„Očekávám, že to budou dva rozdílné zápasy. Proti Maďarsku bychom měly být my, kdo by měl dominovat a v Anglii to bude čest, zahrát si proti nejlepšímu evropskému týmu. Těším se na tu atmosféru tam a na vše okolo. Zároveň jsem ráda, že hrajeme ve Zlíně, takže můžeme i tady lidem ukázat, že se ženský fotbal posouvá a že i my se herně zlepšujeme,“ uvedla na svazovém webu záložnice Klára Cahynová.

Přípravná utkání žen

Pátek 7. října v 18.00: Česko – Maďarsko (Letná, Zlín)

Úterý 11. října ve 21.00: Anglie – Česko (American Express Community Stadium, Brighton, Anglie)

Zlínská rodačka se na páteční utkání, které se hraje na stadionu prvoligového FC TRINITY, velmi těší. „Uvidím se s rodinou, která se samozřejmě může přijít podívat. Budou tam kamarádi, známí. Z tohoto důvodu jsem ráda, že hrajeme právě ve Zlíně,“ těší fotbalistku.

Fanoušci mohou vidět v akci i dvojčata Dubcovy z AC Milán, Andreu Staškovou hrající za Atlético Madrid nebo Kateřinu Svitkovou, které nosí dres londýnské Chelsea.

Ze Slovácka byla nominována mladá stoperka Lucie Jelínková. Brankářka Barbora Růžičková se omluvila kvůli zranění. Nahradila ji mladá gólmanka Tereza Fuchsová, která tak dostala premiérovou pozvánku do národního týmu.

Obě šikovná děvčata se zúčastnila letošního ME fotbalistek do 19 let. „Chceme všechny mladé hráčky postupně zapojovat, aby měly možnost tady s námi být a věděly, že je šance dostat se do národního týmu. Záleží jen na nich, jak budou dál pracovat,“ říká Rada.

Gólman Zlámal do ředitelského křesla nespěchá a střelecky baví Kožušany

Vicemistr Evropy z roku 1996 chce dát v nadcházejících přípravných duelech prostor všem hráčkám. „Celky z druhých míst v kvalifikaci MS hrají nyní baráž o postup, nám se to bohužel nepovedlo, ale máme možnost a prostor se posouvat dál s kvalitními soupeři. I pro holky to jsou obrovské zkušenosti do budoucna, teď je i skvělé, že se Slavia probojovala do skupiny Ligy mistrů a možnosti kvalitních zápasů se tak pro holky zvyšují,“ míní známý kouč.

Radův tým prověří velmi kvalitní soupeři. „Maďarsko šlo velmi nahoru, hraje dynamicky, rychle, mají rychlý přechod do útoku, což bude pro nás výborná prověrka. O Anglii skoro nemusím mluvit, protože jsou mistryně Evropy. Je neskutečné, jaký předvádějí fotbal a kolik dávají v zápasech gólů,“ smeká klobouk Rada.

„Je to pro nás další velká výzva, poměřit se s takovým soupeřem a konfrontovat se, jak se vyvíjí fotbal ve špičce Evropy,“ dodal.

Páteční přípravný duel českých fotbalistek s Maďarskem začíná na zlínské Letné v osmnáct hodin, lístky v hodnotě sto korun budou v prodeji před utkáním na pokladnách stadionu.