„Za první gól ve Zlechově jsem moc rád. Je to bomba,“ usmíval se při odchodu ze hřiště do kabiny jeden z hrdinů víkendového duelu 22. kola.

Cigoš mohl v závěru přidat druhou branku, pojistit výhru Zlechova, ale z dálky odkrytou branku netrefil. „Vzpomněl jsem, jak jsem ještě v dresu Boršic ve Strážnici dal gól skoro přes celé hřiště. Zkoušel jsem to lobnout, bohužel mi to nesedlo,“ posteskl si.

„Asi jsem mohl volit přihrávku na lépe postaveného Tomáše Vaňka. Důležité ale je, že jsme to uhráli, ukopali,“ ví dobře.

Zlechov se na další tři body pořádně nadřel. Domácí první poločas nezvládli. Inkasovali branku a nebýt gólmana Červinky, který zneškodnil soupeři penaltu i další vyloženou šanci, mohli po půli prohrávat daleko vyšším rozdílem.

„Bohužel jsme neplnili to, co jsme si řekli. Byli jsme hodně nekoncentrovaní, hráli chaos,“ souhlasí.

„Kdyby pokutový kop skončil gólem, měli bychom to podstatně horší. Gólman Červinka předvedl výborný zákrok, zaslouží pochvalu. Hodně nás podržel. I jemu děkujeme za tři body,“ ví dobře.

Po přestávce ze šatny ovšem vylezl jiný úplně tým. „Řekli jsme si, že se to musí změnit. Zase tak velká bouřka v kabině nebyla. Na tátovy poměry to bylo ještě klidnější. Spíš to bylo motivační. Říkal, ať to otočíme, ať hrajeme to svoje. Bojovali jsme do poslední minuty a vyšlo to. Myslím, že jsou to zasloužené tři body. Jsme za ně rádi,“ říká.

Zlechov se díky čtvrté letošní výhře dostal před Kunovice na nesestupové dvanácté místo. „Je důležité, že jsme odskočili poslednímu Fryštáku. Už můžeme jít jenom nahoru,“ uvedl.

Domácím pomohlo i střídání. Žolík Šmatelka totiž krátce po svém příchodu na trávníku srovnal na 1:1. I když se hostující gólman Pochylého zlobil na sudího, že brance přecházel útočný faul, také kouč Újezdce Šebesta uznal, že spíše šlo o zaváhání brankáře.

„Byla to hraniční situace, ale podle rozhodčího i soupeře to faul nebyl. Taky myslím, že gól platil správně,“ uvedl.

Fotbalisté Zlechova tak mají nyní větší klid na práci. Od začátku jara totiž nastupují pod sestupovým tlakem. Každá ztráta je hodně bolí. Poslední výsledky ale dávají fanouškům naději, že z nejhoršího už je tým z Uherskohradišťska venku.

Zkušený kouč Pavel Cigoš hodně spoléhá Právě i na osvědčenou spolupráci se svým synem. „V zimě mě požádal, abych jim pomoct k záchraně. Jelikož jsem už v Boršicích neměl co dokazovat, zkusil jsem novou výzvu. Uvidíme, jak se to po sezoně všechno vyvrbí. Jestli tady zůstanu, nebo půjdu někam dál,“ nemá jasno o své budoucnosti.

I když byl zvyklý na krajský přebor, v I. A třídě si rovněž nestěžuje. „Soutěž má slušnou úroveň. Taky jsou tady dobří soupeři. Řada zápasů je podobná jako v přeboru,“ míní.

Pod tátou už hrával v žácích a dorostu v rodných Nedakonicích, pak se potkali i v Boršicích a nyní společně bojují ze Zlechov. „Ze začátku to pro mě bylo těžké. Teď už vím, co od něj čekat. Už mám na něj vypínač. Vím, kdy mám mlčet,“ dodává se smíchem.