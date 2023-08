Natěšení příznivci, co se i ve vydatném dešti vydali v neděli dopoledne na Bělinku, aby zhlédli derby okresních rivalů, se rychle vraceli zpátky domů. Úvodní duel krajské I. A třídy skupiny B mezi fotbalisty Kunovic a Dolního Němčí byl totiž kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen na středu 23. srpna.

Fotbalisté Kunovic si místo zápasu zatrénovali na podmáčené umělce | Video: Libor Kopl

Verdikt padl necelou hodinu před oficiálním výkopem. „Vůbec nedošlo ani k rozcvičce. Domluva od všech byla rychlá a vstřícná,“ hlásil trenér Kunovic Jiří Vojtěšek.

Hlavní rozhodčí Ondřej Rybka si společně s kolegy, funkcionáři či trenéry prošel hlavní travnatou plochu i vedlejší hřiště s umělým trávníkem, terén byl ale v obou případech nezpůsobilý.

„Hlavní hřiště bylo silně odmáčené, na umělce stála dokonce voda, byly na ní kaluže,“ popisuje Vojtěšek.

Oba týmy s odložením střetnutí souhlasily. „Trávník by dostal hodně zabrat,“ ví dobře nejen Vojtěšek.

Kunovice navíc v letní pauze dělaly nové závlahy, hřiště spravily, takže rozbít si jej hned na startu nové sezony nechtěly, což chápal i protivník. Navíc na Bělince hrává i béčko Slovácka či prvoligové ženy.

Slavkov v létě obměnil tým, loučil se s oporami. Na úvod podlehl Buchlovicím

„Kdybychom hráli doma my, bylo by to stejné. Nemáme to daleko, utkáme se později,“ prohlásil v klidu trenér Dolného Němčí Zdeněk Skopal.

Všem bylo jasné, že podmínky, které panovaly v neděli na Uherskohradišťsku, by fotbalu vůbec nesvědčily. „Byl by to jenom boj, kopaná. Ještě by se mohl někdo zranit. Pro fotbal je to dobře, že se nehrálo,“ má jasno Vojtěšek.

Jeho tým ale v neděli dopoledne volno neměl. Kunovičtí fotbalisté se i v dešti převlékli do tréninkového oblečení, na umělce si hodinu zahráli fotbálek, byť podmínky byly opravdu složité a míč chvílemi honili po kalužích. „Někteří kluci měli větší chuť, jiní menší, ale před obědem se alespoň proběhli,“ dodal s úsměvem Vojtěšek.

Postupně bylo odloženo zbývajících šest zápasů I. A třídy skupiny B, takže nový ročník odstartuje až s týdenním zpožděním.

Nové termíny odložených zápasů krajské I. A třídy skupiny B

KUNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ ODLOŽENO na středu 23. srpna v 17.30

MLADCOVÁ – ZBOROVICE ODLOŽENO na pátek 25. srpna v 17.00

NEDAŠOV – ÚJEZDEC ODLOŽENO na čtvrtek 28. září v 15.30

NIVNICE – KORYČANY ODLOŽENO na čtvrtek 28. září v 16.00

ŠUMICE – STARÉ MĚSTO ODLOŽENO na čtvrtek 28. září v 15.30

KROMĚŘÍŽ B – BOJKOVICE ODLOŽENO na čtvrtek 28. září v 10.30

NEDACHLEBICE – TĚŠNOVICE ODLOŽENO na čtvrtek 28. září v 15.30