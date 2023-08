Tolik fanoušků bylo na Bělince snad ještě za druholigové éry. Nedělní dopolední derby fotbalistů Kunovic a Starého Města fanoušky i ve velkém vedru lákalo. Šlágr 3. kola krajské I. A třídy skupiny B, který zhlédlo více než 500 diváků, rozhodl v 88. minutě Daniel Flek.

Fotbalisté Kunovic zdolali v derby Staré Město 2:1 | Video: Libor Kopl

Domácí kapitán se parádní ranou vykoupil po neproměněné penaltě. Hostům, kteří hráli od 17. minuty bez vyloučeného gólmana Nohy, šťastná trefa Petra Sonntaga po standardní situaci k prvním bodům ve vyšší soutěžila nestačila.

Kunovice přetlačily Jiskru 2:1 a dál zůstávají stoprocentní. „Málem jsme ale umřeli na krásu,“ ví dobře trenér vítězů Jiří Vojtěšek.

I. A třída sk. B, 3. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – JISKRA STARÉ MĚSTO 2:1 (1:0)

Branky: 35. Lukáš Kučera, 88. Daniel Flek – 79. Petr Sonntag. Rozhodčí: Dobiáš. Červená karta: 17. Noha (Staré Město). Diváci: 505.

Kunovice přitom mohly oslabeného okresního rivala zlomit daleko dřív. V zakončení se ale soužily a závěrem se vyloženě protrápily. Vysvobodila je až parádní Flekova rána do šibenice.

„Vítězství je zasloužené, ale příště musíme proměňovat šance,“ říká Vojtěšek. „To samé bylo minulý týden v Koryčanech a pokaždé se nám to málem vymstilo,“ zdvihá varovný prst.

„Vyloučení soupeře hned v 17. minutě nám možná spíše uškodilo. Hosté se semkli, hráli zodpovědně zezadu a trpělivě čekali na svoji šanci, která přišla deset minut před koncem ze standardní situace. My jsme se třepali až do konce. Utkání jsme přitom měli rozhodnout daleko dřív a závěr si v tom horku udělat jednodušší,“ prohlásil Vojtěšek.

Brankář Starého Města Kryštof Kejř po derby

Jiskra prohrála i druhý duel po postupu. Po duelu s Nivnicí se alem poučila a vzadu hrála daleko lépe než před týdnem. Na půdě nejbližšího rivala ale doplatila na faul kapitána Nohy mimo šestnáctku, po kterém šel oprávněně ze hřiště.

„Vyloučení ovlivnilo celý zápas. My jsme v deseti museli hrát jinak, kluci se ale vydali, bojovali, ale v tomto obrovském vedru to měli nesmírně náročné. Hlavně za druhý poločas je ale musím pochválit. Kunovice mají svoji kvalitu, my jsme je ale i v dlouhém oslabení potrápili,“ cení si kouč Jiskry Petr Sonntag.

A nechybělo mnoho, aby si nováček odvezl z Bělinky cenný bod. Přitom to dlouho vypadalo na jednoznačnou záležitost.

Kunovice na soupeře vletěly, od prvních minut se tlačily do zakončení. Pohybem a aktivitou hýřil hlavně útočník Kučera, který se tlačil do šestnáctky soupeře, připravoval šance.

Rány Veleckého i Šmatelky zblokovali obětaví zadáci Jiskry, průnik Kučery zneškodnil Noha.

Zkušený gólman pak v 17. minutě špatně vyběhl na dlouhý míč, před pokutovým územím sestřelil dravce Kučeru a byl správně vyloučen. Mezi tři tyče se postavil mladík Kejř, jenž už chytá spíše výjimečně a trenér Sonntag s ním počítá spíše do obrany.

V derby zažil staroměstský odchovanec těžkou brankářskou zkoušku, ve které ale obstál.

Ještě v první půli za překonaného Kejře zaskočil na brankové čáře Zdeněk Sonntag, který sebral gól Marovičovi. Po jeho centru hlavičkoval stoper Kundrt vedle.

Kunovice měly dál navrch, oslabeného protivníka přehrávali. Z převahy však vytěžili jenom jeden gól, který ve 35. minutě zařídil Kučera. Navrátilec z Rakouska nadvakrát propálil Kejře.

Těsně před přestávkou se ještě hezky uvolnil Velecký, placírkou ale mířil vedle.

„Je až neuvěřitelné, co jsme neproměnili. Už po prvním poločase jsme měli vést 4:0, zápas jsme si žalostnou koncovkou protrpěli až do konce,“ hořekoval Vojtěšek.

Kapitán Kunovic Daniel Flek po derby

Staré Město se ani po změně stran nikam nehnalo. Tlak domácích postupně slábl, šancí však měli stále dost. Poláchova rána skončila na tyči a dorážka Fleka mířila vysoko nad.

Kunovice mohly protivníka dorazit v 70. minutě, kapitán Flek ale pokutový kop nařízený za evidentní ruku Zdeňka Sonntaga ve skluzu neproměnil.

A tak přišel na druhé straně trest. Po jednoduchém nákopu skóroval Petr Sonntag a hosté slavili.

Na Širůch ale nakonec žádný bod nevezli. V 88. minutě se do míče parádně opřel Flek a ranou do šibenice rozjásal kunovické fanoušky.

Jeden z nich dokonce vběhl na hrací plochu, slavil se světlicí v ruce.

Derby se hrálo ve výtečné přátelské atmosféře, pořadatelé až na jeden exces nebyli vůbec potřeba.

„Musíme poděkovat lidem, že na utkání přišli. Kdyby byla taková atmosféra při každém utkání, tak by to bylo fantastické. Hlavně kluci, co byli na hřišti, si to užili,“ prohlásil Vojtěšek.

Fotbalisté Starého Města jsou na podobnou kulisu zvyklí z domácího prostředí. „Návštěva byla výborná, s Kunovicemi jsme se v jedné soutěži utkali po dlouhé době. Bylo to zajímavé derby, i když soupeř v kádru moc místních kluků nemá, takže prestižně jsme to brali spíše my,“ upozorňuje Sonntag.

Těsná porážka jej pořádně hryzala. „Je to škoda, protože druhou branku jsme inkasovali až v závěru. Domácí si sice vytvořili nějaké šance, my jsme ale přežili i pokutový kop a dlouho živili naději alespoň na bod. Škoda, že jsme po vyrovnávací brance neudrželi remízu. Bod nebyl daleko,“ cítí Sonntag.

Staroměstští i po druhé porážce zůstávají v klidu. „S I. A třídou se stále ještě sžíváme. Platíme nováčkovskou daň, ono to přijde,“ věří kouč Jiskry.

Kunovice naproti tomu oba duely zvládly, už ve středu je čeká dohrávka s Dolním Němčí. „Musíme na další derby dobře zregenerovat, odpočinout si a s čistou hlavou nastoupit znovu,“ dodává Vojtěšek.

Jedinou komplikací je zranění klíčového středopolaře Perůtky, v derby nehrál ani Řiháček.