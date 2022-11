Nejen o tom, proč VAR dělá z rozhodčích alibisty a sebral jim osobnost, ale taky o případné povinnosti klubů mít svého rozhodčího, si přečtěte níže v EXKLUZIVNÍM rozhovoru Deníku.

Jaký byl podzim z pohledu sudích?

Nebyl výjimečný. Naštěstí sledujeme úbytek výpadů, extempore směrem k sudím. Ano, stále se najdou týmy, kterým se rozhodování nelíbí, když to není podle nich, ale my dál soudcujeme především v duchu pravidel a protože jsme jenom lidi, občas uděláme i chybu.

Již 13 let působíte coby delegát i v moravských soutěžích – MSFL a divizích. Je zde situace lepší?

Z logiky věci vyšší soutěž vyžaduje větší nároky na sudí, je zde i vyšší inteligence fotbalistů, větší hřiště, funguje zde taktika. Za těchto okolností se i lépe píská. Ale ruku na srdce, jak dlouhodobě padá fotbalová úroveň všech soutěží, tak klesá i úroveň rozhodčích, kteří se přirozeně přizpůsobí.

Měli jste v komisi rozhodčích na podzim hodně práce?

Nijak výjimečně. Probírali jsme a většinou podle videí vyhodnocovali protesty, přičemž ve většině případů měli pravdu rozhodčí. Zažil jsem případy, že tým měl tři penalty, dvě neproměnil a pořád byl nespokojen.

A v opačném případě?

Na úvod musím poznamenat, že sudí a delegáti jsou jenom lidé, kteří stejně jako všichni, tedy i fotbalisté, chybují.

Máme nastavený žebříček trestů - když se dopustí jedné hrubé chyby, tak to neřešíme, prostě všichni jsme omylní. Když jich jsou dvě a více bez vlivu na výsledek utkání, na nějaký čas neřídí zápasy jako hlavní a více se věnuje duelům mládeže. Když je to už s vlivem na utkání, přichází na řadu finanční pokuta, v krajním případě zastavení činnosti. Protože nás ale limituje počet sudích a na gauči se nikdo pískat nenaučí, tento trest je pouze krajním řešením.

V čem nejčastěji rozhodčí chybují?

Vše je hlavně o taktickém pojetí utkání. Velmi důležité je najít první moment pro udělení žluté karty. Když ji udělí, musí poté udržet stejný metr na obě strany.

Problém nejen u rozhodčích je hra rukou. Je to dlouhodobě velké dilema. V posledních letech se trošku upřesňuje, ale pořád je to nejvíce skloňované téma.

Rozhodčí se snaží je posuzovat podle našich nařízení, ale ne všechny strany mají o tom aktuální informace a dochází ve hře minimálně k názorovým střetům. Naopak ohledně surové hry a nesportovního chování je už jasno i díky tomu, že jsme to vše před dvěma lety řešili na semináři. Stejně jako po loňském řešení ofsajdů. Nyní se zaměříme právě na hru rukou, chystáme detailní videa a přednášku.

Hodně by nám pomohla osvěta zástupců klubů, kde ale v tomto směru není velký zájem. V minulosti jsme změny představovali na aktivech klubů, ale stejně jako videokonference ještě nepřinesly očekávané ovoce.

Jak často a jakým systémem probíhá vzdělávání sudích?

Minimálně dvakrát ročně. Vzdělávací procesy – které u nás v kraji vede bývalý ligový asistent Stanislav Pochylý - máme rozděleny do několika rovin: na fyzičku dohlíží a kontroluje Jan Koláček, pravidlovým lektorem je další bývalý ligový arbitr, nyní delegát a člen komise rozhodčích pro Moravu Jan Prokop.

Kdy se tedy opět potkáte?

Nyní nás čeká dvoudenní zimní seminář, zřejmě zajedeme na Rusavu, kde budou na programu fyzické testy a poté seriál seminářů a přednášek. V létě je to hlavně o fyzických testech, přičemž teoretickou testovou část již několik let děláme on-line. Sudí se díky tomu opravdu zlepšují.

Jaký je aktuální stav sudích, proč je jich takový nedostatek?

Ve většině krajů a regionů jsou nás asi jen dvě třetiny ideálního počtu. Proč? Vstupuje do toho více faktorů. Tím zásadním je chování a přístup veřejnosti k rozhodčím, ne každý ty tlaky ustojí a vydrží. Situace se sice podle mne zlepšuje, rozumní fanoušci začínají ty útočné okřikovat, ale pořád sudí není zdaleka v komfortní situaci. A dalším faktorem jsou už opět i finance, kdy cestovné a odměny se pořádně změnily naposledy snad před osmi lety. A v dnešní inflační době bude propad ještě větší.

Co nejvíce začínajícím sudím vadí, proč nevydrží?

