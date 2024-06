Přišli o jarní neporazitelnost i naději na první místo. Fotbalisté Buchlovic nejnižší krajskou soutěž nevyhrají. V posledním zápase sezony totiž přišli o jarní neporazitelnost i dlouhou sérii bez prohry. Svěřenci trenéra Reného Krystýnka při letošní derniéře nestačili na Malenovice, soupeři ze Zlína podlehli v sobotu dopoledne 2:3 a budou čekat na zbývající výsledky.

Záložník Malenovic Ihor Kornieiko přestupuje po sezoně do Uherského Ostrohu. | Foto: Deník/Libor Kopl

Postup ale vůbec neřeší.

„I kdyby nám ho někdo nabídl, výš bychom nešli. První A třídu jsme si zkusili, víme, co obnáší, jaká je její úroveň. Chceme dál pokračovat v obměně kádru, do týmu zapracovávat mladé kluky, šikovné dorostence,“ říká trenér Buchlovic René Krystýnek.

I. B třída sk. C, 26. kolo -

FC MALENOVICE – TJ BUCHLOVICE 3:2 (0:1)

Branky: 49. a 74. Dominik Torma, 77. Ihor Kornieiko – 44. Patrik Zábojník, 87. Ondřej Vašek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 60.

Se sezonou je i přes závěrečnou prohru spokojený. Hráče chválil za výkony, výsledky i přístup.

„Z porážky jsme trošku zklamaní, na druhé straně máme radost. Před sezonou nikdo z nás nečekal, že bychom mohli uhrát tolik bodů. Já jsem jich chtěl mít čtyřicet, takže cíl jsme splnili, sezona pro nás byla velmi úspěšná,“ pronesl Krystýnek.

Mladý kouč povede tým i v příštím soutěžním ročníku, kádr zůstane takřka stejný.

V Buchlovicích dál chtějí sázet na práci s mládeží, vlastní hráče.

V Malenovicích jim scházeli oba Afričané a taky brankáři, takže se mezi tři tyče znovu postavil Vojtěch Mikulík. „Jinak by musel chytat některý z hráčů z pole,“ ví dobře Krystýnek.

Domácí vstoupili do utkání lépe, v úvodu střetnutí byli herně lepší. „Vypracovali si i dvě šance, při kterých nás výborně zachránil stoper Belant,“ uvedl Krystýnek.

Více bodů než branek. Kunovice po úžasné sérii končí druhé, postup prý není téma

Celek z Uherskohradišťska taky začal postupem času být nebezpečný, hrozit. Průniky Dovrtěla gólem neskončily, neujala se ani Tomeškova střela. Následné dvě dorážky stejného hráče malenovická obrana zblokovala. Pak se ocitl před brankářem s míčem na noze Hubert Karásek, Mikláš mu ale gólovku skvělým výběhem zhatil.

Buchlovice přidaly na aktivitě a byly odměněny těsně před poločasem. Tomešek s Vaškem vymotali obranu a nehlídaný Zábojník poslal hosty do vedení. Pojistku mohl vzápětí přidat Vašek, který málem potrestal špatnou rozehrávku brankaře Mikláše, který s problémy vytáhl dalekonosnou ránu na břevno.

„Pokud bychom do přestávky přidali druhou branku, bylo by to asi jiné,“ ví dobře hostující kouč.

Malenovicím náramně vyšel nástup do druhé půle. Akci z pravé strany vyřešil domácí záložník přihrávkou na volného Tormu a ten se ve 49. minutě nemýlil.

Buchlovice si mohly vzít vedení okamžitě zpět, Tomešek tvrdou střelu poslal jen do břevna.

„Za stavu 1:1 jsme otevřeli hru, vysunuli Belanta ze stopera a hráli na tři obránce. Remíza pro nás nic neřešila, proto jsme hlavně útočili,“ líčí Krystýnek.

Do hry se po dlouhém zranění dostal Martin Kořínek. Zkušený zadák měl možnost po rohovém kopu, míč ale netrefil ideálně.

Navrátilec v buchlovické sestavě pak čtvrt hodiny před koncem přišel před vápnem o míč a Torma samostatnou akci zakončil gólem. Následně po rohovém kopu hlavičkoval přesně Kornieiko a o tyč poslal míč do brány. „Dostali jsme dva slepené góly, v závěru už pouze výsledek zkorigovali, na zvrat už jsme neměli sílu,“ přiznal Krystýnek.

Šéf Strání Popelka: Vážíme si toho, co máme. Dřív tady netekla ani teplá voda

I když Buchlovice v závěru zasypaly soupeře střelami i centry, ujala se pouze dorážka Dovrtěla.

„Jsme spokojení s výsledkem, poslední utkání stejně jako konec sezony nám vyšli. Kluci bojovali, zápas zaslouženě otočili,“ pochvaloval si vedoucí mužstva Malenovic Miroslav Šenkeřík.

„I když první poločas byl naprosto vyrovnaný s šancemi na obou stranách, po změně stran jsme hosty zatlačili a zápas dvěma brankami rozhodli. Vítězný gól si připsal náš nejlepší hráč Ihor Kornieiko, který zajistil Uherskému Ostrohu vítězství v soutěži, zároveň tam i přestoupil,“ hlásí.

S Malenovicemi se loučil i brankář Adam Juráň. Zkušený gólman ve čtyřiceti letech ukončil kariéru. Místo do brány šel ale v závěru střetnutí na hrot útoku.