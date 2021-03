Celek z Uherského Hradiště na jaře poprvé nedal gól ani nebodoval, na Strahově prohrál 0:3 a vrátil se na třetí místo.

„Ostudu jsme rozhodně neudělali, ale taky je pravda, že jsme chtěli Spartu potrápit o malinko víc,“ přiznává kouč Slovácka Petr Bláha.

Moravanky po dvou hubených výhrách nad Plzní a Horními Heršpicemi věřily, že by mohly protáhnout jarní sérii i další zápas, v hlavním městě ale narazily.

„Opravdu jsme nejeli do Prahy s tím, že bychom se tam jenom proběhli, odehráli to a zase jeli domů. Přístup holek byl správný. Daly do toho všechno. Ukázalo se však, že ještě pořád za kluby, jako jsou Sparta nebo Slavia, zaostáváme. Musíme dál pokračovat v tom, abychom se jim v budoucnu přiblížili,“ prohlásil.

Také v sobotním zápase se projevila větší zkušenost a vyzrálost domácích fotbalistek. Slovácko vyrukovalo do náročného a nerovného boje s mladým týmem, favorit měl naopak v sestavě řadu reprezentantek.

„Martínková, Vyštejnová nebo Bertholdová jsou zkušené hráčky, mají za sebou spoustu těžkých zápasů. Nám zkušenosti chyběly hlavně v osobních soubojích, holky některé situace nedokázaly správně vyhodnotit,“ posteskl si dvaačtyřicetiletý kouč.

Na fotbalistkách Sparty se neprojevila dlouhá pauza ani debakl, který schytaly v týdnu od Paris St. Germain. Pražanky v úvodním duelu osmifinále Ligy mistryň podlehly francouzskému gigantovi 0:5. O víkendu si ale zvedly náladu.

„Byla to klasická Sparta, která nastoupila v ještě silnějším složení než v Paříži, protože se jí některé hráčky uzdravily. My jsme ale na pohárové utkání nebrali ohled. Řekli jsme si, jak by měl náš výkon vypadat. Věděli jsme, že před vlastní šestnáctkou nemůžeme zaparkovat autobus. Chtěli jsme soupeřky vysoko napadat, Spartě hru znepříjemnit, což se nám v některých situacích i povedlo, ale bylo toho málo,“ přiznává.

Domácí poslala do vedení Ondrušová po kombinaci s Lucií Martínkovou a před přestávkou nadvakrát překonala brankářku Růžičkovou záložnice Pochmanová. Moravanky zahrozily až za stavu 0:2.

„Měli jsme tam dva náznaky. Střela Dubcové skončila těsně vedle. Možná kdybychom dali kontaktní gól, vypadalo by to trošku jinak,“ přemítá Bláha.

Jeho tým šel ale ve druhé půli do deseti, červenou kartu uviděla Američanka Blethenová. „Vyloučení bylo hodně sporné,“ míní kouč Slovácka. „Briana šla do souboje s Martínkovou tělem, rozhodčí ale pískla faul a naši hráčku vyloučila,“ štve Bláhu.

Hostující tým už na zvrat neměl. Naopak třetí branku domácích přidala střídající Nepokojová přímo z rohového kopu.

„Musím přiznat, že Sparta byla lepší, důrazná. Nenechala nás rozehrát. I proto jsme v určitých fázích hry měli zvolit jednodušší přechod do útoku, nákop na naší devítku, kterou by doplňovala křídla a desítka,“ míní.

Svěřenkyním ale ani po porážce 0:3 nic nevyčítal. „Děvčata do toho dala opravdu vše. Za bojovnost i přístup je musím pochválit. Utkání i v deseti odmakala. Dokonce jsme si v závěru vypracovaly nějaké příležitosti, mohli jsme snížit, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ pravil.

Fotbalistky Slovácka po první jarní porážce klesly za Slavii na třetí místo v tabulce. Před čtvrtými Horními Heršpicemi mají jedenáctibodový náskok, Brňanky ale mají zápas k dobru.

„Nějaká bodová rezerva tam je, takže nemusíme stresovat. Třetí místo ale chceme udržet,“ dodává.