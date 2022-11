„Kuba udělal víc chyb. Věděl jsem, kde má mouchy, čehož jsem využil,“ usmívá se Ošívka.

Spoluhráče před utkáním nabádal k časté střelbě a jelikož parťáci mladého záložníka, jenž poprvé v sezoně nastoupil místo Kolaříka na hrotu útoku, poslechli, mohl odchovanec Slovácka v klidu dorážet a střílet jednoduché góly. „Věděl jsem, že žádnou střelu nechytne rovnou, ale vždy všechno vyráží, takže právě na to jsem čekal,“ culí se.

Poprvé udeřil v závěru první půle za stavu 2:0, když do sítě dorazil razantní střelu Durny. Hned po změně stran využil zaváhání zlechovského brankáře, který jej při výkopu nastřelil a Ošívka jeho školácký kiks okamžitě potrestal.

Hattrick pak drobný šikula zkompletoval v 73. minutě po Špendlíkově asistenci.

Teprve dvacetiletý vysloužilec z armády si poté pod ořechovským zámkem otevřel soukromou střelnici, když pohotově vrátil do sítě balon, jenž gólman Hrdina po tvrdé ráně Petřvalského opět vyrazil jen do pole.

Čtyři góly dal Ošívka vůbec poprvé v kariéře! „Byl to můj nejpovedenější zápas. Tolik branek se podaří dát málokdy. Jsem rád, že se mi tak dařilo a ani mi nevadí, že teď budu muset spoluhráčům do šatny kořalku,“ říká s úsměvem.

Sudí Mravec ale málem šikovného fotbalistu o jeden gól připravil. V oficiálním zápise totiž omylem připsal šestou branku Ořechova Durnovi.

„Ze strany Ořechova byl rozpor v zápisu reklamován bezprostředně po utkání, ovšem až poté, co byl hlavním rozhodčím zápis elektronicky odeslán do IS FAČR. Změny však na základě naší intervence a příslibu hlavního rozhodčího i delegáta utkání může provést až dodatečně STK KFS Zlín,“ vysvětloval trenér Sokola Jaroslav Hastík.

V pondělí už ale bylo vše v pořádku. „Já jsem se to dozvěděl až po příchodu domů, když jsem zkontroloval zápis, ale pan Hastík mě ujistil, že to změní, což se i stalo,“ uvedl střelec, který si proti Zlechovu připsal hlavou asistenci na druhý gól Durny.

Dvacetiletému fotbalistovi pomohl přesun ze zálohy do útoku, kde po boku kapitána Trlidy nastoupil vůbec poprvé. Jakuba Koláříka, jenž byl na dovolené v Dubaji, zastoupil dokonale.

„S trenérem Hastíkem jsme se bavili o tom, že mě tam chtěl stejně časem posunout. Teď to přišlo, ale nevím, jestli jsem ho přesvědčil. Každopádně jako běhavý hráč spíš patřím do středu pole, kde mohu rozdávat balony. Já jsem na góly vždycky spíše nahrával, žádný zakončovatel jsem nikdy nebyl,“ tvrdí.

Ošívka přišel do Ořechova v létě z Huštěnovic, kde bydlí. V týmu účastníka I. B třídy skupiny C je zatím spokojený. Stejně to má i druhá strana. „Lukáš si určitě zaslouží za tento parádní výkon pozornost,“ má jasno trenér Ořechova Jaroslav Hastík.

K výkonům a hlavně k přístupu letní posily nemá žádné výhrady. „Přišel k nám z Huštěnovic, kam byl "odložený" z Jiskry Staré Město. Kromě jednoho týdnu v červenci kvůli covidu až teď v pátek kvůli práci poprvé vynechal trénink, a to po třech měsících a sedmatřiceti trénincích a utkáních v kuse za sebou. V dnešní době ojedinělá bilance a přístup!“ oceňuje Hastík.

Lepší by mohly být jenom výsledky. Ořechov je sice druhý, ale na začátku sezony ztratil osm bodů i kontakt s vedoucím Starým Městem a teď ztrátu jen složitě dohání.

„Samozřejmě všichni doufáme, že někde klopýtnou a nám se podaří k nim přiblížit. Ale je to těžké, protože Staré Město má slušný kádr a dost dobrých mladých hráčů, takže moc body ztrácet asi nebude, ale třeba se nám na jaře poštěstí a my ještě o ten postup zabojujeme,“ doufá.

Ořechov má sice zkušenější mančaft, ale právě starší hráči se nikam výš neženou. Zato Ošívka by si vyšší soutěž rád vyzkoušel. „Dřív jsem se chtěl fotbalem živit, ale vím, že se mi čas krátí, i když šanci pořád mám. Určitě bych se vyšší třídě nebránil,“ přiznává.

Od přípravky až do dorostu byl ve Slovácku, kde nastupoval s Liborem Bobčíkem, Vojtěchem Bartošem nebo Robertem Knotkem. Pak přešel do Starého Města, kde debutoval mezi muži.

Pak šel ale na vojnu a fotbal šel na chvíli stranou. „Neměl jsem tolik času na tréninky. Věděl jsem, že bych tolik nehrál, tak jsem šel domů do Huštěnovic, kde jsem odehrál jednu sezonu,“ líčí.

Vojákem z povolání už ale není, nyní pracuje na živnost jak zedník. „Nevyplácelo se mi dojíždět do Tábora,“ vysvětluje svůj konec u armády.

V létě pak na volný přestup zamířil do Ořechova, kde nyní září a taky pálí ostrými.