„Vůbec jsem nečekal, že bych mohl dát tolik branek.“ přiznává talentovaný mladík, který byl po mimořádném střeleckém představení hlavně rád, že pomohl týmu k jednoznačnému vítězství.

„Úvod zápasu jsme ale zaspali a od čtvrté minuty dokonce prohrávali. V tu chvíli to nevypadalo na takový divoký výsledek. Byl to vyrovnaný zápas, ale od pětadvacáté minuty už to bylo jednoznačné,“ říká.

Chaloupka zkompletoval hattrick hned v úvodní půlhodině, v dalších tří minutách přidal soupeři další tři branky a po změně stran se trefil ještě dvakrát.

„V přípravce jsem hrával v útoku a dával jsem celkem dost gólů, ale v žácích jsem přešel do zálohy a obrany, takže tolik příležitostí ke gólům už nebylo,“ uvedl.

Šikovný mladík strávil poslední sezony v akademii Slovácka. Kvůli problémům s kolenem ale devět měsíců nehrál, a jelikož by po dlouhé pauze tolik prostoru nedostal, dohodl se s trenérem, že se půjde rozehrát do Starého Města.

„Očekávám, že budu mít v Jiskře zápasové vytížení, rozehraji se a v zimě se zase vrátím do Slovácka, kde budu platným hráčem,“ věří.

Obědy vaří v předstihu, na hřišti je pořád. Fišerová obdržela cenu Dr. Jíry

Talentovaný mladík se nyní rozhodně nefláká. V týdnu absolvuje hned sedm tréninků. Čtyřikrát týdně chodí se Slováckem, třikrát se chystá se Starým Městem. V pondělí a ve čtvrtek zvládne dokonce dvě jednotky v jeden den. „A to ještě někdy jdu ještě s taťkou na trénink s Kunovicemi,“ hlásí s úsměvem.

K fotbalu, který hraje od tří let, jej přivedl právě otec, bývalý obránce Veselí nad Moravou, Kyjova, Napajedel, Osvětiman či Břestku Petr Chaloupka. Společně s ním a strýcem Michalem Kadlčkem, který je vynikající stolní tenista, relaxuje na rybách.

U řeky či rybníku se však baví hlavně i fotbale. „Taťka i se strýcem, který je profesionální hráč ping-pongu, jsou na mě dost přísní, ale vím, že mně nic nevyčítají. Spíše mi radí, co a jak dělat, protože to myslí v dobrém, abych se někam posunul,“ cítí.

Jinak Dominik Chaloupka hraje i rekreačně tenis a občas chodí běhat. Fotbal ale miluje ze všeho nejvíc.

Jeho oblíbencem je polský kanonýr Robert Lewandovski. Hlavně kvůli němu vždy fandil Bayernu Mnichov. „Ale teď sleduji i Barcelonu, protože tam přestoupil,“ přiznává.

Svému idolu by se stejně jako třeba strýci Vratislavu Chaloupkovi, jenž v minulosti nosil dres pražské Sparty, jednou rád přiblížil. „Chtěl bych se dostat do ligy. A když by se mně dařilo, tak i dále do zahraničí,“ přeje si na závěr.