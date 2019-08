Těsná porážka 2:3 hosty ze Slovácka štvala.

„Mrzí mě, že venku dáme dva góly a tři dostaneme. Je to škoda, protože i když má Velké Meziříčí kvalitní mančaft, vzhledem k průběhu utkání jsme měli na to, abychom si bod domů odvezli,“ je přesvědčený trenér Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

Do pátečního podvečerního utkání vstoupilo lépe Velké Meziříčí, které si v úvodu zápasu vypracovalo herní převahu, do vedení šli ovšem překvapivě hosté. Po chybě v rozehrávce domácího souboru se do úniku dostal Sklenář a střelou na přední tyč otevřel skóre zápasu.

„Vstup do zápasu jsme neměli moc dobrý, přesto jsme zahrozili dvěma brejkovými akcemi a jednu z nich jsme vyřešili výborně,“ uvedl Ondrůšek.

Za dalších šest minut však Plichta ideálně našel Mezlíka a bylo vyrovnáno. „Zbytečně jsme si nechali dát gól do kabiny,“ štve hostujícího kouče.

Po změně stran přišel velký tlak svěřenců kouče Libora Smejkala, z nějž rezultovaly hned dvě branky. V 55. minutě centroval z pravé strany Dolejš a Řezáč pěknou střelou poslal Meziříčí do vedení. O čtyři minuty později si obranu hostů povodil Demeter a bylo to již o dvě branky.

„Branky byly zbytečné. Jedné předcházela chyba při rozehrávce,“ mrzí Ondrůška.

Broďané to však nezabalili a v 67. minutě se dočkali odměny. Mančík se po rychlé brejkové situaci dostal do ideální pozice s nedal Kolářovi šanci. Hosté byli dál lepším týmem. Ve velkém čtverci domácího celku bylo k vidění několik závarů, borci ze Slovácka ale míč do sítě ani přes veškeré úsilí nedostali.

„Posledních dvacet minut jsme byli jednoznačně lepší. Vyrovnání opravdu viselo ve vzduchu,“ říká Ondrůšek.

Největší šanci měl na noze střídající Simr. Bývalý útočník Brna a Jihlavy, který se na trávník dostal až v 68. minutě, ale mířil jen do tyče.

Domácím to vadit nemuselo, protože výhru 3:2 udrželi až do konce.

Fotbalisté Uherského Brodu se těsnou porážku pokusí odčinit v sobotu doma proti krajskému rivalovi z Kroměříže.

Fortuna MSFL, 2. kolo -

FC Velké Meziříčí – ČSK Uherský Brod 3:2 (1:1)

Branky: 29. Pavel Mezlík, 55. Martin Řezáč, 59. Demeter - 23. Petr Sklenář, 67. Marek Mančík

Rozhodčí: Líkař – Marek, Ogrodník (Racek)

Žluté karty: Puža – Sklenář

Diváci: 515

Velké Meziříčí: Kolář – Bouček (75. Karmazín), Kriegsmann, Komínek, Řezáč – Dolejš (90+1. Dufek), Šuta, Mezlík (68. Simr), Puža, Demeter – Plichta.

Uherský Brod: Dostál – Flasar, Vrága, Pochylý, L. Mareš (61. Mančík) Nevařil (84. Sedláček) – Pospíšil (63. Josefík), Malenovský, David, Sklenář (75. Jaroněk) - Chwaszcz.

Nejlepší hráči: Plichta, Řezáč - Sklenář