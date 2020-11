„Naším hlavním cílem je záchrana,“ přiznává dlouholetý sekretář buchlovického klubu Josef Křiva. „Chceme na jaře uhrát nějaké body, abychom se dostali výš. Třeba na devátou či desátou pozici. První A třídu každopádně chceme hrát i příští rok, kádr na to určitě máme. Pokud se nám budou vyhýbat zranění, jsme schopní se v klidu udržet,“ je přesvědčený zkušený funkcionář.

V Buchlovicích před letošní sezonou došlo k výrazné obměně kádru. Do Polešovic odešli Pavela, Kubiš a Vaculík, už v zimě zamířil Otrusiník do Nivnice. Na jaře po koronavirové pauze s fotbalem skončil mladý krajní bek Zámečník.

Vedení klubu jako náhradu za zmiňovaných pět borců přivedlo Vaška ze Slovácka, Hromadu a Dobrovského z Ježova a Janků ze Strání.

„Nebylo jednoduché všechny kluky nahradit, hlavně na pozici brankáře a v záloze jsme vzniklé díry museli zalepit,“ přiznává Křiva.

Možná i kvůli velkým změnám byly výsledky Buchlovic jako na houpačce. Sovišově týmu třeba vyšly domácí duely s Těšnovicemi a Bojkovicemi, slušné bylo také utkání s Nivnicí nebo derby ve Zlechově.

Buchlovicím se naopak vůbec nepovedly venkovní zápasy v Kunovicích a v Újezdci, kde schytaly nečekané výprasky.

„Ke konci podzimu už to bylo ale slušné. Škoda, že se poslední čtyři zápasy neodehráli. Měli jsme poměrně slušnou fazonu,“ říká Křiva.

Toho nemrzela pouze přerušená sezona, ale i poslední duely bez diváků. „Přece jenom fotbal se hraje pro lidi, aby měli radost a trochu se pobavili. Pohled na prázdné stadiony je strašně smutný. Uvidíme, jak to bude dál a co přinese čas,“ prohlásil.

Buchlovičtí fotbalisté nyní netrénují a stejně jako soupeři čekají na rozvolnění opatření. Svěřenci kouče Soviše začnou s tréninkem až po Novém roce. Jedenáctý tým I. A třídy skupiny B už má domluvené přípravné zápasy na umělé trávě ve Starém Městě s Osvětimany, Ořechovem, Slováckem C a Zlechovem.

„Další soupeři jsou ještě v jednání, ale uvidíme, kdy vůbec začneme moct trénovat a hrát,“ uvedl Křiva.

Změnit český fotbal? Od okresů

Vedení klubu žádné zvučné posily neshání. V jednání je pouze příchod druhého brankáře, protože náhradní gólman Fučík má velké problémy se zády a s fotbalem skončil.

„Víme, že s jedním brankářem nemůžeme první A třídu hrát. Nejraději bychom měli dva vyrovnané,“ přeje si třiašedesátiletý činovník, který se ve sportu angažuje posledních pětatřicet roků a je rovněž pro razantní změnu v českém fotbalu.

„Posledními událostmi jsou jsme opravdu udělali ve světě ostudu,“ uvědomuje si. „Jestli se český fotbal opravdu má změnit, musí se začít odspodu. Dát do dohromady od okresu a přes kraje. Jiné řešení není,“ má jasno.

Podle Křivy nejsou problémy jenom v Čechách, ale i na Moravě. „Všude jsou výborní lidé a taky ti, co z fotbalu chtějí mít jenom prospěch a hrají si na svém písečku,“ tvrdí.

Vše zavinily ambiciózní kluby

Na rozhodčí ale všechno házet nechce. Dobře ví, že na vině jsou hlavně funkcionáři a všelijací sponzoři a manažeři. „Všechno to zavinily ambiciózní kluby,“ tvrdí.

„Chtěly vyhrávat za každou cenu. Rozhodčím začali dávat peníze za výhru i pomoc. Od toho se všechno odvíjí,“ pokračuje.

„Rozhodčí si nikdy o peníze neříkali, začali s tím až později. Postupem času se to začalo rozmáhat, a takto to dopadlo. Není to ale jenom u nás v okrese, ale i v kraji a vlastně v celé republice,“ líčí. „Kdo se ve výkonnostním fotbale pohybuje a dělá v tom, tak ví, jak to je,“ je přesvědčený.

Sám přitom za trénování nikdy žádné peníze nebral. Volný čas věnoval dětem i dospělým, bral to jako službu lidem. „Proto jsem z toho všeho smutný,“ přiznává.

„Fotbal všechny baví. V Česku je sportem číslo jedna. Hraje se pro zábavu, lidi. Proto by měl být čisté,“ míní. „Podle mě je v silách to změnit a zlepšit, ale je potřeba začít odspodu,“ dodává závěrem.