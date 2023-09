Fotbalistky Slovácka šlágr s mistrovskou Slavií výsledkově nezvládly. Celek z Uherského Hradiště, který místo omluveného hlavního kouče Petra Vlachovského vedl trenér juniorek Miroslav Zbořil, v páteční předehrávce 3. kola první ženské ligy podlehl na kunovické Bělince Pražankám 1:4.

Fotbalistky Slovácka (modré dresy) v pátečním zápase 3. kola I. ligy žen podlehly pražské Slavii 1:4. | Foto: SK Slavia Praha

Moravanky po souboji neporažených týmů, které doposud neinkasovaly, cítí křivdu. Domácímu družstvu vadí hlavně přísné vyloučení reprezentantky Pěčkové, které ve 22. minutě zastavila unikající Divišovou a obdržela červenou kartu.

Další vzruch a emoce přinesla odvolaná penalta Slovácka na konci první půle. Rozhodčí Jílková nejprve po faulu na Krejčířovou ukázala na bílý puntík, po poradě s asistentkou Soukupovou ale pokutový kop zrušila. Důvodem byl předcházející ofsajd.

„Těžko říct, jak to bylo, já to ale nyní nechci hodnotit. Podívám se na to v klidu na videu,“ zůstal na rozdíl od některých rodičů a fanoušků v klidu domácí kouč Miroslav Zbořil.

Šéftrenér ženské složky ve Slovácku vedl uherskohradišťský tým místo Petra Vlachovského, který šlágr vynechal z osobních důvodů.

Zbořil snaživé svěřenkyně i po jasné prohře chválil. „Holkám musím k výkonu pogratulovat. Makaly od první do poslední minuty, ať byl stav jakýkoliv. Každá z děvčat odvedla na hřišti maximum,“ oceňuje.

Moravankám v těžké bitvě s úřadujícími šampionkami pomáhali také diváci, kteří jen těžce nesli verdikty sudí Jílkové, mimochodem bývalé hráčky Slovácka.

„Máme skvělé fanoušky. Podporují nás, i když hrajeme v Kunovicích nebo na hlavním stadionu. Jsem rád, že si našli čas i v pátek ve tři hodiny a holky po celý zápas povzbuzovali. I to děvčatům pomohlo k výkonu, jaký předvedly,“ míní Zbořil.

Na favorizovanou Slavii to přesto znovu nestačilo. Ženy Slovácka po dvou výhrách vyšly v letošní sezoně poprvé bodově naprázdno.

„Přitom jsme dali první gól a nehráli vůbec špatně. Proti Slavii, která byla v plné sestavě, to celkem fungovalo,“ uvedl Zbořil.

Jenže po vedoucí trefě Poláškové přišly problémy, nastaly nečekané komplikace. Nejprve musela střídat zraněná kapitánka Klímová, vzápětí šla ze hřiště vyloučená Pěčková.

Pražanky přesilovku rychle využily. Nejprve hlavou po rohu srovnala nepokrytá McLaughlin, vzápětí se po centru z levé strany prosadila dorážející Nekesa.

Slovácku pak pomohlo břevno. Další sporný moment přišel na konci první půle. Po nákopu brankářky Růžičkové z poloviny hřiště byla v hostující šestnáctce stažena Krejčířová.

Sudí Jílková sice odpískala pokutový kop, ale na pokyn asistentky Soukupové jej poté odvolala, protože hráčka Slovácka prý stála v ofsajdu.

„Druhý poločas už to v deseti proti našlapané Slavii bylo strašně těžké,“ povzdechl si Zbořil. „I když se holky snažily co nejlépe a pečlivě bránit, soupeř má takovou kvalitu, že si šance stejně vytvoří,“ přidal.

Hned v úvodu druhé půle se hlavou přesně k tyči trefila McLaughlin, triumf Slávistek po zaváhání domácí obrany završila Nekesa, kterou předtím vychytala gólmanka Růžičková.

Celek z Uherského Hradiště mohl výsledek alespoň zkorigovat, hlavičku střídající Ohlídalové však výtečně zneškodnila hostující brankářka Lukášová.

Na druhé straně několikrát v zakončení neuspěly aktivnější fotbalistky Slavie.

Přesvědčivou výhrou 4:1 si upevnily vedoucí pozici, Slovácko zůstalo v neúplné tabulce druhé.

Vlachovského tým čeká v příštím týdnu první kolo letošního ročníku Ligy mistryň, do kterého vstoupí v německém Frankfurtu proti domácímu výběru.

1. fotbalová liga žen, 3. kolo -

1. FC SLOVÁCKO – SK SLAVIA PRAHA 1:4 (1:2)

Branky: 12. Polášková – 26. a 49. McLaughlin, 31. a 66. Nekesa. Rozhodčí: Jílková – Čampišová, Soukupová (Volf). Červená karta: 22. Pěčková (Slovácko). Žlutá karta: McLaughlin (Slavia). Diváci: 210.

Slovácko: Růžičková – Trčková, Klímová (15. Obadalová), Bláhová (71. Sluková), Pěčková – Krejčířová (64. Ohlídalová), Jančářová (64. Bielikova), Jonášová – Bayerová, Polášková, McNesby (71. Janíková).