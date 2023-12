S trénováním začal v roce 2010. Byl asistentem u žáků i dorostu Slovácka, vedl mládež v Hluku, kde později přešel k mužům, se kterými loni slavil postup do krajského přeboru.

Byl i členem úspěšného realizačního týmu Krajského výběru, jenž získal na mistrovství Evropy amatérů bronzové medaile.

Nyní by rád pomohl k velkému úspěchu Nivnici.

Co od nového angažmá očekáváte?

Jak jsem již uvedl, Nivnice má velmi dobrý hráčský kádr s velkým potenciálem do budoucna. Kluci jsou mladí, pokud tomu budou dávat maximum, mohou se zlepšovat a jít výkonnostně nahoru. Cílem je tedy hráče výkonnostně posunovat dále, aby je tréninkové jednotky bavily a společnými silami se pokusili o vítězství v soutěži.

Je výhoda, že soutěž i Nivnici znáte, máte do kousek?

Je pravda, že dojezdová vzdálenost je krátká, ale pokud mně trénování a ambice klubu dávají smysl, nevadilo by mi ani dojíždět někam dál. První A třídu znám, soupeři zde mají velkou kvalitu. Ani Kroměříž B, Dolní Němčí či Bojkovice se netají ambicemi hrát o postup. Po zkušenostech z loňského roku dobře vím, že proti prvnímu mužstvu tabulky vždy hrají všechna mužstva na 120 procent.

Vnímáte rivalitu mezi Hlukem a Nivnicí? Co říkali kamarádi, známí, že jdete trénovat právě tam?

Žádnou rivalitu s Nivnicí nevnímám. Oba kluby se vždycky respektovaly, nikdy jsme mezi sebou neměli žádné sváry. Ano, na hřišti to byl pokaždé boj a každý chtěl vyhrát, ale mimo trávník byly vztahy vždycky férové. Když jsem v Hluku pracoval jako sportovní manažer, s Nivnicí jsme si vždycky vzájemně vypomáhali s hráčským kádrem. Karla Kopeckého znám deset let a vždy byli naše vztahy korektní. Samozřejmě gratulací bylo hodně. Já ale vím, že mě čeká obrovský závazek. Nivnice je první s náskokem osmi bodů. Budu se snažit navázat na kvalitní práci, kterou tady přede mnou odvedl Mira Ondrůšek, jenž odešel do Uherského Brodu.

Nivnice našla náhradu za Ondrůška, z rodinných důvodů skončila jedna z opor

Bude těžké navázat na jeho práci a výsledky?

Každý, kdo fotbalu rozumí, ví, že to bude moc těžké. Jak jsem již uvedl, každý tým hraje proti prvnímu mužstvu tabulky jak o život. V soutěži jsou velmi kvalitní mužstva. Specifický je mančaft Kroměříže, který může doplňovat hráče ze soupisky druholigového celku a vy vlastně do poslední chvíle nevíte, v jaké sestavě nastoupí.

Co říkáte na to, že Nivnice na podzim tak dominovala?

Věděl jsem, že Nivnice má velmi dobré mužstvo s hráči, jako jsou Straňák, Velecký, Bumbalík, Vrága a kapitán mužstva Stojaspal. Všichni kluci mají velkou kvalitu, což potvrzovali už v jarní části minulého ročníku. Na podzim kluci ukázali svoji dominanci. Budu rád, když v tom budeme společně pokračovat.

Budete chtít tým doplnit, posílit?

Samozřejmě musíme mužstvo doplnit, protože z rodinných důvodu skončil Michal Vrága a na půl roku je mimo i Tomáš Kelíšek, který má poraněné koleno a čeká ho operace. Společně s předsedou klubu Kopeckým řešíme možné posily, ale prozatím není nic jisté. Je těžké v období Vánoc se s někým sejít.

Trenér Beker má rád výzvy: Chce zatraktivnit hru Strání i postup do MSFL

Jak bude vypadat realizační tým?

Pomáhat mi bude Milan Bršlica, který velmi dobře zná prostředí, u týmu je dlouho. Rád bych hlavně v zimním období využil i nějakého maséra, to ale budeme postupně řešit během zimní přípravy.

Jaká bude zimní příprava vypadat?

Začínáme v pondělí 15. ledna. Trénovat budeme třikrát týdně. Na začátku února sehrajeme první přátelské modelové utkání proti dorostu Uherského Brodu. V dalších zápasech nás čeká Hroznova Lhota, Bystřice pod Hostýnem, Brumov, Boršice a Slušovice.