Fotbalistky Slovácka nezastavila ani reprezentační přestávka. Svěřenkyně trenéra Petra Bláhy totiž v ženské lize zvládly i čtvrtý letošní mistrovský duel bez inkasované branky. Celek z Uherského Hradiště doma přemohl Liberec 2:0 a upevnil si třetí pozici za rovněž neporaženými Slavií a Spartou. Další tři body Moravankám vystřelily Dubcová s Waltrovou.

Záložnice Slovácka Michaela Dubcová se raduje z gólu. | Foto: Fotbal ženy

„Jsme spokojení. Je to pro nás další vítězství a čisté konto vzadu. Zatím jsme nedostali gól, čehož si strašně vážím. Proti Liberci jsme nejlepší pasáž měli od páté do pětadvacáté minuty a ve druhém poločase jsme dobře hráli od 55. minuty do 70. minuty, ale zbytek utkání nebyl stoprocentní,“ cítí trenér Slovácka Petr Bláha.