Jeden z jarních hitů krajského přeboru Zlínska vítěze neměl. Fotbalisté Boršic v nedělním zápase 18. kola doma remizovali se sousedními Osvětimany 1:1. Na vedoucí gól hostujícího Miroslava Tomaštíka, který musel kvůli zranění brzy střídat, odpověděl těsně před přestávkou Erik Trlida. Domácí křídelník se blýskl nádherným gólem z trestného kopu.

Fotbalisté Boršic (zelené dresy) v derby remizovali s Osvětimany 1:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

Další velké šance zůstaly nevyužity, takže slušné a nijak vyhecované derby tak i díky skvělým zákrokům zkušených brankářů Janečky a Chvojky skončilo smírem.

„Chtěli jsme vyhrát, ale remíza je asi zasloužená,“ míní trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Krajský přebor, 18. kolo -

SK BORŠICE – TJ OSVĚTIMANY 1:1 (1:1)

Branky: 45. Erik Trlida - 10. Miroslav Tomaštík. Rozhodčí: Vitásek. Červená karta: 86. M. Tomaštík (Boršice). Diváci: 200.

Podobně to cítí i soupeř. „Vzhledem k průběhu utkání bod asi bereme,“ uvedl kouč Boršic Pavel Kučera.

Jeho tým nezachytil nástup do utkání, brzy inkasoval. Mladík Růžička ještě ve velké šanci neuspěl, ale Tomaštík už se v 10. minutě nemýlil.

Velmi aktivní hostující forvard se ale zranil a ještě v první půli musel střídat, a hra Osvětiman, kterým citelně scházel dispečer Bartoš, po jeho odchodu dost utrpěla.

„Oba mají svoji kvalitu, ale zase dostali šanci další kluci,“ říká Němčický.

Zastoupit Tomaštíka mohl Kowalík, syn ex-ligového kanonýra ale otce nepotěšil, mířil nepřesně.

Na druhé straně odmítl vyrovnání Trlida. Domácí mladík se zjevil sám před Janečkou, ale zblízka mířil vedle.

Jednadvacetiletý fotbalista své zaváhání odčinil těsně před přestávkou. Jeho parádní rána z třiceti metrů skončila v šibenici. Výstavní trefa se líbila i přítomným borcům z nejvyšší soutěže.

„Trefil se nádherně. Je to mladý kluk, snad se mu bude dařit i nadále,“ přeje Trlidovi kouč Němčický.

Oba týmy šly do kabiny za stavu 1:1. „Nám nevyšel začátek, hrát jsme začali až po obdrženém gólu. Za stavu 0:1 jsme byli herně lepší, vytvořili jsme si celkem dost pološancí. Do šestnáctky soupeře létaly dobré míče, ale chyběl mi tam větší tlak. Naštěstí nás ke konci první půle zachránila krásná střela ze třiceti metrů do šibenice,“ uvedl Kučera.

Po změně stran se činili hlavně gólmani. Nejprve hostující Chvojka skvěle zasáhl proti Ohnutkovi, na druhé straně Janečka vychytal střídajícího Ševčíka.

Ten pak připravil další tutovku pro Čevelíka, ale i další osvětimanský žolík v koncovce selhal.

V závěru byl právě po faulu na unikajícího Čevelíka vyloučen domácí stoper Michal Tomaštík, favorizovaní hosté ale krátkou přesilovku nevyužili.

„V zápase byly fáze, kdy jsme byli lepší my i soupeř. Šance byly na obou stranách. Za mě mohlo padnout více branek, protože příležitostí bylo hodně. Ke konci utkání jsme měli více ze hry, ale celkově umíme zahrát lépe. Zlepšit se musíme ve všech aspektech. Ať už jde o defenzivu, kombinaci nebo v proměňování šancí,“ ví dobře Němčický.

Boršice se proti rivalovi kously, na víc ale asi neměly. „Druhá půlka byla od nás slabší. Trošku nám docházely síly, soupeř byl herně lepší,“ uznal Kučera.

Nedělní derby, které zhlédly dvě stovky diváků, si nenechali ujít ani fotbalisté ligového Slovácka. Za zábradlím postávali Milan Petržela, Stanislav Hofmann, Petr Reinberk či Merchas Doski. Maséra ligového týmu Adama Skřivana, který hrál za Osvětimany, i s transparentem podpořili Vlasij Siňavski či Jihokorejec Kim. Marek Havlík s Patrikem Šimkem se zase za jednou z branek věnovali dětem.

„Fotbalová rodina je tady v okolí celkem propojená,“ říká Kučera. „Mezi sebou se známe, protože většina kluků prošla Slováckem. Ligisté asi přišli kvůli Adamovi (Skřivan – pozn. red.), který je s nimi každý den. Já znám Pavla Staška, Honza Silný tu má taky kamarády,“ pokračuje.

Souboj okresních rivalů navštívili i hráči a trenéři jiných oddílů. „Pro nás je to největší derby. Pro hráče je vždycky super, když je to kolem hřiště zaplněné a přijdou diváci. To se vždycky hraje lépe,“ uvedl Kučera.

„Jsem rád, že přišlo tolik lidí, snad se pobavili,“ věří také Němčický.

Derby ale bylo poklidné, hrálo se bez tvrdých faulů a přehnaných emocí. „Už i první zápas v Osvětimanech byl férový, teď to bylo podobné. Týmy i kluci se mezi sebou znají. Nikdo mezi nimi není zákeřný. Červená karta sice nakonec padla, ale obránce v té situaci musel takto reagovat,“ ví dobře boršický kouč.