Je to o hlavě, v začátcích se dostanou pod tlak a zejména mladší ročníky tyto situace špatně snáší, psychicky nejsou nachystaní. Přitom nováčci mají vždy po boku zkušené sudí, delegáty, kteří je dokáží „pohlídat“ a usměrnit. Současná mládež je ale méně odolná, rozmazlená a ne každý z přihlášených vše ustojí. A střední a starší generaci se prostě moc nechce.

Jsou nábory dostatečné?

Jsou velmi intenzivní, navíc jsme motivovali i současné sudí, kteří mají možnost získat speciální finanční odměnu za nově získaného a zapracovaného rozhodčího. Vzhledem k problémům si čím dál více pohráváme s myšlenkou, že by každý oddíl musel mít vedeného jednoho rozhodčího. V hodně dávné minulosti podobné nařízení už bylo.

Již nyní mají některé kluby rozhodcovsky proškolené členy, kteří ale „pískají“ zadarmo. Neuvažujete o změně, není to cesta ke zlepšení vašich řad?

Máte pravdu, současná legislativa neumožňuje tyto „jen“ proškolené rozhodčí odměňovat a snažíme se získat finance mimo FAČR na jejich odměnění. Činnost těchto proškolených sudích rádi využíváme, kolikrát do těchto klubů záměrně nedelegujeme lajnové rozhodčí.

Na podzim byl na Zlínsku v rámci okresu po zápase v Jasenné napaden sudí Jäger. Je to častý jev?

Naštěstí podobná agrese už není v našem kraji častá.

Nakonec byl půlročním distancem potrestán i samotný sudí za znevážení fotbalu, když kolegy pro údajnou nečinnost DK vyzval nepřímo ke stávce. Zažil jste něco podobného?

Nezažil a nerozumím tomu. Celý incident byl řádně prošetřen a potrestán, jen celý proces pár týdnů pochopitelně trval. Rozhodčí Jäger se zřejmě v svém konání unáhlil, forma vyjádření jakékoliv nespokojenosti měla být jiná!

Jak se v tomto případě měl chovat?

Všichni moc dobře ví, co mají dělat! U nás na okrese a kraji je postup následovný - v první řadě musí oslovit předsedu rozhodčích, popřípadě předsedu svazu . A ne vyzývat kolegy, to je neomluvitelné, trest si zasloužil.

Již několik let odměňuje práci rozhodčích svaz. Je to lepší, než když je vyplácely kluby?

Rozhodně! A i pro kluby. Zvláště po zápasech, kdy se oddíl cítil poškozen, to nebylo pro sudí komfortní, kolikrát se nevyhnuli zbytečným konfrontacím. Na začátku, při digitalizaci systému, si starší sudí někdy hůře zvykali na nové zvyklosti, měsíční vyplácení a na účet. Nyní již ale vše funguje ke spokojenosti všech stran.

Rok jste byl v profesionálních soutěžích technickým delegátem. Jak se vám líbí dosavadní fungování a využívání VARu?

Je to dobrý nástroj, kterému se ale musí dát lepší pravidla využívání. U ofsajdu tomu rozumím, v dnešní době jsou hra, míče a fotbalisté čím dál rychlejší, u dosažené branky bych pro změnu využil jiných, čipových technologických možností. Největší problém je posuzování v pokutovém území, kdy se často odhalují a trestají věci, které za mě neovlivní dosažení branky.

Hodně cítit je to právě na probíhajícím MS v Kataru, kdy se hráči „třepou“ při téměř každé situaci ve velkém vápně.

Za mě by se mělo vrátit více práv a zodpovědnosti sudím přímo na hřišti, i za cenu menších chyb. Z řady z nich se totiž stávají alibisti, raději to nepísknu a počkám si na rozhodnutí VARu. S trochou nadsázky se dá říci, že VAR sebral rozhodčímu osobnost, z rozhodčích se stávají alibisti.

Jak si užíváte světový šampionát?

Hodně, rád se dívám na špičkový fotbal, ale profesionální deformace u mě je a tak po očku sleduji i výkony rozhodčích.

A jak se vám líbí?

No nevím. Na nejlepší světové akci by měli být nejlepší, ale není to pravda. Kvůli globalizaci a „spravedlnosti“ jsou tam rozhodčí, kteří nejvyšší výkonnost nemají, schází jim zkušenosti z těžkých zápasů. Nevadí mi ani nově povolané ženy v černém, ale za mě tam mělo být více sudích z fotbalově vyspělé Evropy.

Kdo získá světový titul?

Přál bych to Anglii, mile mě zatím překvapila Kanada! Favorité v základních skupinách ztrácejí, ale chleba se bude lámat až ve vyřazovacích bojích.

Počty fotbalových rozhodčích ve Zlínském kraji

KFS Zlín – 67

OFS Zlín – 46

OFS Vsetín – 23

OFS Kroměříž – 29

OFS Uherské Hradiště – 25