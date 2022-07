Po zkušeném Ladislavu Sovišovi převzal slovácký tým kapitán David Křiva, který ale bude mužstvu šéfovat hlavně na hřišti.

Koučovat při zápasech bude Buchlovice jeho asistent René Krystýnek. Pro oba muže to byla v Jalubí premiéra v jejich nové roli.

Souboj Jalubí s Buchlovicemi se od začátku odehrával především před brankou domácího SK.

Hosté měli územní převahu a pomalu se dostávali do šancí. V 9. minutě pálil kapitán Buchlovic David Křiva, ale jeho střela šla nad bránu. Další ránu Belanta pak po rohovém kopu vytáhl domácí gólman. Hned o minutu později ale hostující obrana zapomněla na kanonýra Blahu a ten z úhlu šel sám na Valeše, jenž jeho střelu vytěsnil na roh.

JALUBÍ – BUCHLOVICE 1:4 (0:4). Branky: Martin Večera - D. Křiva 2, Belant, David.

Buchlovice: Valeš - Mikula, Vašek, M. Kořínek, J. Kořínek - Tomešek (46. Ehrlich), Belant, Vašek (46. A. Křiva), David (46. Karásek) – D. Křiva, Lukeštík (46. Njambi).

V 17. minutě už se ale skóre měnilo, po chybě domácí obrany si mohl Tomešek vybrat komu přihrávku pošle a smetanu za něj slízl Belant.

Ve 20. minutě radost hostů překazil praporek pomezního, když se míč po ose Tomešek – Křiva - Lukeštík dostal až do sítě. Poslední jmenovaný si ale hranici nepohlídal.

Další šanci měli tak domácí, ve 22. minutě však jejich hráč z malého vápna minul.

Po půl hodině hry posílal míč před bránu Jalubí Jakub Kořínek, kapitán Křiva ale na míč nedosáhl.

Chuť si spravil ve 33. minutě, kdy tvrdou střelou po Tomeškově přihrávce nedal domácímu gólmanovi šanci a zvýšil na 2:0 pro hosty.

Další gól si fotbalisté Jalubí “dali sami”, když Křivovu střelu doprostřed přizvedl domácí hráč a změnil tak potřetí skóre zápasu. Ve 41. minutě završil gólový účet poločasu Tomáš David, když se po špatně odvrácené Mikulově přihrávce dostal k míči uvnitř pokutového území a nechytatelně ho poslal do sítě.

Buchlovice v poločase sestavu prostřídaly, na převahu favorita to ale ale vliv nemělo. Hned z prvního rohu hlavičkoval nebezpečně David Křiva. Domácí brankář mu ale radost zkazil povedeným zákrokem.

Vzápětí měl šanci Ehrlich, ale nedal. Kapitán Křiva po další akci rovněž ztroskotal na brankáři a tak v prvních pěti minutách druhého poločasu změna skóre nepřišla.

Pak se osmělili domácí, Blaha si dobře zpracoval míč do běhu, Mikula mu ale skluzem zabránil v zakončení a Jakub Kořínek na druhé straně v šanci trefil jen brankáře. V dalších minutách se hra uklidnila a Buchlovice narážely na pozornou obranu domácích, kteří nechtěli dovolit další gól.

Až v 58. minutě nebezpečně zakončili hráči Jalubí, první střelu Valeš vyrazil a tečovaná dorážka mířila těsně mimo.

Na druhé straně velkou šanci spálil Njambi, kterého před bránou hledal D. Křiva, ale útočník žluto-modrých přihrávku minul.

Další zakončení aktivního kapitána hostů vytáhl brankař mimo tři tyče. Další momenty zápasu nenabídly mnoho šancí, nejnebezpečněji vypadala tečovaná přihrávka, která jen těsně minula Valešovu bránu.

Na další šanci si diváci museli počkat až do 75. minuty, kdy po faulu Karáska měli domácí standardní situaci z nadějné pozice, míč ale skončil metr vedle pravé tyče. Přímý kop si mohl v 78. minutě vyzkoušet i kapitán Buchlovic Křiva a naložil s ním podobně, střela se vykroutila mimo levou spojnici. Do šance se o čtyři minuty později prokličkoval Karásek, ale zakončil jen do náruče gólmana. Následně si míč hezky navedl Jakub Kořínek a pálil těsně vedle.

Domácí se pak dočkali čestného úspěchu, když se obrana hostů domnívala, že šlo o ofsajd, Martin Večeřa ale vybíhal z vlastní poloviny. Poradil si náramně a v 85. minutě přeloboval Valeše, sudí Bartoň správně posvětil branku.

Domácí Blaha si pak sám vypracoval další šanci, Valeš v 89. minutě ale druhému gólu ve své síti zabránil.

