„Jsem zklamaný a naštvaný na celý mančaft. Ořechov byl nejslabší za poslední dobu, co jsem proti němu hrál. Byla největší šance ho porazit. Zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami a malým nasazením,“ prohlásil Crla.

Zatímco Polešovičtí při domácí premiéře v nové sezoně přetlačili Topolnou 1:0, první venkovní duel v ročníku zpackali.

„Vím, že umíme hrát lépe. Nasazení neodpovídalo derby. Za mě to bylo tréninkové tempo. Přizpůsobili jsme se soupeři a odchodilo,“ štvalo Crlu.

Sobotní duel, před kterým rival slavnostně otvíral nové hřiště, a byl součástí velkolepých oslav výročí osmdesáti let od založení fotbalu v Ořechově, rozhodli ve druhé půli domácí náhradníci. Střelecky se prosadili Hynčica i Dvouletý, vítěznou trefu si připsal hrající manažer Sokola Trlida.

„Měli jsme dva kluky na střídání, kdežto domácí pět, což v tom vedru asi rozhodlo. Za mě to ale nebylo odmakané,“ uvedl.

Fotbalisté Ořechov zdolali Polešovice 4:2 | Video: Libor Kopl

Bývalého hráče Slovácka, Šardic, Břeclavi či Hluku potěšily alespoň dvě trefy, které mírnily zklamání z předvedené hry. „Kdyby branky pomohly k bodu, bylo by to lepší,“ ví dobře.

Crla litoval hlavně nastřeleného břevna. Pokud by skóroval, šli by hosté po hodině hry do vedení. Takto Ořechov přečkal klíčový okamžik a vzápětí udeřil. „Pak jsme se sesypali a dostali další dvě branky. Za stavu 4:1 už to bylo jasné,“ povzdechl si.

Sobotní derby v Ořechově sledovalo téměř pět set diváků. Na podobnou návštěvu nejsou hráči ani jednoho týmu ze Slovácka zvyklí.

„Kulisa byla perfektní. Jenom škoda toho vedra, protože kdyby bylo chladněji, tempo i nasazení by bylo vyšší. Diváci si zasloužili ještě lepší fotbal,“ míní Crla.

Fotbalisty potěšil i nový trávník. „Příští rok bude ještě hustší, ale určitě byl lepší než v minulých letech,“ dodala opora Polešovic.