Někdejší prvoligový záložník Zlína, Drnovic či Ostravy i v pětačtyřiceti letech patří mezi lídry mužstva, osobnosti krajské I. A třídy skupiny B.

Svým pohybem, fotbalovými dovednostmi, obrovským přehledem i zápalem předčí daleko mladší spoluhráče.

I když už mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku dávno nehraje fotbal pro peníze, nevypustí na hřišti jediný souboj. „Člověk hraje po sebe, svoji obec. Chci malinko pozvednout fotbal v Újezdci,“ vysvětluje na úvod.

Nedávno se blýskl výstavní ranou do šibenice, gól z derby proti Šumicím po spolupráci s dalším ex-ligistou Valentou koloval i po sociálních sítích. „To se povede jednou za čas,“ mávne rukou.

Na hřišti je beztak nepřehlédnutelný i tak. „Snažím se udržovat. Fotbal mě pořád baví. Za ty roky jsem si k němu vybudoval vztah. Sport je má celoživotní náplň. Proto pokud zdraví bude sloužit, budu se na trávníku držet co nejdéle,“ říká.

Překážet a zabírat místo mladším spoluhráčům ale nechce. „Když už tam na hřišti jsem, chci být platný a makat na sto procent. Nechci si jenom tak přijít zahrát fotbálek a udělat si žízeň,“ tvrdí.

I když Bronislav Červenka momentálně trénuje fotbalisty třetiligové Kroměříže, s hráči Hanácké Slavie žádné cvičení neabsolvuje ani s nimi neběhá.

„Maximálně jednou za týden si s kluky zahraji fotbálek třicet minut, abych doplnil počty, jinak ne, tvrdí.

K tomu, aby se udržel ve formě, mu prý stačí jeden nebo dva tréninky.

S fyzickou kondicí totiž nikdy v kariéře problém neměl. „Prostě jsem tak narodil,“ usmívá se. „Jednou za čtrnáct dní si jdu zaběhat, to mi stačí. Když se na hřišti cítím špatně, jdu ve čtvrtek na hodinku ven a běžím s různými změnami frekvence a intenzity,“ přidává.

Jednou týdně chodí také s kamarády hrávat hokej. „Je to taková amatérská soutěž. Kdysi mě do týmu zlákal Petr Bubrinka a už tam s nimi chodím asi šest let. Jsme dobrá parta, baví mě to,“ líčí.

Červenka se snaží udržovat nejenom sportem a pohybem. Taky dbá na životosprávu. I když jí skoro všechno, před zápasem do sebe rozhodně necpe nic těžkého. „Zůstaly mi návyky z doby, kdy jsem byl profesionálním hráčem. Samozřejmě občas polevím. Dám si třeba štamprli, tučnější jídlo a třeba každý večer kousek čokolády, bez toho bych nemohl fungovat,“ směje se.

Figura jako před lety

Možná i proto má podobnou figuru jako před lety, kdy se proháněl po ligových trávnících a proháněl hráče Sparty nebo Slavie. Nyní obráží krajské hřiště a stadiony, s pokřiky a urážkami se ale vůbec nesetkal. „Ani jednou,“ tvrdí. „Možná nějaký divák na nás zakřičel, ale to bylo na celý mančaft, ne na mě,“ doplňuje.

Červenka patří mezi sympaťáky i pohodáře. Na nic si nehraje, kamarády má i mezi soupeři, vlastně po celém Zlínsku. „Snažím se ke všem chovat slušně a s respektem, lidí mi to pak většinou oplácejí,“ říká.

I když chápe, že Baroš, Řepka nebo Fenin to musí mít v nižších amatérských třídách složitější. A právě Milana Baroše Červenka potkal při angažmá v Ostravě, kde tehdy působil jako asistent trenéra. „Bylo vidět, jak moc má fotbal rád. Už tenkrát laboroval se zraněnými, nastupoval i přes bolest. Kdyby fotbal neměl rád a nezáleželo mu na Baníku, tak by to zabalil dřív a užíval si života jako ostatní. Teď pomáhá rodným Viganticím a pořád ho to baví, i když už stejně jako ostatní hraje jenom za pivo a párek,“ připomíná.

Zábava a fanoušci už ale pomalu ubývají. Kvůli pandemii koronaviru se nejspíše budou hrát všechny zápasy bez diváků. „Moc si to nedovedu představit,“ přiznává. „Lidé fotbalem na vesnicích žijí, jdou se na hřiště po pracovním týdnu vyčistit hlavu, popovídat si. Podívat se na místní kluky, jak jim to jde. U toho si dají pivo, štamprli a mají se fajn,“ pokračuje. „Už teď to bylo trošku omezené, takže někteří ani na hřiště radši nešli a zůstali doma,“ přidává.

Je vidět, jak moc mu současná omezení vadí a štvou. „Lidé nahoře jsou nejchytřejší, naše názory je nezajímají, takže všechno musíme respektovat a dodržovat, i když je asi každému jedno, že se budou lidé potkávat v hospodách nebo v obchodech,“ dodává.