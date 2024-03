„Terén byl nadstandardní. Je radost tady hrát. Snad takto bude připravené i hlavní hřiště,“ přeje si domácí trenér Zdeněk Skopal.

Fotbalistům Dolního Němčí ale nádherný pažit výhru nad tradičním rivalem nepřinesl. Hluk na půdě souseda potvrdil roli favorita, s přehledem zvítězil 4:2, když obě branky inkasoval za rozhodnutého stavu v závěru střetnutí.

„Kvalita byla jednoznačně na naší straně, ale ve výsledku měl být vidět daleko větší rozdíl. Posledními minutami jsme celý výkon znehodnotili,“ zlobil se trenér Spartaku Uhlíř.

Zkušeného kouče obdržené branky právem štvaly. „Byla to zbytečná lehkovážnost. V mistrovském utkání by se nám to nemuselo vyplatit. Tyto zápasy musíme dohrát úplně jinak,“ ví dobře.

Hlučany nasměroval za výhrou hned v 5. minutě Zelinka, kterého ke skórování vybídl přesnou přihrávkou dvorní nahrávač Sopůšek.

Hosté se uklidnili, dál protivníka přehrávali, ničili rychlými akcemi. Sopůšek mířil v jasné šanci pouze do boční sítě. Špatní vyběhnutí brankáře Kvasničky pak nepotrestal Zelinka.

Druhý gól přidal po kličce domácímu brankáři Bartošek.

Domácí vzadu nestíhali, často faulovali a k pořádnému zakončení se v první půli téměř nedostali. Dalekonosným pokusem zaujal pouze Palík, gólmana Pěgřima ale nezaskočil.

Hlučané byli i po změně stran daleko nebezpečnější. Hattrick po dvou asistencích špílmachra Sopůška završil Zelinka.

Dolní Němčí to ale nezabalilo a výsledek v závěru alespoň zkorigovalo na přijatelných 2:4. Střídajícího brankáře Gáška překonali Petr Bobčík se Stojaspalem.

„Vzhledem k tomu, že naše zimní příprava není úplně ideální, z utkání jsem měl docela strach. Kvalita Hluku je znatelná, dobře o ní víme. Ve finále musím být s výkonem i výsledkem spokojený. Tahali jsme za kratší konec,“ uznává Skopal.

„Klukům nemám extra co vytknout. Hráli jsme to, na co jsme měli. Za stavu 0:4 to sice vypadalo hrozivě, ale herně jsme vyloženě nepropadli. Hlucké náběhy však byly smrtelné, nedokázali jsme jim čelit,“ přidává.

Třetí tým I. A třídy skupiny B v zimní pauze porazil akorát Vnorovy, jinak nestačil na dorost Slovácka, podlehl Strážnici a v sobotu neuspěl ani s Hlukem.

„Z chyb se musíme poučit, zabojovat. Musíme si uvědomit, že bez tréninků a poctivé práce to nejde. My to teďka bohužel šidíme, což je poznat,“ říká Skopal.

„Postupně se ale dáváme do pořádku. Potřebuje se ještě stmelit, sehrát. Snad nám čtrnáct dnů bude stačit,“ doufá Skopal.

Proti Hluku postrádal opory Semanka a Ondřejku. Zatímco zkušený gólman je na dovolené, někdejší ligový útočník možná v Dolním Němčí pokračovat nebude.

„Visí nad ním otazník. Nevím, jestli se zapojí,“ přiznává Skopal.

Spartaku scházeli Dohnal, který bude z Prahy jezdit jen na mistrovské utkání, Uhlíř, Kukla a Skovajsík. Jejich absence ale nejsou vážné. „Příští týden by měli začít s tréninkem,“ věří Uhlíř.

Oba týmy mají před sebou závěrečnou generálku. Zatímco Dolní Němčí za týden vyzve doma Brumov, Spartak čekají Osvětimany. Podle počasí a se bude hrát v sobotu buď na přírodní trávě v Hluku nebo na umělce v Kunovicích.