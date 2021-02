Činčala oddaluje konec kariéry, sleduje Slovácko. Čtvrté místo asi neuhájí, míní

Svěřence nijak neúkoluje, sám se ve zvláštní době snaží přinutit k pohybu. Bývalý ligový fotbalista Václav Činčala, který nyní působí ve Vlčnově jako hrající trenér, na konec kariéry ani v šestačtyřiceti letech nemyslí. „Snažím se to oddálit co to jde,“ říká s úsměvem někdejší opora Zlína a Slovácka.

Bývalý útočník Zlína a Slovácka Václav Činčala je hrajícím trenérem Vlčnova. | Foto: Deník / Libor Kopl

V nejvyšší soutěži odehrál 220 utkání, další zápasy přidal v nižších ligách. Nyní už se fotbalem pouze baví, i když tělo jej s přibývajícími lety bolí čím dál víc. I proto se snaží udržovat. Ve volných chvílích chodí běhat, občas cvičí. Hráčům Vlčnova jde příkladem, i když se s nimi ve stavu nouze nestýká ani je nijak na dálku neúkoluje. „S kluky jsem samozřejmě v kontaktu. Hlavně Kuba Tománek mi pravidelně hlásí, že chodí individuálně běhat. Nic jiného se stejně v této době dělat nedá,“ připomíná. Fotbalisté Boršic nakonec za přípravou do Turecka neodletí. Trenér Cigoš zůstává Přečíst článek › Odhadovat, jak se situace kolem pandemie koronaviru v Česku vyvine, si vůbec netroufá. „Opravdu nevím, protože vláda podmínky mění každý týden. Ale v tomto jsem spíš pesimista,“ přiznává. Vlčnov se v krajské I. B třídě skupině C momentálně nachází na jedenáctém místě. Pokud dostanou amatérské soutěže zelenou a na jaře se zase rozjedou, čeká celek z Uherskohradišťska těžký boj o záchranu. Vlčnov žádné posily nelanaří Činčalův tým totiž získal jenom devět bodů. A i když má jeden zápas k dobru, příliš vyskakovat si nemůže. „Pokud se sezona rozjede, budeme hrát tak, abychom nesestoupili. Pokud by to dopadlo špatně tragédii z toho dělat nebudeme,“ tvrdí. Podle Činčaly by ale bylo lepší, kdyby ani letos týmy nepostupovaly ani nesestupovaly. „Nepřijde mi to moc regulérní, když se odehraje třeba jenom padesát procent zápasů. Vždyť to je pouze polovina soutěže,“ míní. Ve Vlčnově ale podobné věci neřeší. Pravidlům se přizpůsobí. Vědí, že stejně jinou možnost nemají. Kvůli záchraně ale tým nijak zvlášť posilovat nebudou. „Mužstvo bude víceméně stejné. Dokonce nám někteří kluci, co před rokem nebo dvěma skončili, oznámili, že mají chuť a že se vrátí,“ překvapuje. Žádné posily ale Vlčnov nelanaří. Jednička Osvětiman Chvojka učí matematiku a zároveň trénuje mladé brankáře Přečíst článek › Stejně nikdo neví, jak to bude na jaře vypadat. Činčala už se ale těší, jak se situace zlepší a zase bude moct jít za ostatními na hřiště. „Ten tradiční každotýdenní cyklus mi schází. Bez tréninků a zápasů je to nuda,“ přiznává. Na fotbal se nyní dívá alespoň v televizi. Sleduje především českou FORTUNA:LIGU. Nejvíce prožívá zápasy Slovácka, které mu momentálně dělá velkou radost. „Výsledky mě až tolik nepřekvapily. Trenér Svědík určitě dělá svoji práci velmi dobře, kluci hrají moc dobře,“ říká. Ale jestli celek z Uherského Hradiště čtvrté místo ve druhé polovině sezony udrží, moc tipovat nechce. „Do konce zbývá ještě sedmnáct kol, což je spousta utkání. Stát se toho může ještě hodně. Bude to zajímavé, ale můj názor je, že to těsně neuhájí a skončí o něco níž,“ myslí si. Autor: Milan Těthal