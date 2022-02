„Vím, že jsou v naší soutěži hodně silné týmy, ale my jsme doposud bojovali spíš sami se sebou,“ upozorňuje. „Naším největším problémem byla obrovská marodka. Na podzim jsme museli sestavu neustále látat. Hrál každý, kdo přišel. Situace byla složitá. Pokud se kluci uzdraví a budeme nastupovat kompletní, nemám strach, že bychom to nezvládli,“ prohlásil.

S novou rolí hrajícího kouče se zatím sžívá. Doposud vedl jenom tréninky, na zápasy přijde řada později. „Licenci jsem si udělal už coby aktivní hráč, vlastním béčko. Uvidíme, jak mě to bude bavit. Třeba mě trénování chytne a v budoucnu půjdu někam výš,“ přemítá.

Kunovice mají Salaye i další nové hráče. Brankáře Pěgříma lanaří okresní rival

Nad nabídkou dlouho neváhal, s šéfem klubu Jaroslavem Šuranským si plácl okamžitě. „Žádný problém nebyl,“ ujišťuje.

Byť nejradši už by Čtvrtníček vůbec nehrával a spoluhráče řídil jenom ze střídačky, kvůli personální nouzi kopačky do skříně jen tak brzy neschová. „Nastoupím ale jenom podle potřeby. Pokud nás bude dost, nechám hrát kluky,“ tvrdí.

Trénování si v minulosti vyzkoušel u mládeže Slovácka. U starších žáků dělal asistenta Matěji Posoldovi, u mladšího dorostu zase vypomáhal Slováku Eriku Samešovi. Nyní hlavní zodpovědnost za výsledky ponese na svých bedrech sám.

Asistenta zatím nemá, vedení klubu rozhodilo sítě, vhodného adepta ale doposud neulovilo. „Snažíme se to řešit za pochodu,“ zůstává v klidu.

Stejné je to i s kádrem. I když vedení Nedachlebic slibovalo posílení mančaftu, nic oficiálního zatím není.

„Něco je samozřejmě rozjednaného, ale nyní se o tom nemusíme bavit, protože to není stoprocentní,“ říká.

Čtvrtníček na vedení klubu nijak zvlášť netlačí. Samozřejmě cítí, že mančaft potřebuje doplnit, ale také dobře ví, že moc nadstandardních hráčů k mání není. „Pokud to vyjde, bude to super, na druhé straně tady je natolik kvalitní mužstvo, že by to měli zvládnout i tak,“ je přesvědčený.

Poslední tým I. A třídy skupiny B čeká hlavně na uzdravení všech marodů, kteří se postupně vrací k fotbalu. Všichni se ale ještě neukázali, připojí se později.

Na odchodu je pouze Václav Králík, zbytek týmu zůstal pohromadě.

Nedachlebice chtějí v zimě zapracovat hlavně na útočné fázi. Ve třinácti zápasech totiž daly jenom devatenáct branek, což není nijak moc, byť nejhorší nejsou.

„Do šancí jsme se docela dostávali, bohužel jsme je neproměnili a naopak soupeři každou naši chybu potrestali,“ uvedl. „Ale zlepšit musíme úplně všechno. Jenom v útoku problém nebyl,“ ví dobře.

Nivnice začala bez tří hráčů. Gólmana Popelku láká Hluk, Roubal míří do Kunovic

Fotbalisté Nedachlebic zahájili zimní přípravu v pátek 21. ledna. Scházet se budou dvakrát týdně.

„Příprava bude klasická, ani se nic moc vymýšlet nedá. Samozřejmě se budu snažit to klukům připravit co nejpestřejší, aby je to bavilo. Na druhé straně něco si naplánujete a pak mi čtyři z nich napíšou, že nepřijdou, takže místy je to spíš vaření z vody,“ uvedl.

Celek z Uherskohradišťska má v plánu sehrát i několik přátelských utkání. Hned to první sobotní s Ořechovem je ale v ohrožení, protože Nedachlebice mají problémy s marodkou.

Jinak Čtvrtníčkův tým čeká třeba rakouský Matzen nebo Veselí nad Moravou.