále.

Kapitán Uherského Ostrohu Martin Zálešák po derby v Ostrožské Nové Vsi

Zdroj: Libor Kopl

Hosty nasměroval za další výhrou kanonýr Zálešák. Další odchovanec Ostrožské Nové Vsi v táboře soupeře ve 39. minutě zblízka propálil gólmana Kohoutka a políbil kapitánskou pásku s logem pražské Sparty.

Nejhezčí moment derby přišel po hodině hry. Po načechraném centru Jurčeky se parádně trefil Durna a bylo to 0:2.

Pak mohl protivníka definitivně dorazit Rapant, ale ve velké šanci neuspěl.

Novovešťané dlouho nebyli vůbec nebezpeční, znovu hrozili jenom po standardních situacích. Snížení přinesla trefa Davida Juráska.

Kunovicím k prodloužení série pomohla i chyba Junaštíka, Perůtka byl vyloučený

V 81. minutě dokonce Beníček srovnal na 2:2, sudí Konečný ale branku neuznal kvůli ruce. „Vím, že si ji sudí obhájí, ale byla nastřelená, ani hosté nic nereklamovali,“ kroutil hlavou domácí kouč Libor Soldán.

Naštvaný byl o to víc, že mladík Petráš po brejku zvýšil na 1:3.

Jenže hotovo stále nebylo. V nastaveném čase snížil střídající Franta. Novovešťané dál cítili šanci, hrozili z každého nákopu do hostující šestnáctky. Beníček ale zakončoval mimo a David Jurásek v poslední šanci poslal balon jen do boční sítě.

„Jsem zklamaný. Za mě to byl spíš remízový zápas. Na to, kolik hráčů nám zase chybělo, jsme doma prohrát nemuseli,“ míní Soldán.

S výkonem mužstva úplně spokojený nebyl.

„Je pravda, že směrem dopředu nám to drhlo a nebyla tam taková kvalita, bod jsme si ale zasloužili,“ myslí si.

„Na konci jsme snížili, měli i další šance. K bodu nám chybělo i trošku štěstí,“ přidává zklamaně.

Zatímco domácím pivo po porážce tolik nechutnalo, v Ostrohu bylo v sobotu večer veselo.

„Jsme nadmíru spokojení. Soupeři jsme oplatili podzimní porážku a derby zvládli, za což jsem moc rád,“ lebedil si Šálek.

Emotivní duel v Brodě: deset žlutých karet, dva hráči skončili v nemocnici

„Věděl jsem, že Ostrožská Nová Ves nebude kompletní. Herně jsme byli o něco lepší a taky nebezpečnější. Domácí možná v první půli jenom jednou vystřelili na naši bránu. My jsme šli zaslouženě do vedení, po změně stran jsme náskok ještě navýšili. I když soupeř dvakrát výsledek zkorigoval, vedení už jsme nepustili, byť jsme chvílemi měli i namále,“ ví dobře.

„Dokázali jsme sice při standardkách pokrýt výborného hlavičkáře Dorušku, ale nepohlídali jsme si další hráče, což byla chyba. Naštěstí jsme do nepustili,“ oddechl si.