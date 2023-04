„Vytrhl mu z ruky jeho blok s poznámkami, fyzicky jej přitlačil ke zdi a pokračoval v silných výhrůžkách,“ popsal dění jeden z přítomných diváků, který si nepřál být jmenován, ale Deník jeho identitu zná. „Vše natáčel jeden z fanoušků hostí, ale agresor si vynutil, aby tento záznam na místě smazal,“ doplnil.

KP: do Kvasic musela hned dvakrát sanitka. V Bystřici došlo k napadení delegáta!

Napjatá situace se ovšem nezklidnila ani po zápase. Vedoucí domácího týmu Zavadil přinutil dalšími silnými výhrůžkami, i zabitím, sudí včetně delegáta zůstat v kabině mnohem déle, než si představovali.

„Ještě jsem sice nečetl zprávu delegáta, ale už ze zápisu o utkání a informací došlo k něčemu, co do fotbalu nepatří. Zažil jsem toho hodně, ale aby funkcionář fyzicky napadl delegáta, to je neslýchané a musí být exemplárně potrestáno! Musíme si chránit rozhodčí a delegáty!“ zdůraznil šéf komise rozhodčích Zlínského KFS Stanislav Volek.

Také předseda další komise krajského svazu – disciplinární – je situací zhrozen a vše chce pořádně prošetřit. „Nyní jsme ve fázi sběru informací. Na středečním zasedání disciplinární komise první získané podklady vyhodnotíme, rozhodneme o zahájení disciplinárního řízení a případně na další zasedání si pozveme další svědky účastníky,“ upřesnil očekávaný postup předseda disciplinární komise Zdeněk Kadlček, který o případné výši trestu nechtěl spekulovat. „Podle všeho jde o napadení svazem delegované osoby, tedy je to stejné, jako by napadli rozhodčího zápasu. Co si pamatuji, v tomto případě je maximální výše trestu pro hříšníka, respektive klub zákaz činnosti až na dobu šesti měsíců a pokuta až do výše sta tisíc korun,“ dodal šéf disciplinárky.

Sexy mluvčí fotbalového Zlína: S trenérem Vrbou máme problém se pustit ke slovu

Svaz se také snaží získat videozáznam z utkání, který ovšem doteď není k dispozici. „Každý klub krajského přeboru má za povinnost utkání nahrávat. V opačném případě hrozí sankce, což by pro změnu řešila sportovně technická komise,“ upřesnil Volek.

A co bylo příčinou napjaté situace v domácím táboře? Zástupci bystřického klubu se totiž cítili poškození, že ve druhé půli jim za stavu 0:1 nebyl hned ve třech případech odpískán pokutový kop za faul na jejich hráče. „Po přestávce tam byly hned tři okamžiky, které zaváněly penaltou, ale píšťalka sudího vždy zůstala němá! Hodně sporná situace přišla čtvrt hodiny před koncem, kdy místo nedovoleného bránění na našeho gólmana na hranici šestnáctky přišel trestný kop hostů, kterému se divil i soupeř, a z něj dal druhý gól. Po něm v našem táboře vybouchly emoce směrem k hlavnímu rozhodčímu, který zápas evidentně nezvládl, nebo ani nechtěl,“ řekl pro Deník domácí trenér a předseda klubu Roman Ondroušek.

„O penaltové zákroky se nejednalo, rozhodčí odvedli standardní výkon. Podle mne nedošlo k poškození domácích, spíše porážku neunesli. To co se odehrálo na konci a po utkání na fotbal nepatří,“ poznamenal trenér Napajedel Zdeněk Horňák a také Deníkem oslovený divák zápasu.

Předseda bystřického klubu se v pondělí za celý incident veřejně v našem Deníku omluvil. „Někteří lidé tento moment nezvládli, cítili obrovskou křivdu. Emoce byly velké, situaci jsme asi nezvládli, za což se omlouváme,“ vzkázal Roman Ondroušek.

Jak popsal situaci v zápise hlavní rozhodčí Erik Tvardek

Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 78. minuta ZHD ŽK - Soustavné porušování pravidel (pohybování mimo trenérskou zónu). 78. 2.ŽK+ČK Projevy nespokojenosti, protestování, Kritika rozhodčího (pokud mi dáš za tohle ŽK tak uvidíš!). Následně vedoucí družstva domácích použil několik hanlivých výrazů vůči rozhodčímu i s projevy vyhrožován ("Ty zmrde jeden zkurvený, takhle zkurvit zápas, jsi buzerant buzerantský, počkám si na Tebe po utkání a zabiju Tě).

Po opuštění prostor trenérské zónya následně hřiště (nedobrovolné, za velkého přispění pořadatelské služby, napadl na tribuně delegáta fotbalového utkání strčením do oblasti hrudníku a následně lomcoval delegáta za jeho oblečení a poté mu vytrhl z ruky poznámky o utkání se slovy ("Ty zmrde jeden buzerantský, si na Tebe počkám po utkání a zabiju Tě"). Poté vedoucí domácího družstva hanlivě urazil několik diváků, kteří si jeho počínání natáčeli, slovy ("Vy zmrdi, jste krávy").