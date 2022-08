„V každém zápase chci dát minimálně gól, což se mi zatím daří. Snad to tak bude pokračovat,“ věří.

Rodák z Nedachlebic zatím střílí vedoucí branky. Skóre otevřel proti Vlčnovu, jako první se trefil i ve Zlechově, kde hosté hlavně díky skvělému úvodu zvítězili 3:1 a dál zůstávají stoprocentní.

„Soupeře jsme přehráli ve všech aspektech. I když domácí do toho v derby dali všechno, neměli takovou herní kvalitu jako my. Z naší převahy vyplynuly také šance, které jsme proměnili, ale celkově jsme těch branek mohli dát víc,“ říká.

Na Širůch se vrátil po třech letech. Půl roku byl v Kroměříži, odkud se přesunul do Ostravy, vyzkoušel si angažmá v Baníku.

Podívejte se: Haša v kotli Starého Města, které ovládlo derby ve Zlechově

V dorostu se potkal třeba s Matějem Šínem či bratry Petrem a Markem Jaroňovými. „Působení v Ostravě hodnotím kladně. Tréninky tam byly úžasné, kvalitní. Nemohl jsem si na nic stěžovat,“ uvedl.

V silné konkurenci se ale do nabitého třetiligového kádru neprosadil, a tak se vrátil zpátky na Slovácko. I když měl i jiné možnosti a nabídky, hlavně kvůli kolektivu zvolil Staré město. „Kluky znám, je tady skvělá parta,“ upozorňuje.

Do Nedachlebic, kde bydlí a kde s fotbalem před lety začínal, jej to tolik netáhlo. Jiskře chce pomoct k postupu do vyšší krajské třídy, k co nejlepším výsledkům. „Máme za úkol postoupit, od začátku si za tím jdeme. Po dvou výhrách jsme na dobré cestě, snad to tak bude pokračovat dál,“ přeje si.