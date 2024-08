„Štefan se vrátil teprve v sedm hodin ráno, proto nehrál od začátku. Nakonec jeho únik vyrovnaný zápas rozhodl,“ radoval se kouč Hluku Václav Uhlíř.

Poločasové střídání mu vyšlo dokonale.

Krajský přebor, 1. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – TJ SPARTAK HLUK 0:1 (0:0)

Branka: 48. Jan Dohnal. Rozhodčí: Ogrodník - Ševčík, Martinák. Diváci: 357.

Favorizovaní hosté zdolali v derby, které na Bělince sledovalo 357 diváků, domácího nováčka 1:0 a uklidnili před další bitvou s Osvětimany.

„Pro nás to jsou velmi cenné a hlavně vydřené body, ale o to sladší,“ usmíval se Uhlíř.

Trumfu na půdě okresního rivala si moc vážil. „Tak, jak jsme 1:0 vyhráli, jsme mohli stejným poměrem i prohrát. Kunovice hrály fakt výborně, vůbec se nechovaly jako nováček. Málokterý tým nás v této soutěži místy i přehrával,“ ocenil výkon protivníka.

Kunovice se při premiéře v krajském přeboru vydaly, i bez čtyř důležitých hráčů favorita proháněly, body ale nemají.

„Zklamání je po každé porážce,“ říká domácí kouč Jiří Vojtěšek. „Možná kdybychom šli do vedení, zápas by dopadl jinak. Bohužel nám nevyšel nástup do druhé půle, z brejku jsme si nechali dát jediný gól zápasu. Nepohlídali jsme si jednu akci a hosté svojí zkušeností už zápas dohráli,“ přidává smutně.

Perůtka a spol. dobře věděli, kdo je v prvním duelu po mimořádném postupu čeká. „Dojel k nám favorit krajského přeboru. Hluk má velmi silný tým, což u nás potvrdil. My jsme mu ale byli vyrovnaným soupeřem,“ oceňuje Vojtěšek.

Kunovice představily fanouškům dvě letní posily. Na stoperovi hrál Lukáš Belant z Buchlovic, další novou tváří je záložník Tomáš Maleňák z Uherského Brodu.

„Musím je pochválit. Ani jeden z nich nás nezklamal. I v takto těžkém utkání prokázali, že jsou platnými hráči našeho mužstva a určitě jejich výkony ještě porostou. Vždyť Belant hrával na jaře I. B třídu,“ připomíná Vojtěšek.

Podívejte se na celé utkání zde

Skvěle zahráli ale i dorostenci Vaněček s Vagdalem. „Bohužel máme zraněné kluky a nemohli jsme postavit všechny hráče, proto jsme museli sáhnout i do dorostu. Vaněček i Vagdal zahráli dobře. Věřím že pro kunovický fotbal budou v budoucnu přínosem,“ přeje si.

Domácím citelně scházeli Horáček, Kaňovský a taky navrátilec Kučera. Zkušený útočník se po dlouhé pauze teprve dostává do fyzické kondice. Nehrál ani talent Obal. Všichni přitom patří do základní sestavy. „Přestože ztrát bylo poměrně dost, odešli jsme ze hřiště se vztyčenou hlavou a Hluk jsme určitě potrápili,“ prohlásil Vojtěšek.

Ani rival nebyl kompletní. Kromě dlouhodobého maroda Kukly nehrál ani Tomáš Martiš. Navrátilec z Uherského Brodu byl sice vysvlečený a napsaný v zápise o utkání, celý duel ale strávil na střídačce. „Raději jsme ho pošetřili. Nechtěli jsme, aby si neobnovil zranění. Na Osvětimany už bude nachystaný,“ doufá Uhlíř.

Vyrovnaný duel bavil, byť šancí nebylo tolik jako v jiných zápasech Hluku. Kunovice běhaly, makaly i kombinovaly, soupeře místy i předčily.

Jako první zahrozil hostující Sopůšek, jeho střelu odvrátil pohotový stoper Belant.

Na druhé straně mladík Vaněček orazítkoval technickou střelou tyč. Dál se hrálo hlavně mezi šestnáctkami, kralovaly pozorné obrany.

Hlučané zahrozili na konci první půle, Zelinka ale ve vyložené pozici nedosáhl přihrávku Matejky.

Hosté udeřili až ve 48.minutě. Po úniku střídajícího Bartoška se prosadil mazák Dohnal.

Útočník Hluku Jan Dohnal po derby v Kunovicích

Zkušený forvard Spartaku pak mohl skóroval i hlavou, po precizně zahraném trestném kopu novice Straňáka mířil těsně vedle.

Pojistit vedení hostům mohl Bartošek. Na polovině hřiště obral o míč Belanta, pelášil sám sám na gólmana, ale Němčického nepřekonal.

Kunovice se na konci střetnutí více tlačily dopředu, hnaly se alespoň za vyrovnání, pečlivě bránící soupeř je do žádné velké šance nepustil. A tak to domácí zkoušeli střelami z dálky. Ránu Vaněčka vyrazil Pěgřím na roh a pokus střídajícího Salaye šel nad.

„My jsme ke konci hru otevřeli, několikrát jsme se dostali do zakončení, ale branku jsme nedali. Klukům i přes prohru nemám co vytnout,“ ví dobře Vojtěšek.

Také Uhlíř chválil svěřence za přístup a bojovnost. „Oboustranně to bylo férové utkání. Jsem rád, že to nebylo tak vyhrocené jako minule. Snad se to lidem líbilo,“ doufá kouč Spartaku.

Oba trenéry potěšila i na kunovické poměry nevšední návštěva. „Nečekal jsem, že by mohlo přijít tolik lidí. Tipoval jsem 150 diváků. Přišlo dvakrát tolik a viděli slušný fotbal,“ měl radost Vojtěšek.

Ke kvalitě utkání bezpochyby přispěl i zkušený sudí Ogrodník. Arbitr z Bojkovic se k pískání vrátil po jedenácti měsících. Těžký duel po comebacku zvládl precizně, nevytáhl ani jednu žlutou kartu, přesto byl na trávníku i v hledišti klid.